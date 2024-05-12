«Урал» и «Факел» сыграли сверхосторожную ничью. В подвале таблицы теперь совсем плотно
«Факел» и «Урал» яростно карабкаются подальше от зоны вылета. Битва в «подвале» в этом сезоне ожесточенная, любая ошибка может стоить дорого — поэтому воронежцы и екатеринбуржцы, прижатые к стене, стали грозными соперниками для всех.
«Факел» в прошлом туре отобрал очки у «Зенита», «Урал» победил «Балтику» (прямого конкурента, кстати). Казалось, что эти команды на дикой мотивации могут победить любого. На несчастье, в 28-м туре они встретились друг с другом.
Составы у команд подобрались настолько оптимальные, насколько это возможно, — в этом плане «Факелу» и «Уралу» повезло. Не повезло в другом — как и можно было ожидать, матч таких соперников получился осторожным. Никто не рисковал, понимая цену ошибки.
При этом нельзя сказать, что игра прошла совсем без моментов. Уже на 7-й минуте уралец Ишков мог забить после острой передачи Егорычева, но ситуацию спас вратарь. На 19-й минуте с подачи все того же дирижера отличиться мог Каштанов, но попал в перекладину.
«Факел» ответил голом Маркова — правда, отмененным из-за офсайда. Ну и парой не очень острых полумоментов. На этом опасность в первом тайме закончилась — отдыхать команды уходили при счете 1:0 в пользу «Урала» по ударам в створ. О характере матча это говорит достаточно.
А во втором тайме все стало только хуже. Екатеринбуржцы выдохлись и практически прекратили атаковать — у «Факела» же хватало сил только на что-то совсем не опасное. Один только раз Калинину удалось пробить в створ, но Помазун был на месте. В таком темпе игра докатилась до финального свистка — команды сделали по удару в створ каждая и на этом разошлись.
Сверхосторожность отчасти объяснима. Объективно говоря, для обоих коллективов это нормальный исход. Теперь у них по 29 баллов за два тура до финиша и плюс три очка от зоны вылета.
«Балтике» становится совсем грустно. А «Урал» и «Факел» теперь в относительной безопасности. Особенно екатеринбуржцы, у которых, в отличие от воронежцев, преимущество над командой Игнашевича по личным встречам.
Но «подвальные» игры на финише менее интересными не станут. И с зоной прямого вылета пока не все ясно, а о зоне стыков и говорить не приходится — у четырех клубов (еще у «Оренбурга» и «Пари НН») сейчас по 29 очков. Нижний при этом имеет игру в запасе — матч с «Сочи» в воскресенье вечером.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|28
|15
|8
|5
|49-37
|53
|
2
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
3
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|41-27
|50
|
4
|Локомотив
|28
|12
|11
|5
|47-37
|47
|
5
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
8
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Урал
|28
|7
|8
|13
|27-41
|29
|
13
|Факел
|28
|6
|11
|11
|20-29
|29
|
14
|Оренбург
|28
|7
|8
|13
|31-38
|29
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|10.05
|16:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|0 : 2
|11.05
|14:00
|
Рубин – Ростов
|3 : 1
|11.05
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|1 : 0
|11.05
|19:00
|
Зенит – ЦСКА
|0 : 1
|11.05
|21:30
|
Балтика – Динамо
|2 : 3
|12.05
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|0 : 2
|12.05
|16:30
|
Факел – Урал
|0 : 0
|12.05
|19:00
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3