«Урал» и «Факел» сыграли сверхосторожную ничью. В подвале таблицы теперь совсем плотно

Битва за выживание обостряется.

«Факел» и «Урал» яростно карабкаются подальше от зоны вылета. Битва в «подвале» в этом сезоне ожесточенная, любая ошибка может стоить дорого — поэтому воронежцы и екатеринбуржцы, прижатые к стене, стали грозными соперниками для всех.

«Факел» в прошлом туре отобрал очки у «Зенита», «Урал» победил «Балтику» (прямого конкурента, кстати). Казалось, что эти команды на дикой мотивации могут победить любого. На несчастье, в 28-м туре они встретились друг с другом.

Составы у команд подобрались настолько оптимальные, насколько это возможно, — в этом плане «Факелу» и «Уралу» повезло. Не повезло в другом — как и можно было ожидать, матч таких соперников получился осторожным. Никто не рисковал, понимая цену ошибки.

При этом нельзя сказать, что игра прошла совсем без моментов. Уже на 7-й минуте уралец Ишков мог забить после острой передачи Егорычева, но ситуацию спас вратарь. На 19-й минуте с подачи все того же дирижера отличиться мог Каштанов, но попал в перекладину.

«Факел» ответил голом Маркова — правда, отмененным из-за офсайда. Ну и парой не очень острых полумоментов. На этом опасность в первом тайме закончилась — отдыхать команды уходили при счете 1:0 в пользу «Урала» по ударам в створ. О характере матча это говорит достаточно.

А во втором тайме все стало только хуже. Екатеринбуржцы выдохлись и практически прекратили атаковать — у «Факела» же хватало сил только на что-то совсем не опасное. Один только раз Калинину удалось пробить в створ, но Помазун был на месте. В таком темпе игра докатилась до финального свистка — команды сделали по удару в створ каждая и на этом разошлись.

Сверхосторожность отчасти объяснима. Объективно говоря, для обоих коллективов это нормальный исход. Теперь у них по 29 баллов за два тура до финиша и плюс три очка от зоны вылета.

«Балтике» становится совсем грустно. А «Урал» и «Факел» теперь в относительной безопасности. Особенно екатеринбуржцы, у которых, в отличие от воронежцев, преимущество над командой Игнашевича по личным встречам.

Но «подвальные» игры на финише менее интересными не станут. И с зоной прямого вылета пока не все ясно, а о зоне стыков и говорить не приходится — у четырех клубов (еще у «Оренбурга» и «Пари НН») сейчас по 29 очков. Нижний при этом имеет игру в запасе — матч с «Сочи» в воскресенье вечером.