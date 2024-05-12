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«Урал» и «Факел» сыграли сверхосторожную ничью. В подвале таблицы теперь совсем плотно

«Факел» сыграл вничью с «Уралом» в матче 28-го тура РПЛ
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Фото ФК «Факел»
Битва за выживание обостряется.
Россия. Премьер-лига. 28-й тур
12 мая, 16:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
0:0
Урал

«Факел» и «Урал» яростно карабкаются подальше от зоны вылета. Битва в «подвале» в этом сезоне ожесточенная, любая ошибка может стоить дорого — поэтому воронежцы и екатеринбуржцы, прижатые к стене, стали грозными соперниками для всех.

«Факел» в прошлом туре отобрал очки у «Зенита», «Урал» победил «Балтику» (прямого конкурента, кстати). Казалось, что эти команды на дикой мотивации могут победить любого. На несчастье, в 28-м туре они встретились друг с другом.

Составы у команд подобрались настолько оптимальные, насколько это возможно, — в этом плане «Факелу» и «Уралу» повезло. Не повезло в другом — как и можно было ожидать, матч таких соперников получился осторожным. Никто не рисковал, понимая цену ошибки.

Футболисты &laquo;Урала&raquo; радуются голу в&nbsp;ворота &laquo;Балтики&raquo; в&nbsp;матче 27-го тура РПЛ. Расклады на вылет из РПЛ: «Сочи» почти отмучился, «Урал» вырвался в зону стыков

При этом нельзя сказать, что игра прошла совсем без моментов. Уже на 7-й минуте уралец Ишков мог забить после острой передачи Егорычева, но ситуацию спас вратарь. На 19-й минуте с подачи все того же дирижера отличиться мог Каштанов, но попал в перекладину.

«Факел» ответил голом Маркова — правда, отмененным из-за офсайда. Ну и парой не очень острых полумоментов. На этом опасность в первом тайме закончилась — отдыхать команды уходили при счете 1:0 в пользу «Урала» по ударам в створ. О характере матча это говорит достаточно.

А во втором тайме все стало только хуже. Екатеринбуржцы выдохлись и практически прекратили атаковать — у «Факела» же хватало сил только на что-то совсем не опасное. Один только раз Калинину удалось пробить в створ, но Помазун был на месте. В таком темпе игра докатилась до финального свистка — команды сделали по удару в створ каждая и на этом разошлись.

Сверхосторожность отчасти объяснима. Объективно говоря, для обоих коллективов это нормальный исход. Теперь у них по 29 баллов за два тура до финиша и плюс три очка от зоны вылета.

«Балтике» становится совсем грустно. А «Урал» и «Факел» теперь в относительной безопасности. Особенно екатеринбуржцы, у которых, в отличие от воронежцев, преимущество над командой Игнашевича по личным встречам.

Но «подвальные» игры на финише менее интересными не станут. И с зоной прямого вылета пока не все ясно, а о зоне стыков и говорить не приходится — у четырех клубов (еще у «Оренбурга» и «Пари НН») сейчас по 29 очков. Нижний при этом имеет игру в запасе — матч с «Сочи» в воскресенье вечером.

Футбол
РПЛ
ФК Урал
ФК Факел (Воронеж)
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
13
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
14
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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Кр. Советов – Ахмат
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 0 : 1
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 2 : 3
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 0 : 2
12.05 16:30
Факел – Урал
 0 : 0
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