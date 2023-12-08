Опенда и Симонс разрывают бундеслигу. Они сильно помогут «Лейпцигу» против «Боруссии»
В одном из центральных матчей 14-го тура бундеслиги сойдутся четвертая и пятая команды чемпионата — «Лейпциг» и дортмундская «Боруссия». Игра пройдет на домашнем для черно-желтых стадионе «Сигнал Идуна Парк» и начнется в 20.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 20.25 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3».
Коэффициенты букмекеров на матч бундеслиги «Боруссия» — «Лейпциг» 9 декабря 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet не выявили однозначного фаворита: коэффициент на победу хозяев — 2.55, что составляет приблизительно 38% вероятности. Выигрыш гостей доступен за незначительно большие 2.60 (37%), «мирный» результат предложен с котировкой 3.89 (25%).
Прошлый матч команд на «Сигнал Идуна Парк» закончился минимальной победой «Боруссии» (2:1). Поставить на то, что в предстоящем поединке подопечные Марко Розе хотя бы не уступят, можно за 1.56.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата противостояния отражают примерно равные шансы соперников:
• 1:1 идет за 7.50;
• 2:2 или победа любой из команд 2:1 — за 9.75.
Эксперты предвкушают яркую игру: тотал больше 3.5 мяча можно оформить за 2.07, ТМ 3.5 — за 1.78.
Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 1.41, обратный вариант идет за 2.94.
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«Боруссия» — «Лейпциг»: прогноз и анализ матча бундеслиги 9 декабря 2023 года
Команда Эдина Терзича подошла к матчу после двух встреч с соперниками из топ-3 бундеслиги: в 13-м туре чемпионата схлестнулась с лидирующим «Байером» (1:1), в 1/8 финала Кубка Германии — со «Штутгартом» (0:2). Сложная серия черно-желтых стартовала еще в ноябре, когда «Дортмунд» пересекался с «Баварией» (0:4), «Ньюкаслом» (2:0), «Штутгартом» (1:2) и «Миланом» (3:1). До этого отрезка «Боруссия» выглядела мощно, проиграв лишь раз в 14 матчах во всех турнирах.
«Лейпциг» в последнее время тоже смотрелся не слишком уверенно — в предыдущих семи играх во всех турнирах потерпел четыре поражения, причем уступал не всегда топ-клубам. Например, в бундеслиге уступил «Вольфсбургу» (1:2) и «Майнцу» (0:2), а из Кубка вылетел после встречи с теми же «волками» (0:1).
При этом «РБ» остается четвертым в бундеслиге по количеству забитых мячей (31), в среднем за 90 минут головорезы Марко Розе отличаются 2,38 раза. Особенно серьезный вклад в результативность «Лейпцига» вносит летний новичок Лоис Опенда, который настрелял уже 14+3 за 21 игру во всех турнирах. Также классный сезон проводит атакующий полузащитник Хави Симонс, он тоже присоединился к команде только в последнее трансферное окно, но на правах аренды. У голландца — 6+9.
Прогноз и ставка на матч «Боруссия» — «Лейпциг»
Гости имеют преимущество в личных встречах — в предыдущих пяти поединках с «Боруссией» во всех турнирах одержали четыре победы, причем отличаясь хотя бы два раза. В последних 10 очных играх «Лейпциг» шесть раз отмечался минимум двумя взятиями ворот. В среднем по сезону бундеслиги подопечные Розе заколачивают 2,38 гола за 90 минут, а в четырех из пяти прошлых матчей пробивали отметку в два результативных действия. Дортмундцы же пропустили минимум дважды в трех из пяти предыдущих поединков во всех соревнованиях.
Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.85.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|17
|10
|5
|2
|27-14
|35
|
2
|Зенит
|17
|10
|3
|4
|34-17
|33
|
3
|Динамо
|17
|8
|7
|2
|28-21
|31
|
4
|Кр. Советов
|17
|8
|5
|4
|36-24
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|7
|7
|3
|31-23
|28
|
6
|Локомотив
|17
|7
|7
|3
|27-23
|28
|
7
|Спартак
|17
|8
|3
|6
|24-24
|27
|
8
|Рубин
|17
|7
|4
|6
|16-21
|25
|
9
|Пари НН
|17
|7
|3
|7
|15-15
|24
|
10
|Ростов
|17
|5
|5
|7
|24-29
|20
|
11
|Факел
|17
|5
|5
|7
|14-18
|20
|
12
|Урал
|17
|5
|4
|8
|18-26
|19
|
13
|Ахмат
|17
|4
|4
|9
|18-23
|16
|
14
|Оренбург
|17
|3
|5
|9
|18-27
|14
|
15
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
16
|Сочи
|17
|3
|1
|13
|16-30
|10
|8.12
|19:00
|
Локомотив – Урал
|- : -
|9.12
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|9.12
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|9.12
|19:45
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|10.12
|14:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|10.12
|16:30
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|10.12
|19:45
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|10.12
|19:45
|
Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|13
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4