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«Факел» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 28 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Факел» — «Спартак» 28 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Андрей Ивлев.
Фото Официальный телеграм-канал «Факела»

28 октября «Факел» в 13-м туре чемпионата России сыграет дома со «Спартаком». Встреча состоится на Центральном стадионе профсоюзов и начнется в 14.00 по московскому времени со свистком арбитра Владислава Безбородова. В прямом эфире с 13.55 мск она будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск».

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
28 окт, 14:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Спартак

«Спартак» — фаворит предстоящего матча, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. Победу красно-белых можно взять за коэффициент 2.14, что порядка 47% вероятности исхода. Успех «Факела» доступен за 3.48 (27%), ничья — за 3.58 (26%).

На то, что хозяева не проиграют, выставлена котировка 1.74.

«Факел» не радует своих болельщиков результативными матчами — в шести предыдущих было зафиксировано меньше трех голов. ТМ 2.5 идет за 1.85, ТМ 2.5 — за 2.00.

За 1.55 можно взять победу «Спартака» по ударам в створ, а за 1.90 — ИТБ2 (5.5) попадания.

Шикарный коэффициент на триумф москвичей с форой (-1.5) — 3.94.

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Обмен голами можно взять за 1.81, условие «обе забьют — нет» — за 1.99.

Несмотря на то что «Спартак» — фаворит, наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.00.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
11
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 - : -
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 - : -
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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