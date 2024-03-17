Даниил Медведев — Карлос Алькарас: российскому теннисисту будет сложно побороть испанца
18 марта в Индиан-Уэллсе состоится финал турнира в мужском одиночном разряде, в котором россиянин Даниил Медведев сразится с испанцем Карлосом Алькарасом. Встреча начнется в полночь по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Счет личного противостояния — 3:2 в пользу второй ракетки мира.
Алькарас считается фаворитом, по мнению аналитиков букмекерской компании ФОНБЕТ. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.49, что примерно 67% вероятности исхода. Триумф Медведева котируется за 2.80 (33%).
На то, что в матче будет разыграно более 22 геймов, предложено поставить за 1.99. На ТМ 22.5 — за 1.90.
Победа Медведева с форой (+3.5) по геймам идет за 1.83, Ф2(-3.5) — за 1.98.
Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу Алькараса за 2.06. Результат 2:1 можно взять за 3.80, 2:1 в противоположную сторону можно взять за 6.40. Если Медведев выиграет 2:0, сыграет пари за 5.20.
Пять и больше эйсов котируются за 1.80. Четыре и меньше — за 1.90.
На то, что российский теннисист выиграет хотя бы 11 геймов, коэффициент — 1.81.
Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Карлос Алькарас
Конечно, очень хотелось бы, чтобы Медведев выиграл трофей, но нужно анализировать холодной головой — нынешний Алькарас сильнее Даниила. Испанец показал очень высокий уровень тенниса в полуфинале против Синнера, да и вообще по ходу турнира играет довольно сильно. Медведев же позволил себе несколько провальных периодов на турнире (с Кордой и Полом), а его мягковатый стиль игры будет проигрывать мощному стилю Карлоса. Тем более тот отлично умеет рвать ритм, чем поставил в тупик даже Синнера.
Рекомендуемая ставка: Медведев не выиграет ни один из сетов за 2.08.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5