«Астон Вилла» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ 9 декабря 2023 года
9 декабря лидер АПЛ «Арсенал» отправится на выезд к идущей третьей «Астон Вилле». Игра пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». Австралийский рефери Джарред Джиллетт даст стартовый свисток в 20.30 по московскому времени. В России легально не транслируют чемпионат Англии.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у гостей больше шансов добиться успеха: поставить на победу «канониров» можно с коэффициентом 2.14, что составляет примерно 45% вероятности. Выигрыш хозяев доступен за 3.33 (30%), котировка на ничью — 3.73 (25%).
«Арсенал» победил «львов» в четырех последних встречах. Рынок на непоражение бирмингемцев в предстоящей встрече оценен в 1.77.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка выглядят следующим образом:
• 1:1 — за 6.82;
• победа гостей 2:1 — за 8.75;
• 0:0 — за 9.25.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.15.
Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 1.63, вариант «обе забьют — нет» доступен за 2.29.
Прогноз и ставка на матч «Астон Вилла» — «Арсенал»
Гости подошли к игре в отличной форме: выиграли в шести последних матчах во всех турнирах, забив за это время 18 мячей — в среднем ровно три гола за 90 минут. Великолепную форму набрал Букайо Сака, который в этом сезоне настрелял уже 8+12. Бирмингемцы в прошлом туре снесли «Манчестер Сити» (1:0), но «горожане» находятся не в лучшем состоянии (одна победа в пяти предыдущих встречах). А статистика личных противостояний однозначно говорит за «Арсенал» — семь успехов в 10 прошлых поединках.
Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.95.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|17
|10
|5
|2
|27-14
|35
|
2
|Зенит
|17
|10
|3
|4
|34-17
|33
|
3
|Динамо
|17
|8
|7
|2
|28-21
|31
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Кр. Советов
|17
|8
|5
|4
|36-24
|29
|
6
|ЦСКА
|17
|7
|7
|3
|31-23
|28
|
7
|Спартак
|17
|8
|3
|6
|24-24
|27
|
8
|Рубин
|17
|7
|4
|6
|16-21
|25
|
9
|Пари НН
|17
|7
|3
|7
|15-15
|24
|
10
|Ростов
|17
|5
|5
|7
|24-29
|20
|
11
|Факел
|17
|5
|5
|7
|14-18
|20
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|17
|4
|4
|9
|18-23
|16
|
14
|Оренбург
|17
|3
|5
|9
|18-27
|14
|
15
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
16
|Сочи
|17
|3
|1
|13
|16-30
|10
|8.12
|19:00
|
Локомотив – Урал
|2 : 0
|9.12
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|9.12
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|9.12
|19:45
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|10.12
|14:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|10.12
|16:30
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|10.12
|19:45
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|10.12
|19:45
|
Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|13
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4