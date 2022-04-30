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Сегодня, 17:15

«Зенит» — «Локомотив»: где смотреть матч РПЛ 30 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Зенит» — «Локомотив» 30 апреля 2022 года
Артем Белинин
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Фото ФК «Зенит»

30 апреля 2022 года в матче 27-го тура РПЛ «Зенит» примет «Локомотив». Игра начнется в 19.30 мск на «Газпром Арене», транслировать ее будут matchtv.ru и «Матч! Премьер». Старт эфира — в 19.00 мск. Команды занимают первое и пятое места в турнирной таблице соответственно.

30.04.2022 | Зенит — Локомотив

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают петербуржцев абсолютными фаворитами: коэффициент на победу «Зенита» — 1.28, это примерно 78% вероятности. Ничью можно взять за 6.10 (16%), победа «Локомотива» оценивается котировкой 11.0 раз (6%).

При ставке в 1 000 рублей на ничью можно выиграть 6 100 рублей в случае «мирного исхода».

Если считаете, что «Локомотив» поможет «Динамо» в чемпионской гонке, можете поставить на то, что гости не проиграют, за 3.90.

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«Локомотив» пробивает тотал в 90% последних матчей. У «Зенита» показатель скромнее, но тоже высокий — 60%. Поэтому можно смело брать ТБ 2.5 за 1.52.

Матчу можно добавить интриги с помощью ставки на фору — Ф1(-1.5) за 1.78 или Ф2(+1.5) за 2.10.

У «Зенита» высоки шансы забить даже три гола — ИТБ 2.5 можно взять за 2.10. Шансы «Локо» показать такую результативность оцениваются коэффициентом 4.80.

Если считаете, что на «Газпром Арене» будет горячо, можете поставить на пенальти в матче за 2.35. Или на удаление за 2.95.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

• 2:0 — за коэффициент 6.50;

• 4:0 - за 7.70;

• 3:0 - за 7.90.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
0
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«Зенит» — «Локомотив»: прогноз на матч РПЛ 30 апреля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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