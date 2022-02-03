Олимпиада-2022: соревнования 4 февраля, расписание и трансляции

С 4 по 20 февраля в Пекине пройдут 24-е по счету зимние Олимпийские игры. Церемония открытия состоится на Национальном стадионе в первый день турнира. Трансляцию покажет телеканал «Россия 1». Начало — в 15.00.

До нее, утром в этот день, пройдут квалификационные соревнования по трем видам спорта: керлинг, фигурное катание и хоккей. Розыгрыша наград в первый день соревнований не будет. Ниже — расписание Олимпиады в Пекине на 4 февраля. Время начала всех соревнований — московское.

Керлинг, дабл-микст. Круговой раунд №5. Старт в 03:35. Трансляция на сайте matchtv.ru и платных телеканалах субхолдинга «Матч»;

Фигурное катание, командный турнир. Мужчины: короткая программа. Начало 04:45;

Фигурное катание, командный турнир. Ритм танец. Начало 06:40. Трансляция на Первом канале;

Хоккей, женщины. Групповой этап Дания — Китай. Начало в 07:10. Трансляция на сайте matchtv.ru;

Хоккей, женщины, Групповой этап Россия — Швейцария. Начало в 07:10;

Фигурное катание, командный турнир. Пары: короткая программа. Начало в 08:20;

Керлинг, дабл-микст. Круговой раунд №6. Начало 8:35. Трансляция на сайте matchtv.ru и платных телеканалах субхолдинга «Матч»;

15:00. Церемония открытия Олимпиады-2022.

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