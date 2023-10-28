«Факел» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 28 октября 2023 года онлайн в прямом эфире
28 октября «Факел» в 13-м туре чемпионата России сыграет дома со «Спартаком». Встреча состоится на Центральном стадионе профсоюзов и начнется в 14.00 по московскому времени со свистком арбитра Владислава Безбородова. В прямом эфире с 13.55 мск она будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск».
«Спартак» — фаворит предстоящего матча, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. Победу красно-белых можно взять за коэффициент 2.14, что порядка 47% вероятности исхода. Успех «Факела» доступен за 3.48 (27%), ничья — за 3.58 (26%).
На то, что хозяева не проиграют, выставлена котировка 1.74.
«Факел» не радует своих болельщиков результативными матчами — в шести предыдущих было зафиксировано меньше трех голов. ТМ 2.5 идет за 1.85, ТМ 2.5 — за 2.00.
За 1.55 можно взять победу «Спартака» по ударам в створ, а за 1.90 — ИТБ2 (5.5) попадания.
Шикарный коэффициент на триумф москвичей с форой (-1.5) — 3.94.
Обмен голами можно взять за 1.81, условие «обе забьют — нет» — за 1.99.
Несмотря на то что «Спартак» — фаворит, наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.00.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|8
|4
|0
|21-7
|28
|
2
|Зенит
|12
|7
|2
|3
|25-12
|23
|
3
|Кр. Советов
|12
|6
|3
|3
|26-17
|21
|
4
|Спартак
|12
|6
|2
|4
|18-18
|20
|
5
|Локомотив
|12
|5
|5
|2
|18-16
|20
|
6
|Динамо
|12
|4
|6
|2
|17-15
|18
|
7
|ЦСКА
|12
|4
|6
|2
|22-17
|18
|
8
|Пари НН
|12
|5
|2
|5
|11-11
|17
|
9
|Урал
|12
|4
|4
|4
|13-18
|16
|
10
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
11
|Ростов
|12
|3
|4
|5
|20-24
|13
|
12
|Ахмат
|12
|3
|3
|6
|12-15
|12
|
13
|Факел
|12
|3
|3
|6
|9-15
|12
|
14
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
15
|Оренбург
|12
|3
|2
|7
|14-20
|11
|
16
|Сочи
|12
|3
|0
|9
|13-19
|9
|27.10
|19:00
|
Рубин – Балтика
|1 : 0
|28.10
|14:00
|
Факел – Спартак
|- : -
|28.10
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|28.10
|16:30
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|28.10
|19:00
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|29.10
|14:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|29.10
|16:30
|
Динамо – Урал
|- : -
|29.10
|19:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|9
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|10
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1