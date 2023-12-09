«Зенит» — «Нижний Новгород»: прогноз на матч РПЛ 9 декабря 2023 года
«Зенит» в последнем перед зимней паузой 18-м туре РПЛ примет «Нижний Новгород». Игра на «Газпром Арене» пройдет 9 декабря и начнется в 19.45 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Сергей Иванов. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и онлайн-сервис «Кинопоиск». Эфир стартует в 19.20 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев безоговорочными фаворитами: поставить на успех сине-бело-голубых можно с котировкой 1.24, вероятность — примерно 79%. Выигрыш гостей предложен с котировкой 14.0 (6%), даже ничья доступна с гораздо более низким коэффициентом 6.16 (15%).
«Нижний Новгород» всего однажды в истории не уступил «Зениту» в официальном матче (1:0 в 2022-м). Поставить на то, что команда Сергея Юрана не проиграет и в предстоящем поединке, можно за 4.30.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи отражают огромное превосходство хозяев:
• 2:0 — за 4.81;
• 1:0 — за 5.58;
• 3:0 — за 6.35.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.04.
Рынок «обе забьют» предложен за 2.63, альтернативный вариант доступен за более реалистичные 1.48.
Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Нижний Новгород»
Нижегородцы — удобный оппонент для петербуржцев. За пять встреч команд в РПЛ «Зенит» оформил четыре победы, все из которых с разницей минимум в два мяча. В первом круге текущего сезона подопечные Сергея Семака уверенно разобрали соперника на выезде (2:0). К тому же сине-бело-голубые в целом проводят сильный чемпионат и за 17 матчей уже девять раз выиграли с отрывом минимум в два гола.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.76.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|17
|10
|5
|2
|27-14
|35
|
2
|Зенит
|17
|10
|3
|4
|34-17
|33
|
3
|Динамо
|17
|8
|7
|2
|28-21
|31
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Кр. Советов
|17
|8
|5
|4
|36-24
|29
|
6
|ЦСКА
|17
|7
|7
|3
|31-23
|28
|
7
|Спартак
|17
|8
|3
|6
|24-24
|27
|
8
|Рубин
|17
|7
|4
|6
|16-21
|25
|
9
|Пари НН
|17
|7
|3
|7
|15-15
|24
|
10
|Ростов
|17
|5
|5
|7
|24-29
|20
|
11
|Факел
|17
|5
|5
|7
|14-18
|20
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|17
|4
|4
|9
|18-23
|16
|
14
|Оренбург
|17
|3
|5
|9
|18-27
|14
|
15
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
16
|Сочи
|17
|3
|1
|13
|16-30
|10
|8.12
|19:00
|
Локомотив – Урал
|2 : 0
|9.12
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|9.12
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|9.12
|19:45
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|10.12
|14:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|10.12
|16:30
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|10.12
|19:45
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|10.12
|19:45
|
Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|13
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4