«Флорида» обыграла «Рейнджерс» и вышла вперед в финальной серии
«Флорида» выиграла у «Рейнджерс» в пятом матче финала Восточной конференции — 3:2. Счет в серии стал 3-2 в пользу «Пантерз».
Нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер на 3-й минуте второго периода забил, когда команда играла в меньшинстве. Спустя 5 минут защитник Густав Форслинг сравнял счет. В середине третьего периода Антон Лунделл вывел «Пантерз» вперед. В концовке Сэм Беннет забросил в пустые ворота. Однако «Рейнджерс» удалось отыграть одну шайбу до финальной сирены — отличился Алексис Лафренье.
Российский голкипер нью-йоркской команды Игорь Шестеркин отразил 34 из 36 бросков. Его признали третьей звездой встречи.
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 25 из 27 бросков по своим воротам.
Шестой матч в серии состоится 2 июня.
НХЛ. Плей-офф. Финал конференции. Пятый матч
«Рейнджерс» — «Флорида» — 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
Голы: Крайдер — 8 (мен., Зибанежад), 22:04 — 1:0. Форслинг — 4 (Беннетт, Экблад), 28:21 — 1:1. Лунделл — 3 (Луостаринен), 50:22 — 1:2. Беннетт — 5 (п.в.), 58:08 — 1:3. Лафренье — 8 (Зибанежад), 59:10 — 2:3.
Вратари: Шестеркин (57:24 — 58:08) — Бобровский.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 27 (11+6+10) — 37 (8+13+16).
Наши: Панарин (23.04/4/-1) — Куликов (13.09/1/0), Тарасенко (11.49/2/+1).
31 мая. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.
Счет в сериия: 2-3.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Даллас - Эдмонтон
|2 - 2
|
Рейнджерс - Флорида
|2 - 3
|1/4 финала
|
Ванкувер - Эдмонтон
|3 - 4
|
Даллас - Колорадо
|4 - 2
|
Флорида - Бостон
|4 - 2
|
Рейнджерс - Каролина
|4 - 2
|1/8 финала
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|31.05
|03:00
|
Рейнджерс – Флорида
|2 : 3