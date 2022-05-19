Канада — Казахстан: где смотреть матч чемпионата мира по хоккею 19 мая 2022 года онлайн в прямом эфире
В четвертом туре группового этапа чемпионата мира один из фаворитов турнира Канада сыграет с аутсайдером — Казахстаном. Игра состоится 19 мая 2022 года в Ледовом дворце города Хельсинки и начнется в 20.20 по московскому времени. В России встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Страна». Старт эфира — в 20.15 (мск).
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не оставили Казахстану шансов. Канада лидирует с огромным перевесом, на ее победу в основное время можно поставить с мизерным коэффициентом 1.04, это свыше 96% вероятности исхода. Ничья оценена котировкой 23.0 (3%), успех номинальных гостей — 27.0 (1%).
Если игроки сборной Казахстана лягут перед воротами и не пропустят шайбу за линию, то ставка в 1000 рублей на ничью принесет аномальные 23 000 рублей выигрыша.
Также можно подстраховать аутсайдера ставкой с форой по голам:
Аналитики ожидают очень результативный матч: на тотал больше 6.5 шайбы коэффициент 1.81, на ТМ 6.5 — 2.00.
Казахстан забросил хотя бы раз в четырех последних матчах. В связи с этим вариант «обе забьют» доступен за 1.54, «обе забьют — нет» — за 2.40.
На гол в пустые ворота приятная котировка 7.00.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — тот, при котором Канада забросит от шести шайб. Коэффициент — 1.50.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0