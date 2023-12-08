Опенда и Симонс разрывают бундеслигу. Они сильно помогут «Лейпцигу» против «Боруссии»

Результативная пара тащит команду Марко Розе.

В одном из центральных матчей 14-го тура бундеслиги сойдутся четвертая и пятая команды чемпионата — «Лейпциг» и дортмундская «Боруссия». Игра пройдет на домашнем для черно-желтых стадионе «Сигнал Идуна Парк» и начнется в 20.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 20.25 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3».

Коэффициенты букмекеров на матч бундеслиги «Боруссия» — «Лейпциг» 9 декабря 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не выявили однозначного фаворита: коэффициент на победу хозяев — 2.55, что составляет приблизительно 38% вероятности. Выигрыш гостей доступен за незначительно большие 2.60 (37%), «мирный» результат предложен с котировкой 3.89 (25%).

Прошлый матч команд на «Сигнал Идуна Парк» закончился минимальной победой «Боруссии» (2:1). Поставить на то, что в предстоящем поединке подопечные Марко Розе хотя бы не уступят, можно за 1.56.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата противостояния отражают примерно равные шансы соперников:

• 1:1 идет за 7.50;

• 2:2 или победа любой из команд 2:1 — за 9.75.

Эксперты предвкушают яркую игру: тотал больше 3.5 мяча можно оформить за 2.07, ТМ 3.5 — за 1.78.

Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 1.41, обратный вариант идет за 2.94.

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«Боруссия» — «Лейпциг»: прогноз и анализ матча бундеслиги 9 декабря 2023 года

Команда Эдина Терзича подошла к матчу после двух встреч с соперниками из топ-3 бундеслиги: в 13-м туре чемпионата схлестнулась с лидирующим «Байером» (1:1), в 1/8 финала Кубка Германии — со «Штутгартом» (0:2). Сложная серия черно-желтых стартовала еще в ноябре, когда «Дортмунд» пересекался с «Баварией» (0:4), «Ньюкаслом» (2:0), «Штутгартом» (1:2) и «Миланом» (3:1). До этого отрезка «Боруссия» выглядела мощно, проиграв лишь раз в 14 матчах во всех турнирах.

«Лейпциг» в последнее время тоже смотрелся не слишком уверенно — в предыдущих семи играх во всех турнирах потерпел четыре поражения, причем уступал не всегда топ-клубам. Например, в бундеслиге уступил «Вольфсбургу» (1:2) и «Майнцу» (0:2), а из Кубка вылетел после встречи с теми же «волками» (0:1).

При этом «РБ» остается четвертым в бундеслиге по количеству забитых мячей (31), в среднем за 90 минут головорезы Марко Розе отличаются 2,38 раза. Особенно серьезный вклад в результативность «Лейпцига» вносит летний новичок Лоис Опенда, который настрелял уже 14+3 за 21 игру во всех турнирах. Также классный сезон проводит атакующий полузащитник Хави Симонс, он тоже присоединился к команде только в последнее трансферное окно, но на правах аренды. У голландца — 6+9.

Прогноз и ставка на матч «Боруссия» — «Лейпциг»

Гости имеют преимущество в личных встречах — в предыдущих пяти поединках с «Боруссией» во всех турнирах одержали четыре победы, причем отличаясь хотя бы два раза. В последних 10 очных играх «Лейпциг» шесть раз отмечался минимум двумя взятиями ворот. В среднем по сезону бундеслиги подопечные Розе заколачивают 2,38 гола за 90 минут, а в четырех из пяти прошлых матчей пробивали отметку в два результативных действия. Дортмундцы же пропустили минимум дважды в трех из пяти предыдущих поединков во всех соревнованиях.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.85.

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