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Сегодня, 12:15

«Барселона» — «Реал Мадрид»: где смотреть матч ла лиги 28 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Барселона» — «Реал Мадрид» 28 октября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Гави («Барселона»).
Фото Global Look Press

28 октября мадридский «Реал» приедет в гости к «Барселоне» в 11-м туре чемпионата Испании. Класико пройдет на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса и стартует в 17.15 по московскому времени. Команды рассудит бригада Хесуса Хиля Мансано. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Испания. Ла Лига. 11-й тур
28 окт, 17:15. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Реал

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение «Барсе». На победу парней Хави предложили котировку 2.59, это соответствует примерно 35% вероятности результата. «Мирный» исход доступен за 3.69 (38%), успех сливочных — за 2.64 (27%).

«Обе забьют» оценили в 1.52, коэффициент на обратный вариант — 2.56. Специалисты ждут яркого поединка: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.39.

«Реал» пропустил меньше всех в ла лиге (7). На «сухарь» Кепы Аррисабалаги представлен коэффициент 4.34.

В пяти матчах нынешнего сезона из 13 мадридцы отличились в заключительные 15 минут. Гол с 76-й по 90-ю минуту дали за 1.75.

Жозе Моуринью (&laquo;Рома&raquo;). Моуринью меняет «Рому» и готов напугать «Интер». Лаутаро и компания найдут чем ответить

Триумф каталонцев с форой (0) можно сыграть за 1.90. Этот же рынок на Джуда Беллингема и компанию ждет вас за 1.94.

Наиболее возможный итог класико, по мнению экспертов, — ничья 1:1. Такой счет идет за 6.93.

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ФК Барселона
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
11
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 - : -
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 - : -
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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