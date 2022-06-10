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Дания — Хорватия: где смотреть матч Лиги наций 10 июня 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги наций Дания — Хорватия 10 июня 2022 года
Евгений Коростелев
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Фото Global Look Press

10 июня 2022 года в группе 1 Лиги наций состоится матч между лидером квартета Данией и занимающей последнее место Хорватией. Игра пройдет на стадионе «Паркен» и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главным арбитром назначен поляк Бартош Франковски.

Лига наций A. Группа 1
10 июн, 21:45. Parken Stadium (Копенгаген)
Дания
Хорватия

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом Данию. На ее победу предложен коэффициент 1.90, это примерно 52% вероятности исхода. Ничью можно взять за 3.70 (25%), успех Хорватии — за 4.20 (23%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их победы принесет выигрыш 1900 рублей и 900 рублей чистой прибыли.

На то, что гости не проиграют, выставлена котировка 1.96.

В трех из четырех матчей с участием этих команд в Лиге наций было забито три мяча и более. ТБ 2.5 доступен за 2.07, ТМ 2.5 — 1.80.

В последней очной встрече на ЧМ-2018 команды обменялись голами. На «обе забьют» коэффициент 1.95, на «обе забьют — нет» — 1.85.

Аналитики считают, что гола в предстоящей игре в первую очередь нужно ждать от нападающего датчан Андреаса Корнелиуса (3.00) и страйкера хорватов Андрея Крамарича (4.00).

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Пенальти можно оформить за 2.82, удаление — за 5.60. Комбо этих двух событий идет за 10.0.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят вот так:

  • 1:0 — за 6.20;

  • 1:1 — за 6.50;

  • 2:0 — за 7.90.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Матео Кассьерра

Сочи

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Ростов

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П
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Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
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Краснодар

 15 1 0
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