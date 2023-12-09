9 декабря лидер АПЛ «Арсенал» отправится на выезд к идущей третьей «Астон Вилле». Игра пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». Австралийский рефери Джарред Джиллетт даст стартовый свисток в 20.30 по московскому времени. В России легально не транслируют чемпионат Англии.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у гостей больше шансов добиться успеха: поставить на победу «канониров» можно с коэффициентом 2.14, что составляет примерно 45% вероятности. Выигрыш хозяев доступен за 3.33 (30%), котировка на ничью — 3.73 (25%).

«Арсенал» победил «львов» в четырех последних встречах. Рынок на непоражение бирмингемцев в предстоящей встрече оценен в 1.77.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 6.82;

• победа гостей 2:1 — за 8.75;

• 0:0 — за 9.25.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.15.

Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 1.63, вариант «обе забьют — нет» доступен за 2.29.

Прогноз и ставка на матч «Астон Вилла» — «Арсенал»

Гости подошли к игре в отличной форме: выиграли в шести последних матчах во всех турнирах, забив за это время 18 мячей — в среднем ровно три гола за 90 минут. Великолепную форму набрал Букайо Сака, который в этом сезоне настрелял уже 8+12. Бирмингемцы в прошлом туре снесли «Манчестер Сити» (1:0), но «горожане» находятся не в лучшем состоянии (одна победа в пяти предыдущих встречах). А статистика личных противостояний однозначно говорит за «Арсенал» — семь успехов в 10 прошлых поединках.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.95.

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