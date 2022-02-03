3 февраля в 1/4 финала Кубка Испании «Атлетик» примет мадридский «Реал». Матч состоится в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес», начало — в 23.30. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-платформе Megogo. Эфир стартует в 23.25.

Гости — фавориты встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Реала» можно за 2.42 — это около 40% вероятности. Успех «Атлетика» оценивается коэффициентом 3.00 (32%), а ничья доступна за 3.50 (28%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Реала» можно выиграть 2420 рублей в случае успеха мадридского клуба.

Выход «Атлетика» в полуфинал идет за 2.13, а проход «Реала» доступен за 1.76.

Ф1(0) идет за 2.18, а Ф2(0) — за 1.73.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 2.00, а ТМ 2.5 — за 1.86.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.80. Обратный исход доступен за 2.00.

Шансы «Атлетика» забить больше одного раза оцениваются котировкой 2.65.

Уверены, что «Реал» поразит ворота соперника минимум два раза? ИТБ2 (1.5) идет за 2.28.

Не сомневаетесь, что игра получится результативной и оба соперника будут способны отличиться минимум дважды? Тогда ставьте на «каждая команда забьет больше (1.5)» с коэффициентом 6.70.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании: