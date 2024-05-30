FONBET учредил номинацию «Территория спорта» на премии HR-бренд от HeadHunter

Букмекерская компания FONBET, первая среди букмекеров, учредила свою специальную номинацию «Территория спорта» в главной премии в области управления персоналом — HR-бренд от HeadHunter. Награда в номинации «Территория спорта» вручается за корпоративные спортивные события и популяризацию здорового образа жизни среди сотрудников.

В 2024 году победителем номинации «Территория спорта» от FONBET стала компания «ФосАгро». Ее представили получили награду из рук генерального директора FONBET Сергея Анохина и Анастасии Киреенко, директора по персоналу и организационному развитию компании.

«Номинацией «Территория спорта» от FONBET мы ставим для себя глобальную задачу: популяризировать спорт в России через корпоративный формат, а также показать, что спорт может быть отличным инструментом на службе бизнеса.

Компания «ФосАгро» доказала своим проектом, что важно не только создавать доступную спортивную инфраструктуру и события, но и на системном уровне вовлекать сотрудников в использование возможностей, которые для них создаются", — прокомментировала Анастасия Киреенко.

При выборе победителя эксперты FONBET оценивали массовость и креативность реализации проекта, а также влияние на бизнес-показатели. Компания FONBET получила хороший отклик на номинацию «Территория спорта» и собрала 18 заявок от крупнейших компаний России.