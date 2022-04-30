30 апреля 2022 года в матче 27-го тура РПЛ «Зенит» примет «Локомотив». Игра начнется в 19.30 мск на «Газпром Арене», транслировать ее будут matchtv.ru и «Матч! Премьер». Старт эфира — в 19.00 мск. Команды занимают первое и пятое места в турнирной таблице соответственно.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают петербуржцев абсолютными фаворитами: коэффициент на победу «Зенита» — 1.28, это примерно 78% вероятности. Ничью можно взять за 6.10 (16%), победа «Локомотива» оценивается котировкой 11.0 раз (6%).

При ставке в 1 000 рублей на ничью можно выиграть 6 100 рублей в случае «мирного исхода».

Если считаете, что «Локомотив» поможет «Динамо» в чемпионской гонке, можете поставить на то, что гости не проиграют, за 3.90.

«Локомотив» пробивает тотал в 90% последних матчей. У «Зенита» показатель скромнее, но тоже высокий — 60%. Поэтому можно смело брать ТБ 2.5 за 1.52.

Матчу можно добавить интриги с помощью ставки на фору — Ф1(-1.5) за 1.78 или Ф2(+1.5) за 2.10.

У «Зенита» высоки шансы забить даже три гола — ИТБ 2.5 можно взять за 2.10. Шансы «Локо» показать такую результативность оцениваются коэффициентом 4.80.

Если считаете, что на «Газпром Арене» будет горячо, можете поставить на пенальти в матче за 2.35. Или на удаление за 2.95.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

• 2:0 — за коэффициент 6.50;

• 4:0 - за 7.70;

• 3:0 - за 7.90.