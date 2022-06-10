Команда Манчини совсем не в форме.

11 июня в матче третьего тура группового этапа Лиги наций сборная Англии сыграет с Италией. Игра начнется в 21.45 по московскому времени на стадионе «Молинью» в Вулверхэмптоне, в прямом эфире ее покажет телеканал «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Шимон Марчиняк из Польши.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Англия — Италия 11 июня 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ совсем не верят в Италию. На то, что команда Роберто Манчини победит, коэффициент 5.00, это примерно 20% вероятности. На успех Англии можно поставить за 1.82 (54%), на ничью — за 3.50 (26%).

Вариант «гости не проиграют» доступен за 2.05.

Приблизить шансы поможет фора — например, можно взять Ф1(-1) за 2.40 или Ф2(+1) за 1.57.

В четырех из прошедших десяти матчей с участием сборной Англии отличились обе команды, у Италии таких матчей было шесть. Поставить на «обе забьют» можно за 2.14, на обратный исход — за 1.71.

Обе сборные пробивали тотал в шести из десяти прошедших игр. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.25.

Англия — Италия: прогноз и анализ матча Лиги наций 11 июня 2022 года

Англия не в очень хорошем состоянии. Первый матч Лиги наций островитяне проиграли венграм, а дальше, по признанию Гарета Саутгейта, футболистам пришлось провести сеанс терапии: «Мы настраивали игроков, что топ-команда не проигрывает два матча, и они отреагировали должным образом».

В каком-то смысле помогло — Харри Кейн вырвал ничью у Германии на последних минутах. Но для команды уровня финалиста чемпионата Европы добывать ничьи против перестраивающихся сборных благодаря пенальти — такой себе исход. Единственная радость — для Кейна мяч в футболке сборной стал юбилейным, 50-м. Ему осталось отличиться трижды, чтобы стать лучшим бомбардиром Англии за всю историю, — кажется, хотя бы у одного англичанина есть мотивация на каждый матч Лиги наций.

Говорить о том, что итальянский кризис закончился, еще рано. Но проблески есть — Венгрию в равном матче удалось победить, показав неплохой, содержательный футбол. Учитывая проблемы в обороне и непонятное состояние Джанлуиджи Доннаруммы — это уже успех. Защитную линию Манчини продолжает перестраивать — и на время таких экспериментов можно смело ставить на гол противоположной команды. Итальянцы пропускают уже пять матчей подряд — ИТБ1 (1.5) можно взять за 2.00.

Прогноз и ставка на матч Англия — Италия

Италия прошла свой пик, победив на чемпионате Европы-2020. Теперь начинается мучительная перестройка, которой, кажется, никто не ждал. Нестабильная линия защиты, проблемный голкипер, не лучшая атака. У сборной Англии тоже есть сложности, но их на порядок меньше — а еще в составе есть бомбардир, которому осталось всего три мяча до исторического достижения Уэйна Руни. Добавить сюда еще жажду мести как мотивацию, и фаворит становится очевиден.

Рекомендуемая ставка: победа Англии за 1.82.