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Сегодня, 13:15

«Авангард» — «Ак Барс»: где смотреть матч плей-офф КХЛ 7 апреля 2023 года

Прямая трансляция матча плей-офф КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» 7 апреля 2023 года
Артемий Кутейников
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Арсений Грицюк («Авангард»).
Фото Телеграм-канал «Авангарда», Telegram

7 апреля «Авангард» и «Ак Барс» проведут четвертый матч финальной серии плей-офф Кубка Гагарина от Восточной конференции КХЛ. По итогам трех встреч казанцы ведут 2:1. Предстоящая игра пройдет в Омске на «Джи-Драйв-Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Эфир стартует в 16.15 мск.

Александр Соболев. «Спартак» — «Динамо»: Смолов и Соболев не выявят победителя в битве неудачников Кубка России

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев фаворитами: поставить на успех «ястребов» в основное время можно с коэффициентом 2.17, что составляет приблизительно 45% вероятности. Выигрыш «Ак Барса» доступен с котировкой 3.20 (30%), ничья идет за 3.65 (25%).

Верите в третью победу казанцев? Ставка в 1000 рублей на гостей при благоприятном исходе принесет 3200 рублей.

С учетом регулярного чемпионата оппоненты встречались в этом сезоне уже девять раз, и «Ак Барс» лишь дважды уступил омичам в основное время. Считаете, что коллектив Зинэтулы Билялетдинова вновь не проиграет за три периода? Этот рынок доступен за 1.67.

За три матча серии команды два раза уходили в овертайм, в обоих случаях успеха добивались казанцы. Рынок на победу «ястребов» с учетом дополнительного времени предложен за 1.66, гостей — за 2.21.

Также доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.94, Ф2(+1.5) — за 1.37;

• Ф1(0) можно взять за 1.60, Ф2(0) — за 2.33.

Вадим Шипачев (&laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo;). «Авангард» — «Ак Барс»: прогноз на матч плей-офф КХЛ 7 апреля 2023 года

Аналитики считают гостей серьезными фаворитами всего противостояния: проход команды Зинэтулы Билялетдинова в финал Кубка Гагарина оценен в 1.37, триумф коллектива из Омска — в 3.09.

Эксперты не ждут большого количества голов: тотал больше 4.5 шайбы можно взять за серьезные 2.12, ТМ 4.5 — за 1.71. Хотя бы пять голов на двоих команды оформили только во втором поединке плей-офф, когда «ястребы» выиграли 3:2. В остальных встречах в основное время соперники забрасывали по четыре шайбы.

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«Лечче» — «Наполи»: прогноз на матч серии А 7 апреля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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30 тур
8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 19 1 4
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