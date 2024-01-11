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«Барселона» — «Осасуна» прогноз на матч Суперкубка Испании 11 января 2024 года

Прогноз на матч Суперкубка Испании «Барселона» — «Осасуна» 11 января 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Жоау Феликс («Барселона»).
Фото Global Look Press

11 января в Саудовской Аравии состоится второй полуфинал Суперкубка Испании — «Барселона» сыграет с «Осасуной». Встреча пройдет в Эр-Рияде на стадионе «Мрсул Парк». Арбитр Алехандро Муньис даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» покажут поединок в прямом эфире с 21.55 мск.

Испания. Суперкубок. 1/2 финала
11 янв, 22:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Барселона
Осасуна

Аналитики букмекеров не сомневаются в победе сине-гранатовых: поставить на парней Хави можно с коэффициентом 1.42, что составляет около 67% вероятности. Выигрыш «Осасуны» доступен за 7.24 (14%). Ничья — за 5.23 (19%).

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.54, ТМ 2.5 — за 2.43.

Если допускаете, что соперники обменяются голами, то вас ждет опция «обе забьют» за 1.81. Обратный рынок дали за 2.02.

Эксперты не верят в то, что красные пробьются в финал Суперкубка Испании: эту опцию оценили в 4.65. Итоговый проход «Барселоны» предложили с котировкой 1.20.

Роберт Левандовски и&nbsp;Ферран Торрес (&laquo;Барселона&raquo;). Разобранная «Барса» идет за 15-м Суперкубком Испании. Вся надежда — на Левандовски

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Осасуна»

В последний раз сине-гранатовые играли на ноль больше месяца назад — одолели «Атлетико» с минимальным счетом (1:0). С тех пор каталонцы не уберегли ворота в семи встречах подряд и пострадали даже от «Барбастро» из третьего дивизиона — получили две пробоины и с трудом вырвали победу в 1/16 Кубка Испании (3:2). Памплонцы не уходили с поля без гола с начала октября, когда попали под мадридский «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» (0:4). Результативная серия «Осасуны» насчитывает уже 11 матчей — оборона «Барсы» находится не в том состоянии, чтобы ее прервать.

Рекомендуемая ставка: «Обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.94.

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ФК Осасуна
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«Лацио» — «Рома»: где смотреть матч Кубка Италии 10 января 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Бенхамин Гарре

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Краснодар

 8
П
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Локомотив

 6
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Александр Соболев

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И К Ж
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Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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