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Сегодня, 17:15

«Атлетик» — «Реал»: где смотреть матч Кубка Испании 3 февраля онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка Испании «Атлетик» — «Реал»
Виталий Пудздрав
Футболисты «Атлетика».
Фото Getty Images

3 февраля в 1/4 финала Кубка Испании «Атлетик» примет мадридский «Реал». Матч состоится в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес», начало — в 23.30. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-платформе Megogo. Эфир стартует в 23.25.

Испания. Кубок. 1/4 финала
03 февр, 23:30. San Mames (Бильбао)
Атлетик
Реал

Гости — фавориты встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Реала» можно за 2.42 — это около 40% вероятности. Успех «Атлетика» оценивается коэффициентом 3.00 (32%), а ничья доступна за 3.50 (28%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Реала» можно выиграть 2420 рублей в случае успеха мадридского клуба.

Выход «Атлетика» в полуфинал идет за 2.13, а проход «Реала» доступен за 1.76.

Ф1(0) идет за 2.18, а Ф2(0) — за 1.73.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 2.00, а ТМ 2.5 — за 1.86.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.80. Обратный исход доступен за 2.00.

Шансы «Атлетика» забить больше одного раза оцениваются котировкой 2.65.

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Уверены, что «Реал» поразит ворота соперника минимум два раза? ИТБ2 (1.5) идет за 2.28.

Не сомневаетесь, что игра получится результативной и оба соперника будут способны отличиться минимум дважды? Тогда ставьте на «каждая команда забьет больше (1.5)» с коэффициентом 6.70.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

  • 1:1 — коэффициент 6.30;

  • 0:1 — 7.50;

  • 1:0 — 8.70.

Прогнозы на спорт
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Реал
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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