Даниил Медведев — Карен Хачанов: прогноз на матч ATP Вена 27 октября 2023 года
27 октября в четвертьфинале турнира ATP 500 в Вене состоится российское дерби — Даниил Медведев сыграет с Кареном Хачановым. Игра начнется не ранее 15.00 по московскому времени, в России она легально показана не будет. Счет личных встреч — 4:1 в пользу Даниила.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что в полуфинал выйдет Медведев. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.22, что примерно 82% вероятности исхода. Успех Хачанова доступен за 4.39 (18%).
Триумф Даниила с форой (-3.5) гейма предложен за 1.64, а виктория Карена с (+3.5) — за 2.24.
Тотал больше 22.5 гейма оценен в 2.05, ТМ 22.5 — в 1.74.
Если Медведев выиграет 2:0 по сетам, сыграет коэффициент 1.70. Если же Хачанов возьмет хотя бы партию, пройдет котировка 2.08.
Три сета в матче можно оформить за 2.59, два — за 1.44.
Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Карен Хачанов
Медведев выиграл у Хачанова оба матча в этом сезоне и довел счет личного противостояния до 4:1. Все благодаря тому, что манера игры соперника очень подходит Даниилу — Карен пытается вколотить мяч в корт, но пробить одного из лучших оборонительных игроков планеты у него получается крайне редко.
Хачанов не так давно вернулся после травмы и лишь нащупывает свой лучший теннис, а вот Медведев подошел к заключительным турнирам сезона почти на пике. Скорее всего, он не испытает проблем в противостоянии с Кареном.
Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой (-3.5) за 1.64.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|8
|4
|0
|21-7
|28
|
2
|Зенит
|12
|7
|2
|3
|25-12
|23
|
3
|Кр. Советов
|12
|6
|3
|3
|26-17
|21
|
4
|Спартак
|12
|6
|2
|4
|18-18
|20
|
5
|Локомотив
|12
|5
|5
|2
|18-16
|20
|
6
|Динамо
|12
|4
|6
|2
|17-15
|18
|
7
|ЦСКА
|12
|4
|6
|2
|22-17
|18
|
8
|Пари НН
|12
|5
|2
|5
|11-11
|17
|
9
|Урал
|12
|4
|4
|4
|13-18
|16
|
10
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
11
|Ростов
|12
|3
|4
|5
|20-24
|13
|
12
|Ахмат
|12
|3
|3
|6
|12-15
|12
|
13
|Факел
|12
|3
|3
|6
|9-15
|12
|
14
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
15
|Оренбург
|12
|3
|2
|7
|14-20
|11
|
16
|Сочи
|12
|3
|0
|9
|13-19
|9
|27.10
|19:00
|
Рубин – Балтика
|1 : 0
|28.10
|14:00
|
Факел – Спартак
|- : -
|28.10
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|28.10
|16:30
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|28.10
|19:00
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|29.10
|14:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|29.10
|16:30
|
Динамо – Урал
|- : -
|29.10
|19:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|9
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|10
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1