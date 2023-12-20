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«Барселона» — «Альмерия»: где смотреть матч ла лиги 20 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Барселона» — «Альмерия» 20 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Жоау Феликс.
Фото Global Look Press

20 декабря в 18-м туре ла лиги «Барселона» сыграет с худшей командой турнира — «Альмерией». Соперники встретятся на Олимпийском стадионе в Каталонии, стартовый свисток арбитра Гуильермо Куадры Фернандеса прозвучит в 21.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 18-й тур
20 дек, 21:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Альмерия

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что «Барселона» не испытает проблем в предстоящем матче. Ее победа доступна за коэффициент 1.15, это примерно 87% вероятности исхода. Ничью предложено взять за 8.75 (11%), успех «Альмерии» — за 15.75 (2%).

Эксперты предполагают, что каталонцы разгромят соперника: Ф1(-1.5) идет за 1.40, Ф1(-2.5) — за 2.09. Подстраховать гостей с форой (+1.5) можно за 2.80.

Тотал больше 2.5 мяча не прошел ни в одном из двух последних матчей между этими командами. При этом «верх» в предстоящей встрече предложено взять за скромные 1.27, а «низ» — за 3.52.

Обмен забитыми мячами оценен в 1.94, противоположный исход — в 1.83.

Если «Барселона» забьет минимум трижды, сыграет коэффициент 1.48. Если же «Альмерия» хоть раз поразит ворота соперника, тогда пройдет пари за 1.79.

Ким Мин Джэ и&nbsp;Харри Кейн (&laquo;Бавария&raquo;). «Бавария» мечтает уйти на рождественские каникулы красиво. «Вольфсбург» не помешает планам мюнхенцев

Кто отличится из пары каталонских суперфорвардов? Гол Левандовски доступен в линии за 1.41, Феликса — за 2.17.

Наиболее вероятный точный счет — 3:0 в пользу коллектива Хави за 7.25.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Альмерия
ФК Барселона
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
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2.03 00:00
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 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
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Балтика – Сочи
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