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«Барселона» — «Осасуна»: где смотреть матч Суперкубка Испании 11 января 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Суперкубка Испании «Барселона» — «Осасуна» 11 января 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Илкай Гюндоган («Барселона»).
Фото Global Look Press

11 января «Барселона» и «Осасуна» зарубятся за выход в финал Суперкубка Испании. Поединок пройдет в Саудовской Аравии, а примет его стадион «Мрсул Парк» в Эр-Рияде. Начало в 22.00 по московскому времени. Главный судья — Алехандро Муньис. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» с 21.55 мск.

Испания. Суперкубок. 1/2 финала
11 янв, 22:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Барселона
Осасуна

Аналитики букмекеров отдали предпочтение «Барсе». Победу каталонцев предложили за 1.42, это соответствует примерно 67% вероятности результата. «Мирный» исход доступен за 5.23 (19%), успех красных — за 7.24 (14%).

Верите в непоражение памплонцев в основное время? На это событие дали котировку 3.02.

«Обе забьют» оценили в 1.81, коэффициент на обратный вариант — 2.02. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.54, ТМ 2.5 — за 2.43.

Роберт Левандовски и&nbsp;Ферран Торрес (&laquo;Барселона&raquo;). Разобранная «Барса» идет за 15-м Суперкубком Испании. Вся надежда — на Левандовски

Триумф сине-гранатовых с форой (-1.5) можно сыграть за 2.07. Рынок Ф2 (+1.5) ждет вас за 1.78.

На выходных «Барса» прошла дальше в Кубке Испании, но получила две пробоины от «Барбастро» из третьего дивизиона (3:2). Индивидуальный тотал «Осасуны» больше одного гола представлен за 2.65.

Наиболее возможный итог поединка, по мнению экспертов, 2:0 в пользу блауграны. Такой счет идет за 7.40.

Футбол
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ФК Барселона
ФК Осасуна
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«Ювентус» — «Фрозиноне»: прогноз на матч Кубка Италии 11 января 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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