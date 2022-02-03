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Сегодня, 15:15

Олимпиада-2022: прогноз на лыжную гонку 5 февраля

Прогноз на женский скиатлон на Олимпиаде-2022
Виталий Пудздрав
Тереза Йохауг.
Фото Getty Images

5 февраля в Чжанцзякоу откроется программа лыжных гонок на Олимпиаде. Первым забегом будет женский скиатлон на 15 км. Начало — в 10.45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Россия-1».

В женском скиатлоне спортсменки бегут 7,5 км классическим стилем и 7,5 км коньковым. На прошлой Олимпиаде эту гонку выиграла шведка Шарлотта Калла.

Тереза Йохауг — главный фаворит в скиатлоне на Олимпиаде-2022. Норвежка специализируется в дистанционных дисциплинах и трижды брала золото в этой дисциплине на чемпионате мира.

Кроме того, Тереза — олимпийская чемпионка в эстафете 2010 года, 14-кратная чемпионка мира и 3-кратная обладательница Кубка мира в общем зачете. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают сделать ставку на победу 33-летней спортсменки в скиатлоне за 1.44.

Если поставить на победу Йохауг 1000 рублей, то сумма выигрыша в случае ее успеха составит 1440 рублей.

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Ее главная конкурентка в борьбе за золото — Фрида Карлссон из Швеции. 22-летняя спортсменка — чемпионка мира 2019 года, 6-кратный призер ЧМ и 3-кратная чемпионка мира среди юниоров. Ее шансы на победу оцениваются коэффициентом 5.00.

Шансы Эббы Андерcсон и Натальи Непряевой на победу считаются равными — поставить на каждую из спортсменок можно за 13.0.

24-летняя шведка — серебряный призер Олимпиады 2018 года (эстафета), чемпионка мира 2019-го, 3-кратный призер чемпионатов мира, а также 3-кратная чемпионка мира среди юниоров.

Шансы россиянок Татьяны Сориной и Юлии Ступак оцениваются одинаковым коэффициентом 35.0.

Кому достанется золото женских соревнований по лыжам в скиатлоне?

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Сборная России по лыжным гонкам
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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