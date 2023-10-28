28 октября «Факел» в 13-м туре чемпионата России сыграет дома со «Спартаком». Встреча состоится на Центральном стадионе профсоюзов и начнется в 14.00 по московскому времени со свистком арбитра Владислава Безбородова. В прямом эфире с 13.55 мск она будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск».

«Спартак» — фаворит предстоящего матча, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. Победу красно-белых можно взять за коэффициент 2.14, что порядка 47% вероятности исхода. Успех «Факела» доступен за 3.48 (27%), ничья — за 3.58 (26%).

На то, что хозяева не проиграют, выставлена котировка 1.74.

«Факел» не радует своих болельщиков результативными матчами — в шести предыдущих было зафиксировано меньше трех голов. ТМ 2.5 идет за 1.85, ТМ 2.5 — за 2.00.

За 1.55 можно взять победу «Спартака» по ударам в створ, а за 1.90 — ИТБ2 (5.5) попадания.

Шикарный коэффициент на триумф москвичей с форой (-1.5) — 3.94.

Обмен голами можно взять за 1.81, условие «обе забьют — нет» — за 1.99.

Несмотря на то что «Спартак» — фаворит, наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.00.

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