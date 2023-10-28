«Барселона» — «Реал Мадрид»: где смотреть матч ла лиги 28 октября 2023 года онлайн в прямом эфире
28 октября мадридский «Реал» приедет в гости к «Барселоне» в 11-м туре чемпионата Испании. Класико пройдет на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса и стартует в 17.15 по московскому времени. Команды рассудит бригада Хесуса Хиля Мансано. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение «Барсе». На победу парней Хави предложили котировку 2.59, это соответствует примерно 35% вероятности результата. «Мирный» исход доступен за 3.69 (38%), успех сливочных — за 2.64 (27%).
«Обе забьют» оценили в 1.52, коэффициент на обратный вариант — 2.56. Специалисты ждут яркого поединка: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.39.
«Реал» пропустил меньше всех в ла лиге (7). На «сухарь» Кепы Аррисабалаги представлен коэффициент 4.34.
В пяти матчах нынешнего сезона из 13 мадридцы отличились в заключительные 15 минут. Гол с 76-й по 90-ю минуту дали за 1.75.
Триумф каталонцев с форой (0) можно сыграть за 1.90. Этот же рынок на Джуда Беллингема и компанию ждет вас за 1.94.
Наиболее возможный итог класико, по мнению экспертов, — ничья 1:1. Такой счет идет за 6.93.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|8
|4
|0
|21-7
|28
|
2
|Зенит
|12
|7
|2
|3
|25-12
|23
|
3
|Кр. Советов
|12
|6
|3
|3
|26-17
|21
|
4
|Спартак
|12
|6
|2
|4
|18-18
|20
|
5
|Локомотив
|12
|5
|5
|2
|18-16
|20
|
6
|Динамо
|12
|4
|6
|2
|17-15
|18
|
7
|ЦСКА
|12
|4
|6
|2
|22-17
|18
|
8
|Пари НН
|12
|5
|2
|5
|11-11
|17
|
9
|Урал
|12
|4
|4
|4
|13-18
|16
|
10
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
11
|Ростов
|12
|3
|4
|5
|20-24
|13
|
12
|Ахмат
|12
|3
|3
|6
|12-15
|12
|
13
|Факел
|12
|3
|3
|6
|9-15
|12
|
14
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
15
|Оренбург
|12
|3
|2
|7
|14-20
|11
|
16
|Сочи
|12
|3
|0
|9
|13-19
|9
|27.10
|19:00
|
Рубин – Балтика
|1 : 0
|28.10
|14:00
|
Факел – Спартак
|- : -
|28.10
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|28.10
|16:30
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|28.10
|19:00
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|29.10
|14:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|29.10
|16:30
|
Динамо – Урал
|- : -
|29.10
|19:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|9
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|10
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1