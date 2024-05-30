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Сегодня, 17:30

Панарин не так опасен в плей-офф, как в регулярке. Но это не повод для критики лидера «Рейнджерс»

Панарин набрал 14 очков в 14 матчах Кубка Стэнли-2024
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Хоккеист «Рейнджерс» Артемий Панарин
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
Хоккеист «Рейнджерс» Артемий Панарин
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
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Самые важные матчи у ньюйоркцев еще впереди.

С наступлением плей-офф болельщики «Рейнджерс» предвкушали преображение Артемия Панарина в Кубке Стэнли. К лидеру ньюйоркцев не возникало вопросов по игре в регулярных чемпионатах. В гладком турнире россиянин — настоящий король. В сезоне-2023/24 Панарин установил личный рекорд результативности и впервые за карьеру пробил сотню очков. На счету Артемия 120 (49+71) баллов за 82 игры. После успешной регулярки от уроженца Коркино ждали продолжения феерии в плей-офф. «Рейнджерс» бьются в финале «Востока» с «Флоридой», но Панарин в кубковых матчах пока выглядит не так ярко, как в регулярке.

Сергей Бобровский и&nbsp;Артемий Панарин. «Мне необязательно его бить». Панарин и Бобровский: большая дружба и спор за финал Кубка Стэнли

Начнем с цифр. Артемий не забивает семь матчей подряд, а последний раз отличился еще в третьей игре с «Каролиной». У Панарина в плей-офф лишь четыре гола, но форвард прежде всего дирижер атак и уже во вторую очередь — их наконечник. Неудивительно, что в серии с «Флоридой», когда Артемий не отметился шайбами, просело большинство «Рейнджерс». Только в четвертой игре ньюйоркцы реализовали первую попытку «пять на четыре». Вернемся к цифрам: с «Пантерз» команда Питера Лавиолетта показывает скромные 9,1 процента реализации (1/11). В то время как в прошлых сериях с «Вашингтоном» и «Каролиной» банда с Бродвея шла с гроссмейстерскими 31,4 процента (11/35).

Еще к цифрам. В рейтинге бомбардиров плей-офф Панарин занимает только 17-е место. В лидерах — эдмонтонский триумвират с Макдэвидом, Драйзайтлем и Бушаром. И если в регулярке Артемий держал график гениев «Ойлерз», то в плей-офф очковый темп замедлился. Вывод прост: в кубковых матчах Панарин хорош, но не настолько, как все ожидали после впечатляющего регулярного чемпионата. Стоило россиянину слегка уйти в тень, как у «Рейнджерс» проявились проблемы с большинством. Лавиолетту с помощниками пора ответить на вопрос: что первично — спад Панарина или кризис большинства с «Флоридой»?

Сравнение результативности Артемия Панарина в регулярных чемпионатах и плей-офф

«Пантерз» в плей-офф показали, как умеют сдерживать лидеров соперников. В первом раунде «Флорида» отправила в отпуск «Тампу» и не позволила сильно разгуляться Никите Кучерову. Легенда № 86 набирал очки в каждом матче, но закончил плей-офф с отрицательной полезностью «минус 1». Во втором раунде «Пантерз» прикрыли Давида Пастрняка. Лучший снайпер «Бостона» в регулярке серию провел скромно: всего один гол за шесть матчей. Вот и у Панарина не все гладко с результативностью против обороны «Флориды». Связывать руки лидерам парни Пола Мориса умеют.

Большинство — огромный резерв «Рейнджерс» для усиления атаки. Многое в этом компоненте зависит от влияния Панарина. Что до равных составов, то Артемий по плей-офф не входит в лидеры нападения по показателю xG. По ожидаемым голам, если верить данным аналитического портала Naturalstattrick, россиянина опережают Алексис Лафренье, Винс Трочек, Крис Крайдер и Мика Зибанежад. Недаром сделал ремарку, что показатель xG — неоднозначный. Он требует контекста и дальнейшего детального разбора. Так вот Панарин и в регулярке не был в лидерах «Рейнджерс» по персональному xG, но это не помешало настрелять больше всех шайб и набрать 120 очков.

Игорь Шестеркин. Шестеркин стоял на ушах и был лучшим. Но «Рейнджерс» все равно проиграли «Флориде»

Критику болельщиков в социальных сетях, которая появилась после поражения в четвертом матче в адрес Панарина, считаю неуместной. Есть доля правды, что Панарин в последних играх выглядит не так опасно. От суперзвезды и короля регулярки оправданно ждать большего в главных матчах сезона. Впрочем, самые важные игры у Панарина впереди. И если Артемий вытащит «Рейнджерс» в финал Кубка Стэнли, временное затишье нападающего быстро забудется.

Артемий Панарин
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Флорида Пантерз
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
1/2 финала Счет в серии
Даллас - Эдмонтон
Даллас - Эдмонтон
2 - 2
1. Даллас - Эдмонтон
2 - 3
2. Даллас - Эдмонтон
3 - 1
3. Эдмонтон - Даллас
3 - 5
4. Эдмонтон - Даллас
5 - 2
5. Даллас - Эдмонтон
0 - 0
6. Эдмонтон - Даллас
0 - 0
2 - 2
Рейнджерс - Флорида
Рейнджерс - Флорида
2 - 2
1. Рейнджерс - Флорида
0 - 3
2. Рейнджерс - Флорида
2 - 1
3. Флорида - Рейнджерс
4 - 5
4. Флорида - Рейнджерс
3 - 2
5. Рейнджерс - Флорида
0 - 0
6. Флорида - Рейнджерс
0 - 0
2 - 2
1/4 финала
Ванкувер - Эдмонтон
Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
1. Ванкувер - Эдмонтон
5 - 4
2. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
3. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 4
4. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 2
5. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 2
6. Эдмонтон - Ванкувер
5 - 1
7. Ванкувер - Эдмонтон
2 - 3
3 - 4
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
4 - 2
1. Даллас - Колорадо
3 - 4
2. Даллас - Колорадо
5 - 3
3. Колорадо - Даллас
1 - 4
4. Колорадо - Даллас
1 - 5
5. Даллас - Колорадо
3 - 5
6. Колорадо - Даллас
1 - 2
4 - 2
Флорида - Бостон
Флорида - Бостон
4 - 2
1. Флорида - Бостон
1 - 5
2. Флорида - Бостон
6 - 1
3. Бостон - Флорида
2 - 6
4. Бостон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Бостон
1 - 2
6. Бостон - Флорида
1 - 2
4 - 2
Рейнджерс - Каролина
Рейнджерс - Каролина
4 - 2
1. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
2. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
3. Каролина - Рейнджерс
2 - 3
4. Каролина - Рейнджерс
4 - 3
5. Рейнджерс - Каролина
1 - 4
6. Каролина - Рейнджерс
3 - 5
4 - 2
1/8 финала
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
1. Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
2. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 4
3. Нэшвилл - Ванкувер
1 - 2
4. Нэшвилл - Ванкувер
3 - 4
5. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 2
6. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 1
4 - 2
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
4 - 3
1. Даллас - Вегас
3 - 4
2. Даллас - Вегас
1 - 3
3. Вегас - Даллас
2 - 3
4. Вегас - Даллас
2 - 4
5. Даллас - Вегас
3 - 2
6. Вегас - Даллас
2 - 0
7. Даллас - Вегас
2 - 1
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
7 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
1 - 6
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 1
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
4 - 1
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 4
1. Виннипег - Колорадо
7 - 6
2. Виннипег - Колорадо
2 - 5
3. Колорадо - Виннипег
6 - 2
4. Колорадо - Виннипег
5 - 1
5. Виннипег - Колорадо
3 - 6
1 - 4
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
1. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 1
2. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 3
3. Вашингтон - Рейнджерс
1 - 3
4. Вашингтон - Рейнджерс
2 - 4
4 - 0
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
4 - 3
1. Бостон - Торонто
5 - 1
2. Бостон - Торонто
2 - 3
3. Торонто - Бостон
2 - 4
4. Торонто - Бостон
1 - 3
5. Бостон - Торонто
1 - 2
6. Торонто - Бостон
2 - 1
7. Бостон - Торонто
2 - 1
4 - 3
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
4 - 1
1. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
2. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
3 - 5
4. Тампа-Бэй - Флорида
6 - 3
5. Флорида - Тампа-Бэй
6 - 1
4 - 1
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 1
1. Каролина - Айлендерс
3 - 1
2. Каролина - Айлендерс
5 - 3
3. Айлендерс - Каролина
2 - 3
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30.05 03:30
Эдмонтон – Даллас
 5 : 2
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