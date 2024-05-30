Панарин не так опасен в плей-офф, как в регулярке. Но это не повод для критики лидера «Рейнджерс»
С наступлением плей-офф болельщики «Рейнджерс» предвкушали преображение Артемия Панарина в Кубке Стэнли. К лидеру ньюйоркцев не возникало вопросов по игре в регулярных чемпионатах. В гладком турнире россиянин — настоящий король. В сезоне-2023/24 Панарин установил личный рекорд результативности и впервые за карьеру пробил сотню очков. На счету Артемия 120 (49+71) баллов за 82 игры. После успешной регулярки от уроженца Коркино ждали продолжения феерии в плей-офф. «Рейнджерс» бьются в финале «Востока» с «Флоридой», но Панарин в кубковых матчах пока выглядит не так ярко, как в регулярке.
Начнем с цифр. Артемий не забивает семь матчей подряд, а последний раз отличился еще в третьей игре с «Каролиной». У Панарина в плей-офф лишь четыре гола, но форвард прежде всего дирижер атак и уже во вторую очередь — их наконечник. Неудивительно, что в серии с «Флоридой», когда Артемий не отметился шайбами, просело большинство «Рейнджерс». Только в четвертой игре ньюйоркцы реализовали первую попытку «пять на четыре». Вернемся к цифрам: с «Пантерз» команда Питера Лавиолетта показывает скромные 9,1 процента реализации (1/11). В то время как в прошлых сериях с «Вашингтоном» и «Каролиной» банда с Бродвея шла с гроссмейстерскими 31,4 процента (11/35).
Еще к цифрам. В рейтинге бомбардиров плей-офф Панарин занимает только 17-е место. В лидерах — эдмонтонский триумвират с Макдэвидом, Драйзайтлем и Бушаром. И если в регулярке Артемий держал график гениев «Ойлерз», то в плей-офф очковый темп замедлился. Вывод прост: в кубковых матчах Панарин хорош, но не настолько, как все ожидали после впечатляющего регулярного чемпионата. Стоило россиянину слегка уйти в тень, как у «Рейнджерс» проявились проблемы с большинством. Лавиолетту с помощниками пора ответить на вопрос: что первично — спад Панарина или кризис большинства с «Флоридой»?
«Пантерз» в плей-офф показали, как умеют сдерживать лидеров соперников. В первом раунде «Флорида» отправила в отпуск «Тампу» и не позволила сильно разгуляться Никите Кучерову. Легенда № 86 набирал очки в каждом матче, но закончил плей-офф с отрицательной полезностью «минус 1». Во втором раунде «Пантерз» прикрыли Давида Пастрняка. Лучший снайпер «Бостона» в регулярке серию провел скромно: всего один гол за шесть матчей. Вот и у Панарина не все гладко с результативностью против обороны «Флориды». Связывать руки лидерам парни Пола Мориса умеют.
Большинство — огромный резерв «Рейнджерс» для усиления атаки. Многое в этом компоненте зависит от влияния Панарина. Что до равных составов, то Артемий по плей-офф не входит в лидеры нападения по показателю xG. По ожидаемым голам, если верить данным аналитического портала Naturalstattrick, россиянина опережают Алексис Лафренье, Винс Трочек, Крис Крайдер и Мика Зибанежад. Недаром сделал ремарку, что показатель xG — неоднозначный. Он требует контекста и дальнейшего детального разбора. Так вот Панарин и в регулярке не был в лидерах «Рейнджерс» по персональному xG, но это не помешало настрелять больше всех шайб и набрать 120 очков.
Критику болельщиков в социальных сетях, которая появилась после поражения в четвертом матче в адрес Панарина, считаю неуместной. Есть доля правды, что Панарин в последних играх выглядит не так опасно. От суперзвезды и короля регулярки оправданно ждать большего в главных матчах сезона. Впрочем, самые важные игры у Панарина впереди. И если Артемий вытащит «Рейнджерс» в финал Кубка Стэнли, временное затишье нападающего быстро забудется.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Даллас - Эдмонтон
|2 - 2
|
Рейнджерс - Флорида
|2 - 2
|1/4 финала
|
Ванкувер - Эдмонтон
|3 - 4
|
Даллас - Колорадо
|4 - 2
|
Флорида - Бостон
|4 - 2
|
Рейнджерс - Каролина
|4 - 2
|1/8 финала
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|30.05
|03:30
|
Эдмонтон – Даллас
|5 : 2