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«Бетис» — «Реал»: прогноз на матч ла лиги 9 декабря 2023 года

Прогноз на матч ла лиги «Бетис» — «Реал» 9 декабря 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Реала».
Фото Global Look Press

Лидирующий в ла лиге «Реал» в 16-м туре чемпионата встретится с крепким «Бетисом». Игра пройдет в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и начнется в 20.30 по московскому времени. Главный арбитр матча — Сесар Сото Градо. Прямую трансляцию поединка покажет онлайн-сервис «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 16-й тур
09 дек, 18:15. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
Реал

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, гости — серьезные фавориты. Победа команды Карло Анчелотти доступна с коэффициентом 1.83, что приблизительно 53% вероятности. Выигрыш хозяев оценен в 4.15 (23%), даже разделение очков предложено с чуть меньшей котировкой 3.90 (24%).

«Бетис» идет в чемпионате на 10-матчевой серии без неудач. Непоражение подопечных Мануэля Пеллегрини и в предстоящем поединке можно взять за 2.04.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на превосходство «бланкос»:

• 1:1 — за 7.06;

• победы «Реала» 1:0 и 2:1 — за 8.50;

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.73, ТМ 2.5 можно взять за 2.09.

Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.70, обратный рынок доступен с котировкой 2.15.

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Прогноз и ставка на матч «Бетис» — «Реал»

Команда Карло Анчелотти — вторая по результативности в текущем сезоне ла лиги. Больше «Мадрида» (33) заколотила только «Жирона» (34), в среднем за игру «бланкос» вваливают 2,2 мяча. В последних 13 поединках во всех турнирах «Реал» всего два раза не дотянул до двух голов за 90 минут. Фантастическую форму демонстрирует Джуд Беллингем, который компенсирует большое количество травм команды безумной статистикой — 15+4 в 17 встречах.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.78.

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«Ювентус» — «Наполи»: прогноз на матч серии А 8 декабря 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
6
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
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