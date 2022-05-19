Прямая трансляция матча чемпионата мира по хоккею Канада — Казахстан 19 мая 2022 года

В четвертом туре группового этапа чемпионата мира один из фаворитов турнира Канада сыграет с аутсайдером — Казахстаном. Игра состоится 19 мая 2022 года в Ледовом дворце города Хельсинки и начнется в 20.20 по московскому времени. В России встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Страна». Старт эфира — в 20.15 (мск).

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не оставили Казахстану шансов. Канада лидирует с огромным перевесом, на ее победу в основное время можно поставить с мизерным коэффициентом 1.04, это свыше 96% вероятности исхода. Ничья оценена котировкой 23.0 (3%), успех номинальных гостей — 27.0 (1%).

Если игроки сборной Казахстана лягут перед воротами и не пропустят шайбу за линию, то ставка в 1000 рублей на ничью принесет аномальные 23 000 рублей выигрыша.

Также можно подстраховать аутсайдера ставкой с форой по голам:

Ф2(+6.5) идет за 1.34, Ф1(-6.5) — за 3.10;

Ф2(+5.5) идет за 1.60, Ф1(-5.5) — за 2.25;

Ф2(+4.5) идет за 2.10, Ф1(-4.5) — за 1.73.

Аналитики ожидают очень результативный матч: на тотал больше 6.5 шайбы коэффициент 1.81, на ТМ 6.5 — 2.00.

Казахстан забросил хотя бы раз в четырех последних матчах. В связи с этим вариант «обе забьют» доступен за 1.54, «обе забьют — нет» — за 2.40.

На гол в пустые ворота приятная котировка 7.00.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — тот, при котором Канада забросит от шести шайб. Коэффициент — 1.50.