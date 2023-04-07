7 апреля «Авангард» и «Ак Барс» проведут четвертый матч финальной серии плей-офф Кубка Гагарина от Восточной конференции КХЛ. По итогам трех встреч казанцы ведут 2:1. Предстоящая игра пройдет в Омске на «Джи-Драйв-Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Эфир стартует в 16.15 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев фаворитами: поставить на успех «ястребов» в основное время можно с коэффициентом 2.17, что составляет приблизительно 45% вероятности. Выигрыш «Ак Барса» доступен с котировкой 3.20 (30%), ничья идет за 3.65 (25%).

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С учетом регулярного чемпионата оппоненты встречались в этом сезоне уже девять раз, и «Ак Барс» лишь дважды уступил омичам в основное время. Считаете, что коллектив Зинэтулы Билялетдинова вновь не проиграет за три периода? Этот рынок доступен за 1.67.

За три матча серии команды два раза уходили в овертайм, в обоих случаях успеха добивались казанцы. Рынок на победу «ястребов» с учетом дополнительного времени предложен за 1.66, гостей — за 2.21.

Также доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.94, Ф2(+1.5) — за 1.37;

• Ф1(0) можно взять за 1.60, Ф2(0) — за 2.33.

Аналитики считают гостей серьезными фаворитами всего противостояния: проход команды Зинэтулы Билялетдинова в финал Кубка Гагарина оценен в 1.37, триумф коллектива из Омска — в 3.09.

Эксперты не ждут большого количества голов: тотал больше 4.5 шайбы можно взять за серьезные 2.12, ТМ 4.5 — за 1.71. Хотя бы пять голов на двоих команды оформили только во втором поединке плей-офф, когда «ястребы» выиграли 3:2. В остальных встречах в основное время соперники забрасывали по четыре шайбы.