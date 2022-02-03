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Сегодня, 19:15

Олимпиада-2022: соревнования 4 февраля, расписание и трансляции

Матвей Леонов
Олимпиада-2022.
Фото Getty Images

С 4 по 20 февраля в Пекине пройдут 24-е по счету зимние Олимпийские игры. Церемония открытия состоится на Национальном стадионе в первый день турнира. Трансляцию покажет телеканал «Россия 1». Начало — в 15.00.

До нее, утром в этот день, пройдут квалификационные соревнования по трем видам спорта: керлинг, фигурное катание и хоккей. Розыгрыша наград в первый день соревнований не будет. Ниже — расписание Олимпиады в Пекине на 4 февраля. Время начала всех соревнований — московское.

  • Керлинг, дабл-микст. Круговой раунд №5. Старт в 03:35. Трансляция на сайте matchtv.ru и платных телеканалах субхолдинга «Матч»;

  • Фигурное катание, командный турнир. Мужчины: короткая программа. Начало 04:45;

  • Фигурное катание, командный турнир. Ритм танец. Начало 06:40. Трансляция на Первом канале;

  • Хоккей, женщины. Групповой этап Дания — Китай. Начало в 07:10. Трансляция на сайте matchtv.ru;

  • Хоккей, женщины, Групповой этап Россия — Швейцария. Начало в 07:10;

  • Фигурное катание, командный турнир. Пары: короткая программа. Начало в 08:20;

  • Керлинг, дабл-микст. Круговой раунд №6. Начало 8:35. Трансляция на сайте matchtv.ru и платных телеканалах субхолдинга «Матч»;

  • 15:00. Церемония открытия Олимпиады-2022.

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В хоккейном матче женских сборных России и Швейцарии. фаворитом считается наша команда. Букмекерская компания БЕТСИТИ дает на ее победу коэффициент 1.45. Успех швейцарок оценивается котировкой 6.10. Ничья в основное время идет за 4.10.

Поставив 1000 рублей в этой игре на победу Швейцарии в основное время, вы сможете выиграть 6100 рублей в случае успеха альпийской команды.

Олимпиада
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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