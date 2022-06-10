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Англия — Италия: Кейн отомстит за финал Евро-2020 в погоне за рекордом Руни

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Англия — Италия 11 июня 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Харри Кейн в матче против Германии.
Фото Global Look Press
Команда Манчини совсем не в форме.

11 июня в матче третьего тура группового этапа Лиги наций сборная Англии сыграет с Италией. Игра начнется в 21.45 по московскому времени на стадионе «Молинью» в Вулверхэмптоне, в прямом эфире ее покажет телеканал «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Шимон Марчиняк из Польши.

Лига наций A. Группа 3
11 июн, 21:45. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Англия
Италия

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Англия — Италия 11 июня 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ совсем не верят в Италию. На то, что команда Роберто Манчини победит, коэффициент 5.00, это примерно 20% вероятности. На успех Англии можно поставить за 1.82 (54%), на ничью — за 3.50 (26%).

Вариант «гости не проиграют» доступен за 2.05.

Приблизить шансы поможет фора — например, можно взять Ф1(-1) за 2.40 или Ф2(+1) за 1.57.

В четырех из прошедших десяти матчей с участием сборной Англии отличились обе команды, у Италии таких матчей было шесть. Поставить на «обе забьют» можно за 2.14, на обратный исход — за 1.71.

Обе сборные пробивали тотал в шести из десяти прошедших игр. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.25.

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Англия — Италия: прогноз и анализ матча Лиги наций 11 июня 2022 года

Англия не в очень хорошем состоянии. Первый матч Лиги наций островитяне проиграли венграм, а дальше, по признанию Гарета Саутгейта, футболистам пришлось провести сеанс терапии: «Мы настраивали игроков, что топ-команда не проигрывает два матча, и они отреагировали должным образом».

В каком-то смысле помогло — Харри Кейн вырвал ничью у Германии на последних минутах. Но для команды уровня финалиста чемпионата Европы добывать ничьи против перестраивающихся сборных благодаря пенальти — такой себе исход. Единственная радость — для Кейна мяч в футболке сборной стал юбилейным, 50-м. Ему осталось отличиться трижды, чтобы стать лучшим бомбардиром Англии за всю историю, — кажется, хотя бы у одного англичанина есть мотивация на каждый матч Лиги наций.

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Говорить о том, что итальянский кризис закончился, еще рано. Но проблески есть — Венгрию в равном матче удалось победить, показав неплохой, содержательный футбол. Учитывая проблемы в обороне и непонятное состояние Джанлуиджи Доннаруммы — это уже успех. Защитную линию Манчини продолжает перестраивать — и на время таких экспериментов можно смело ставить на гол противоположной команды. Итальянцы пропускают уже пять матчей подряд — ИТБ1 (1.5) можно взять за 2.00.

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Прогноз и ставка на матч Англия — Италия

Италия прошла свой пик, победив на чемпионате Европы-2020. Теперь начинается мучительная перестройка, которой, кажется, никто не ждал. Нестабильная линия защиты, проблемный голкипер, не лучшая атака. У сборной Англии тоже есть сложности, но их на порядок меньше — а еще в составе есть бомбардир, которому осталось всего три мяча до исторического достижения Уэйна Руни. Добавить сюда еще жажду мести как мотивацию, и фаворит становится очевиден.

Рекомендуемая ставка: победа Англии за 1.82.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Краснодар

 6
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