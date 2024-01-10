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«Лацио» — «Рома»: где смотреть матч Кубка Италии 10 января 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка Италии «Лацио» — «Рома» 10 января 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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«Лацио» — «Рома».
Фото Global Look Press

10 января «Лацио» и «Рома» сойдутся в четвертьфинале Кубка Италии. Встреча на Олимпийском стадионе начнется в 20.00 по московскому времени со свистком судьи Даниэле Орсато. В прямом эфире римское дерби покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Италия. Кубок. 1/4 финала
10 янв, 20:00. Olimpico (Рим)
Лацио
Рома

Аналитики букмекеров склоняются к победе желто-красных: на «Рому» предложили котировку 2.60, что составляет приблизительно 35% вероятности. Ничья доступна за 2.88 (33%), триумф «орлов» — за 3.08 (32%).

Для подстраховки вы можете взять викторию одного из клубов с учетом форы: Ф1(0) ждет вас за 1.97, Ф2(0) — за 1.84.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.52, ТМ 2.5 — за 1.53. «Обе забьют» дали за 2.10, обратный рынок — за 1.73.

Алексей Миранчук и&nbsp;Шарль Де&nbsp;Кетеларе (&laquo;Аталанта&raquo;). Миранчук сделал за месяц 2+4 и заслужил доверие Гасперини. Затащит ли он «Аталанту» в полуфинал Кубка Италии?

«Волки» не поразили ворота «Лацио» в трех поединках подряд. На то, что парни Жозе Моуринью снова не огорчат бьянкочелести, представлен коэффициент 2.81.

Специалисты считают, что больше всего шансов отличиться у Ромелу Лукаку. Гол в исполнении бельгийца идет за 2.90.

Три наиболее вероятных итога противостояния, по версии экспертов, выглядят следующим образом:

  • 1:1 и 0:0 — за 5.45 и 5.54 соответственно;

  • 1:0 в пользу «Ромы» — за 6.80.
Футбол
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ФК Лацио
ФК Рома
0
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«Лацио» — «Рома»: прогноз на матч Кубка Италии 10 января 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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 15 1 5
Виктор Мелехин

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 16 1 5
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