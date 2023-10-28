28 октября мадридский «Реал» приедет в гости к «Барселоне» в 11-м туре чемпионата Испании. Класико пройдет на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса и стартует в 17.15 по московскому времени. Команды рассудит бригада Хесуса Хиля Мансано. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение «Барсе». На победу парней Хави предложили котировку 2.59, это соответствует примерно 35% вероятности результата. «Мирный» исход доступен за 3.69 (38%), успех сливочных — за 2.64 (27%).

«Обе забьют» оценили в 1.52, коэффициент на обратный вариант — 2.56. Специалисты ждут яркого поединка: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.39.

«Реал» пропустил меньше всех в ла лиге (7). На «сухарь» Кепы Аррисабалаги представлен коэффициент 4.34.

В пяти матчах нынешнего сезона из 13 мадридцы отличились в заключительные 15 минут. Гол с 76-й по 90-ю минуту дали за 1.75.

Триумф каталонцев с форой (0) можно сыграть за 1.90. Этот же рынок на Джуда Беллингема и компанию ждет вас за 1.94.

Наиболее возможный итог класико, по мнению экспертов, — ничья 1:1. Такой счет идет за 6.93.

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