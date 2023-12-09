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«Астон Вилла» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ 9 декабря 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Арсенал» 9 декабря 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Букайо Сака («Арсенал»).
Фото Global Look Press

9 декабря лидер АПЛ «Арсенал» отправится на выезд к идущей третьей «Астон Вилле». Игра пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». Австралийский рефери Джарред Джиллетт даст стартовый свисток в 20.30 по московскому времени. В России легально не транслируют чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 16-й тур
09 дек, 20:30. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
Арсенал

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у гостей больше шансов добиться успеха: поставить на победу «канониров» можно с коэффициентом 2.14, что составляет примерно 45% вероятности. Выигрыш хозяев доступен за 3.33 (30%), котировка на ничью — 3.73 (25%).

«Арсенал» победил «львов» в четырех последних встречах. Рынок на непоражение бирмингемцев в предстоящей встрече оценен в 1.77.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 6.82;

• победа гостей 2:1 — за 8.75;

• 0:0 — за 9.25.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.15.

Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 1.63, вариант «обе забьют — нет» доступен за 2.29.

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Прогноз и ставка на матч «Астон Вилла» — «Арсенал»

Гости подошли к игре в отличной форме: выиграли в шести последних матчах во всех турнирах, забив за это время 18 мячей — в среднем ровно три гола за 90 минут. Великолепную форму набрал Букайо Сака, который в этом сезоне настрелял уже 8+12. Бирмингемцы в прошлом туре снесли «Манчестер Сити» (1:0), но «горожане» находятся не в лучшем состоянии (одна победа в пяти предыдущих встречах). А статистика личных противостояний однозначно говорит за «Арсенал» — семь успехов в 10 прошлых поединках.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.95.

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«Бетис» — «Реал»: прогноз на матч ла лиги 9 декабря 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
6
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

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 13
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Бенхамин Гарре

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Джон Кордоба

Краснодар

 8
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
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Ростов

 16 1 5
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 14 1 4
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