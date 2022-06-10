Англия — Италия: Кейн отомстит за финал Евро-2020 в погоне за рекордом Руни
11 июня в матче третьего тура группового этапа Лиги наций сборная Англии сыграет с Италией. Игра начнется в 21.45 по московскому времени на стадионе «Молинью» в Вулверхэмптоне, в прямом эфире ее покажет телеканал «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Шимон Марчиняк из Польши.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Англия — Италия 11 июня 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ совсем не верят в Италию. На то, что команда Роберто Манчини победит, коэффициент 5.00, это примерно 20% вероятности. На успех Англии можно поставить за 1.82 (54%), на ничью — за 3.50 (26%).
Вариант «гости не проиграют» доступен за 2.05.
Приблизить шансы поможет фора — например, можно взять Ф1(-1) за 2.40 или Ф2(+1) за 1.57.
В четырех из прошедших десяти матчей с участием сборной Англии отличились обе команды, у Италии таких матчей было шесть. Поставить на «обе забьют» можно за 2.14, на обратный исход — за 1.71.
Обе сборные пробивали тотал в шести из десяти прошедших игр. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.25.
Англия — Италия: прогноз и анализ матча Лиги наций 11 июня 2022 года
Англия не в очень хорошем состоянии. Первый матч Лиги наций островитяне проиграли венграм, а дальше, по признанию Гарета Саутгейта, футболистам пришлось провести сеанс терапии: «Мы настраивали игроков, что топ-команда не проигрывает два матча, и они отреагировали должным образом».
В каком-то смысле помогло — Харри Кейн вырвал ничью у Германии на последних минутах. Но для команды уровня финалиста чемпионата Европы добывать ничьи против перестраивающихся сборных благодаря пенальти — такой себе исход. Единственная радость — для Кейна мяч в футболке сборной стал юбилейным, 50-м. Ему осталось отличиться трижды, чтобы стать лучшим бомбардиром Англии за всю историю, — кажется, хотя бы у одного англичанина есть мотивация на каждый матч Лиги наций.
Говорить о том, что итальянский кризис закончился, еще рано. Но проблески есть — Венгрию в равном матче удалось победить, показав неплохой, содержательный футбол. Учитывая проблемы в обороне и непонятное состояние Джанлуиджи Доннаруммы — это уже успех. Защитную линию Манчини продолжает перестраивать — и на время таких экспериментов можно смело ставить на гол противоположной команды. Итальянцы пропускают уже пять матчей подряд — ИТБ1 (1.5) можно взять за 2.00.
Прогноз и ставка на матч Англия — Италия
Италия прошла свой пик, победив на чемпионате Европы-2020. Теперь начинается мучительная перестройка, которой, кажется, никто не ждал. Нестабильная линия защиты, проблемный голкипер, не лучшая атака. У сборной Англии тоже есть сложности, но их на порядок меньше — а еще в составе есть бомбардир, которому осталось всего три мяча до исторического достижения Уэйна Руни. Добавить сюда еще жажду мести как мотивацию, и фаворит становится очевиден.
Рекомендуемая ставка: победа Англии за 1.82.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0