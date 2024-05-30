Бросил школу, начинал в обороне и превзошел Роналду. Кто привел «Олимпиакос» к победе в Лиге конференций?

Оскароносный сюжет жизни Аюба Эль-Кааби.

11 голов в плей-офф

«Олимпиакос» стал третьим в истории победителем Лиги конференций. Ранее ни один греческий клуб не выигрывал еврокубок, а клуб из Пирея сделал это дома, в Афинах, что делает триумф вдвойне сладким. Такого не было 22 года — «Фейеноорд» взял Кубок УЕФА-2001/02 в Роттердаме, после него никто не забирал важный европейский трофей в своей стране. Шансы были и у «Спортинга» в 2005-м, и у «Баварии» в 2012-м, но смог только «Олимпиакос».

Главный герой обозначился еще до финала, а тут еще и сам решающий матч получился таким, что невозможно не обратить внимание на Аюба Эль-Кааби. Игра вышла слишком муторной и местами даже вялой. Так на футболистов влияет цена ошибки, улетающая в космос в любом финале.

Марокканец разбудил всех за пять минут до серии пенальти, которой, казалось, уже не избежать. Гол «Фиорентине» стал для него 11-м в турнире, а ведь «Олимпиакос» начинал сезон в Лиге Европы. Нападающий поставил рекорд, став первым за все времена футболистом, забившим 11 в плей-офф одного розыгрыша еврокубка. Любого! Ни Роналду в 2017-м, ни Бензема в 2022-м не делали этого в ЛЧ. Еще Фалькао 12 лет назад был близок в Лиге Европы, но тоже остановился на десяточке.

30-летний Эль-Кааби появился буквально из ниоткуда. До бесплатного трансфера в «Олимпиакос» прошлым летом у него в карьере значились лишь два сезона в Европе — заезжал в скромный «Хатайспор» из Турции. Если чуть глубже погрузиться в прошлое Аюба, можно вдохновиться на съемки эпичного байопика.

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От плотника в Касабланке до ЧМ в России

Для начала краткая справка: марокканец стал профессионалом лишь в 21 год, до 23 играл в защите, а изначально вовсе работал плотником на родине. Как вам? Вроде вполне тянет на номинацию на «Оскар» за лучший сценарий. Эль-Кааби рос в суровом районе Касабланки, поэтому времени и денег на футбол не было — пришлось уйти из школы, чтобы активно помогать семье зарабатывать хоть что-то.

Параллельно Аюб играл чисто для удовольствия. Пинал мяч с друзьями, среди которых заметно выделялся. Так его и заметили: в 19 лет взяли в команду любителей «Хай Хадиджа», откуда через пару месяцев Эль-Кааби забрал «Расинг» из второго дивизиона Марокко. Все еще не гранд даже по местным меркам, но с этим уже можно работать.

Первого профессионального контракта нападающий ждал еще пару лет. Впрочем, тогда еще не нападающий — в клубе восхищались антропометрией игрока и считали, что он обязан тащить в центре обороны, хотя футболист всегда стремился вперед. В 23 года Аюб раззабивался во время предсезонки, после чего ему все-таки дали шанс в атаке. И, наверное, били себя по щекам, что не сделали так раньше: 25 голов за 33 матча и выход в марокканскую вышку.

Дальше — взлет. Относительный, локальный, но взлет. В 2018 году Эль-Кааби съездил со сборной на чемпионат мира в Россию и поучаствовал в играх с Португалией и Ираном. Засветился и погнал за достатком в Китай, «Хэбэй» не пожалел за форварда 6 миллионов евро. Там марокканец продержался год — не справился с адаптацией и вернулся домой, в «Видад» из Касабланки.

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Потом были отрезок в Турции и поездка в «Аль-Садд», но в целом уже не столь киношно, обычные скитания совершенно обычного футболиста. В феврале 2023 года «Хатайспор» снялся с чемпионата, инсайдер Иван Карпов писал, что ЦСКА предлагает Эль-Кааби 600 тысяч евро в год, но игрок слишком долго выбирал между Москвой и «Адана Демирспор». Отправился в итоге в Катар на несколько месяцев.

И вдруг «Олимпиакос». В 30 лет. Без заслуг в Европе. На зарплату миллион евро в год. Если это была ставка, то она ой как сыграла. Путь Аюба чем-то напоминает Карлоса Бакку. Колумбиец был рыбаком, вышел на солидный уровень только в 26 лет и тащил «Севилью» к победам в ЛЕ. Ему впоследствии выпал шанс показать себя в «Милане», например. Не факт, что Эль-Кааби захочет кто-то покрупнее «Олимпиакоса», хотя вероятность имеется. Но ушедший сезон в исполнении марокканца уже в истории. А конкретно в Греции о нем точно не забудут никогда.