10 июня 2022 года в группе 1 Лиги наций состоится матч между лидером квартета Данией и занимающей последнее место Хорватией. Игра пройдет на стадионе «Паркен» и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главным арбитром назначен поляк Бартош Франковски.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом Данию. На ее победу предложен коэффициент 1.90, это примерно 52% вероятности исхода. Ничью можно взять за 3.70 (25%), успех Хорватии — за 4.20 (23%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их победы принесет выигрыш 1900 рублей и 900 рублей чистой прибыли.

На то, что гости не проиграют, выставлена котировка 1.96.

В трех из четырех матчей с участием этих команд в Лиге наций было забито три мяча и более. ТБ 2.5 доступен за 2.07, ТМ 2.5 — 1.80.

В последней очной встрече на ЧМ-2018 команды обменялись голами. На «обе забьют» коэффициент 1.95, на «обе забьют — нет» — 1.85.

Аналитики считают, что гола в предстоящей игре в первую очередь нужно ждать от нападающего датчан Андреаса Корнелиуса (3.00) и страйкера хорватов Андрея Крамарича (4.00).

Пенальти можно оформить за 2.82, удаление — за 5.60. Комбо этих двух событий идет за 10.0.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят вот так: