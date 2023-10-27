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27 октября, 12:15

Даниил Медведев — Карен Хачанов: прогноз на матч ATP Вена 27 октября 2023 года

Прогноз на матч ATP Вена Даниил Медведев — Карен Хачанов 27 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

27 октября в четвертьфинале турнира ATP 500 в Вене состоится российское дерби — Даниил Медведев сыграет с Кареном Хачановым. Игра начнется не ранее 15.00 по московскому времени, в России она легально показана не будет. Счет личных встреч — 4:1 в пользу Даниила.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что в полуфинал выйдет Медведев. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.22, что примерно 82% вероятности исхода. Успех Хачанова доступен за 4.39 (18%).

Триумф Даниила с форой (-3.5) гейма предложен за 1.64, а виктория Карена с (+3.5) — за 2.24.

Тотал больше 22.5 гейма оценен в 2.05, ТМ 22.5 — в 1.74.

Если Медведев выиграет 2:0 по сетам, сыграет коэффициент 1.70. Если же Хачанов возьмет хотя бы партию, пройдет котировка 2.08.

Три сета в матче можно оформить за 2.59, два — за 1.44.

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Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Карен Хачанов

Медведев выиграл у Хачанова оба матча в этом сезоне и довел счет личного противостояния до 4:1. Все благодаря тому, что манера игры соперника очень подходит Даниилу — Карен пытается вколотить мяч в корт, но пробить одного из лучших оборонительных игроков планеты у него получается крайне редко.

Хачанов не так давно вернулся после травмы и лишь нащупывает свой лучший теннис, а вот Медведев подошел к заключительным турнирам сезона почти на пике. Скорее всего, он не испытает проблем в противостоянии с Кареном.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой (-3.5) за 1.64.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Даниил Медведев
Карен Хачанов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
11
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 - : -
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 - : -
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
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