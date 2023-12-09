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Сегодня, 12:15

«Зенит» — «Нижний Новгород»: прогноз на матч РПЛ 9 декабря 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Нижний Новгород» 9 декабря 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Сергей Семак, главный тренер «Зенита».
Фото Телеграм-канал «Зенита»., Telegram

«Зенит» в последнем перед зимней паузой 18-м туре РПЛ примет «Нижний Новгород». Игра на «Газпром Арене» пройдет 9 декабря и начнется в 19.45 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Сергей Иванов. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и онлайн-сервис «Кинопоиск». Эфир стартует в 19.20 мск.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
09 дек, 19:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Пари НН

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев безоговорочными фаворитами: поставить на успех сине-бело-голубых можно с котировкой 1.24, вероятность — примерно 79%. Выигрыш гостей предложен с котировкой 14.0 (6%), даже ничья доступна с гораздо более низким коэффициентом 6.16 (15%).

«Нижний Новгород» всего однажды в истории не уступил «Зениту» в официальном матче (1:0 в 2022-м). Поставить на то, что команда Сергея Юрана не проиграет и в предстоящем поединке, можно за 4.30.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи отражают огромное превосходство хозяев:

• 2:0 — за 4.81;

• 1:0 — за 5.58;

• 3:0 — за 6.35.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.04.

Рынок «обе забьют» предложен за 2.63, альтернативный вариант доступен за более реалистичные 1.48.

Игроки &laquo;Реала&raquo;. «Бетис» — «Реал»: прогноз на матч ла лиги 9 декабря 2023 года

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Нижний Новгород»

Нижегородцы — удобный оппонент для петербуржцев. За пять встреч команд в РПЛ «Зенит» оформил четыре победы, все из которых с разницей минимум в два мяча. В первом круге текущего сезона подопечные Сергея Семака уверенно разобрали соперника на выезде (2:0). К тому же сине-бело-голубые в целом проводят сильный чемпионат и за 17 матчей уже девять раз выиграли с отрывом минимум в два гола.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.76.

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«Астон Вилла» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ 9 декабря 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
6
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
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