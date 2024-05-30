Иванов — об отставке Гончаренко: «Выполнить задачу на первый стыковой матч не удалось. «Уралу» нужны перемены»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал отставку главного тренера Виктора Гончаренко.

«Мы благодарим Виктора Михайловича за почти 2 года, проведенных в Екатеринбурге. Но с сожалением констатируем: выполнить задачу на первый стыковой матч не удалось. Команде нужны перемены», — приводит слова Иванова официальный сайт клуба.

Готовить команду к ответному переходному матчу против «Акрона» будет Евгений Аверьянов. В первом матче екатеринбуржцы уступили со счетом 0:2.

46-летний белорусский специалист возглавил «Урал» в августе 2022 года. В сезоне-2022/23 команда заняла 11-е место в турнирной таблице РПЛ.