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«Тулуза» — «Монако»: возвращение Головина позитивно скажется на игре монегасков

Прогноз на матч лиги 1 «Тулуза» — «Монако» 20 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Александр Головин.
Фото Global Look Press

20 декабря «Монако» Александра Головина проведет 17-й матч в этом сезоне лиги 1. Соперником монегасков станет участник плей-офф Лиги Европы — «Тулуза». Встреча пройдет на стадионе «Мунисипаль» и начнется в 23.00 по московскому времени. В России она легально показана не будет.

Франция. Лига 1. 17-й тур
20 дек, 23:00. Stadium de Toulouse (Тулуза)
Тулуза
Монако

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что «Монако» одержит победу в предстоящем матче. На победу гостей можно поставить за 1.86, это порядка 53% вероятности исхода. Ничья идет за 3.88 (26%), триумф «Тулузы» — за 4.03 (21%).

Вариант, при котором фиолетовые не проиграют (1Х), оценен в 2.01.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.69, ТБ 2.5 — в 2.12. Восемь из 10 последних матчей между этими командами завершились через «верх».

Обмен голами доступен за 1.66, противоположный результат — за 2.19.

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Прогноз и ставка на матч «Тулуза» — «Монако»

«Монако» в предыдущем туре довольно сенсационно проиграл дома «Лиону» (0:1). В том матче не принимал участия Александр Головин, у которого был перебор желтых карточек. С ним команда выглядела совсем иначе и не забила впервые за три игры.

Предстоящую встречу с «Тулузой» российский полузащитник начнет в старте, а значит, монегаски получат дозу креатива. Она будет полезна против команды, которая будет много обороняться. Но даже это вряд ли поможет хозяевам набрать очки: они проиграли четыре из 10 последних матчей при четырех ничьих и всего двух победах, которые были добыты в Лиге Европы.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.86.

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«Вольфсбург» — «Бавария»: прогноз на матч бундеслиги 20 декабря 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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Бенхамин Гарре

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П
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Локомотив

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И К Ж
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Виктор Александров

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Брайан Мансилья

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