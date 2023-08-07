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«Астана» — «Лудогорец»: прогноз на матч квалификации Лиги Европы 8 августа 2023 года

Прогноз на матч квалификации Лиги Европы «Астана» — «Лудогорец» 8 августа 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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ФК «Лудогорец».
Фото Официальный сайт ФК «Лудогорец».

8 августа «Астана» из Казахстана и болгарский «Лудогорец» сойдутся в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Поединок примет «Астана Арена», арбитр будет известен позднее. Начало встречи — в 17.00 по московскому времени. В России ее не покажут.

Лига Европы. 3-й отборочный раунд. Путь чемпионов
08 авг, 17:00. Astana Arena (Астана)
Астана
Лудогорец

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали минимальное предпочтение гостям. Победу «орлов» в основное время можно взять с коэффициентом 2.70, это примерно 37% вероятности. «Мирный» результат доступен за 3.26 (27%), успех желто-синих — за 2.75 (36%).

Считаете, что соперники не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на ничью в случае благоприятного исхода принесет 3260 рублей.

Вы можете сыграть на квалификацию одной из команд в следующий раунд уже сейчас. Проход «Астаны» оценен в 2.54, «Лудогорца» — в 1.52.

В пяти прошлых встречах во всех турнирах клуб из Казахстана лишь раз оформил больше одного мяча за 90 минут. Тотал больше 2.5 гола дали за 2.26, ТМ 2.5 — за 1.67.

Обмен меткими выстрелами идет за 1.93, обратный рынок — за 1.86. В трех из пяти предыдущих поединков коллектив из Болгарии выиграл всухую.

Наиболее возможный точный счет, по мнению экспертов, — 1:1. Финиш противостояния с таким итогом представлен за 5.60.

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Прогноз и ставка на матч «Астана» — «Лудогорец»

На «Астана Арене» встретятся неудачники второго отборочного этапа Лиги чемпионов. Парни Григория Бабаяна звонко покинули квалификацию главного еврокубка: загребское «Динамо» дважды переехало желто-синих всухую (4:0 и 2:0). Получилась своеобразная месть, ведь до этого «Астана» в первом раунде остановила других динамовцев — из Тбилиси (1:1 на своем поле и 2:1 в гостях). «Лудогорец» сначала прошел косовский «Балкани» (0:2 и 4:0), но затем не совладал с «Олимпией» из Словении (1:1 дома и 1:2 на выезде). Исход равного противостояния решил гол на второй компенсированной минуте.

Теперь казахстанцам и болгарам предстоит выяснить, кто из них больше достоин Лиги Европы. Шансы «орлов» выглядят предпочтительнее: после победы над грузинским «Динамо» у желто-синих началась черная полоса. Уже четыре матча кряду «Астана» не может выиграть и отличиться — два фиаско от хорватов разбавили нулевая ничья с «Атырау» и поражение «Кызыл-Жар» (0:1) в премьер-лиге. «Лудогорец» затащил два ближайших поединка чемпионата с одинаковым счетом (5:0) и в состоянии оформить как минимум два мяча на старте квалификации младшего еврокубка.

Рекомендуемая ставка: «Лудогорец» забьет больше 1.5 гола за 2.76.

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«Урал» — «Ростов»: прогноз на матч Кубка России 8 августа 2023 года
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 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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