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Канада — Казахстан: где смотреть матч чемпионата мира по хоккею 19 мая 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата мира по хоккею Канада — Казахстан 19 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Сборная Канада по хоккею.
Фото Global Look Press

В четвертом туре группового этапа чемпионата мира один из фаворитов турнира Канада сыграет с аутсайдером — Казахстаном. Игра состоится 19 мая 2022 года в Ледовом дворце города Хельсинки и начнется в 20.20 по московскому времени. В России встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Страна». Старт эфира — в 20.15 (мск).

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не оставили Казахстану шансов. Канада лидирует с огромным перевесом, на ее победу в основное время можно поставить с мизерным коэффициентом 1.04, это свыше 96% вероятности исхода. Ничья оценена котировкой 23.0 (3%), успех номинальных гостей — 27.0 (1%).

Если игроки сборной Казахстана лягут перед воротами и не пропустят шайбу за линию, то ставка в 1000 рублей на ничью принесет аномальные 23 000 рублей выигрыша.

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Также можно подстраховать аутсайдера ставкой с форой по голам:

  • Ф2(+6.5) идет за 1.34, Ф1(-6.5) — за 3.10;

  • Ф2(+5.5) идет за 1.60, Ф1(-5.5) — за 2.25;

  • Ф2(+4.5) идет за 2.10, Ф1(-4.5) — за 1.73.

Аналитики ожидают очень результативный матч: на тотал больше 6.5 шайбы коэффициент 1.81, на ТМ 6.5 — 2.00.

Казахстан забросил хотя бы раз в четырех последних матчах. В связи с этим вариант «обе забьют» доступен за 1.54, «обе забьют — нет» — за 2.40.

На гол в пустые ворота приятная котировка 7.00.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — тот, при котором Канада забросит от шести шайб. Коэффициент — 1.50.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
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 15 1 0
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