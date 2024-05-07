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«Байер» на пороге исторической беспроигрышной серии. Нужно лишь не уступить «Роме» в Леверкузене

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Байер» — «Рома» 9 мая 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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ФК «Байер».
Фото Global Look Press
Тэмми Абрахам в матче «Рома» — «Байер».
Фото Getty Images
Даниэле Де Росси в матче «Байер» — «Рома».
Фото Getty Images
1/3
«Фармацевты» выиграли во всех домашних встречах нынешней ЛЕ.

9 мая «Байер» примет «Рому» в ответной игре 1/2 финала Лиги Европы. Она состоится на «Бай-Арене» в Леверкузене, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3» начнут прямой эфир с 21.45 мск. Поединок в Риме завершился победой команды Хаби Алонсо (2:0).

Лига Европы. 1/2 финала
09 мая, 22:00. BayArena (Леверкузен)
Байер
Рома

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Байер» — «Рома» 9 мая 2024 года

Эксперты букмекерской компании ФОНБЕТ назвали фаворитами хозяев: поставить на победу парней Хаби Алонсо можно с коэффициентом 1.55, это примерно 59% вероятности. Успех «Ромы» оценили в 5.80 (17%), ничью — в 4.20 (24%).

В первой игре на Олимпийском стадионе в Риме «волки» уступили всухую (0:2). Их непоражение в ответной разборке идет за 2.45.

Тотал больше 2.5 мяча предложили за 1.72, обратный вариант — за 2.12.

Обмен результативными попаданиями доступен за 1.78, «обе забьют — нет» можно взять за 2.05.

«Байер» отличился после 80-й минуты в 23 из 48 матчей во всех турнирах. Гол в заключительную десятиминутку и позже дали с котировкой 2.18.

Пять самых ожидаемых исходов поединка, по мнению специалистов, указывают на победу леверкузенцев или на ничью:

  • 1:1 и 2:0 — за 8.00;

  • 1:0 — за 8.50.

  • 2:1 и 0:0 — за 9.00 и 9.50.

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«Байер» — «Рома»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 9 мая 2024 года

Парни Хаби Алонсо цинично отомстили римлянам за поражение на Олимпийском стадионе в прошлогоднем полуфинале Лиги Европы. Леверкузенцы забили по мячу в каждом из таймов: на 28-й минуте отличился Флориан Виртц, на 73-й — Роберт Андрих. Матей Коварж сохранил ворота сухими, так что накануне ответной встречи «фармацевты» имеют максимально комфортное преимущество. А если вспомнить, что в нынешнем сезоне «Байер» победил во всех пяти домашних матчах ЛЕ, задача «Ромы» оформить камбэк выглядит почти невыполнимой.

«Волки» могли размочить счет на четвертой компенсированной минуте, но Тэмми Абрахам упустил убойнейший момент: с метра не попал в пустой створ головой. Разгневанные болельщики атаковали одну из соцсетей англичанина: ему написали огромное количество оскорблений, некоторые из которых оказались расистскими. Форварду также угрожали убийством. Ситуация накалилась настолько, что Абрахаму пришлось закрыть комментарии.

Тэмми Абрахам в матче «Рома» — «Байер».
Фото Getty Images

В выходные джаллоросси сыграли вничью с «Ювентусом» (1:1) и продлили серию без побед до трех поединков. Перед неудачей в первом полуфинале с «Байером» команда Даниэле Де Росси поделила очки с «Наполи» (2:2). На отрезке из пяти последних матчей римляне добились успеха лишь однажды — дожали «Удинезе» (2:1). А до этого влетели конкуренту в битве за четвертую строчку «Болонье» (1:3). Теперь отстают от красно-синих на четыре балла.

О топ-4 «Роме» можно забыть — необходимо бороться за пятую позицию, которая гарантирует путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. С пятого места «волков» скинула «Аталанта». Клубы сравнялись по очкам, но у Алексея Миранчука и компании есть игра в запасе. «Лацио» тоже рядом — на расстоянии четырех пунктов. До финиша серии А — три тура.

«Байер» в воскресенье съездил во Франкфурт и разнес «Айнтрахт» (5:1). Главным героем стал Адам Гложек — у чеха хет-трик из ассистов. Еще два мяча были забиты с пенальти — отличились Эсекиэль Паласиос и Виктор Бонифас. «Фармацевты» выиграли в бундеслиге впервые после завоевания титула — до этого разошлись «миром» с дортмундской «Боруссией» (1:1) и «Штутгартом» (2:2).

Леверкузенцы продлили уже знаменитую серию без неудач — теперь она насчитывает 48 матчей, в которых парни Хаби Алонсо добыли 40 побед и восемь ничьих. По этому показателю немецкий клуб сравнялся с «Бенфикой», которая также не проиграла в 48 подряд встречах во всех турнирах в период с 22 декабря 1963 года по 7 февраля 1965 года.

Достижение «орлов» держалось 59 лет — этот отрезок без поражений считался лучшим в истории европейского футбола. Теперь на одну ступеньку с великой «Бенфикой» Эйсебио встал «Байер» Алонсо. Если «фармацевты» не уступят «Роме», то станут единоличными рекордсменами.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Байер» — «Рома»

В игре с «Ювентусом» римляне потеряли Пауло Дибалу: форварда заменили в перерыве из-за мышечного перегруза. Теперь участие аргентинца в поединке на «Бай-Арене» под вопросом.

Леверкузенцы подошли к ответной встрече в боевом составе: лазарет пуст, дисциплинарных отстранений тоже не имеется.

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«Байер» — «Рома»: статистика личных встреч

Клубы столкнулись в полуфинале Лиги Европы во второй раз подряд. В прошлом сезоне все решил единственный мяч Эдоардо Бове — и в первой игре в Риме, и в противостоянии в целом. Ответный поединок на «Бай-Арене» завершился нулевой ничьей, поэтому в финал проскочили джаллоросси.

Также команды дважды пересекались на групповом этапе Лиги чемпионов. В 2004 году «фармацевты» победили дома (3:1) и поделили очки в Италии (1:1). В 2015-м соперники устроили яркую перестрелку в Германии (4:4), а на Олимпийском стадионе сильнее оказались хозяева (3:2).

Нынешний тренер «волков» Даниэле Де Росси проявил себя в обоих матчах в Леверкузене — но с разной степенью полезности. В октябре 2004-го получил прямую красную карточку и удалился, а спустя 11 лет отметился дублем из голов.

Даниэле Де Росси в матче «Байер» — «Рома».
Фото Getty Images

Прогноз и ставка на матч «Байер» — «Рома»

Парни Хаби Алонсо в большом порядке: накануне ответки с джаллоросси не только повторили рекордную серию без поражений в истории европейского футбола, но и обновили клубное достижение по голам за сезон в бундеслиге (82). В нынешнем розыгрыше Лиги Европы «фармацевты» тоже выступали результативно — особенно на «Бай-Арене»: пробили «верх» по забитым мячам в четырех домашних матчах из пяти. Теперь же леверкузенцы могут не только порадовать родные трибуны выходом в финал ЛЕ, но и войти в историю, переписав великую беспроигрышную серию «Бенфики». Ради такого атака «Байера» будет блистать ярче обычного.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТБ 2.5 за 2.05.

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2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
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