Лидирующий в ла лиге «Реал» в 16-м туре чемпионата встретится с крепким «Бетисом». Игра пройдет в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и начнется в 20.30 по московскому времени. Главный арбитр матча — Сесар Сото Градо. Прямую трансляцию поединка покажет онлайн-сервис «Okko Спорт».

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, гости — серьезные фавориты. Победа команды Карло Анчелотти доступна с коэффициентом 1.83, что приблизительно 53% вероятности. Выигрыш хозяев оценен в 4.15 (23%), даже разделение очков предложено с чуть меньшей котировкой 3.90 (24%).

«Бетис» идет в чемпионате на 10-матчевой серии без неудач. Непоражение подопечных Мануэля Пеллегрини и в предстоящем поединке можно взять за 2.04.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на превосходство «бланкос»:

• 1:1 — за 7.06;

• победы «Реала» 1:0 и 2:1 — за 8.50;

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.73, ТМ 2.5 можно взять за 2.09.

Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.70, обратный рынок доступен с котировкой 2.15.

Прогноз и ставка на матч «Бетис» — «Реал»

Команда Карло Анчелотти — вторая по результативности в текущем сезоне ла лиги. Больше «Мадрида» (33) заколотила только «Жирона» (34), в среднем за игру «бланкос» вваливают 2,2 мяча. В последних 13 поединках во всех турнирах «Реал» всего два раза не дотянул до двух голов за 90 минут. Фантастическую форму демонстрирует Джуд Беллингем, который компенсирует большое количество травм команды безумной статистикой — 15+4 в 17 встречах.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.78.

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