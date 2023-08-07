«Астана» — «Лудогорец»: прогноз на матч квалификации Лиги Европы 8 августа 2023 года
8 августа «Астана» из Казахстана и болгарский «Лудогорец» сойдутся в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Поединок примет «Астана Арена», арбитр будет известен позднее. Начало встречи — в 17.00 по московскому времени. В России ее не покажут.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали минимальное предпочтение гостям. Победу «орлов» в основное время можно взять с коэффициентом 2.70, это примерно 37% вероятности. «Мирный» результат доступен за 3.26 (27%), успех желто-синих — за 2.75 (36%).
Считаете, что соперники не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на ничью в случае благоприятного исхода принесет 3260 рублей.
Вы можете сыграть на квалификацию одной из команд в следующий раунд уже сейчас. Проход «Астаны» оценен в 2.54, «Лудогорца» — в 1.52.
В пяти прошлых встречах во всех турнирах клуб из Казахстана лишь раз оформил больше одного мяча за 90 минут. Тотал больше 2.5 гола дали за 2.26, ТМ 2.5 — за 1.67.
Обмен меткими выстрелами идет за 1.93, обратный рынок — за 1.86. В трех из пяти предыдущих поединков коллектив из Болгарии выиграл всухую.
Наиболее возможный точный счет, по мнению экспертов, — 1:1. Финиш противостояния с таким итогом представлен за 5.60.
Прогноз и ставка на матч «Астана» — «Лудогорец»
На «Астана Арене» встретятся неудачники второго отборочного этапа Лиги чемпионов. Парни Григория Бабаяна звонко покинули квалификацию главного еврокубка: загребское «Динамо» дважды переехало желто-синих всухую (4:0 и 2:0). Получилась своеобразная месть, ведь до этого «Астана» в первом раунде остановила других динамовцев — из Тбилиси (1:1 на своем поле и 2:1 в гостях). «Лудогорец» сначала прошел косовский «Балкани» (0:2 и 4:0), но затем не совладал с «Олимпией» из Словении (1:1 дома и 1:2 на выезде). Исход равного противостояния решил гол на второй компенсированной минуте.
Теперь казахстанцам и болгарам предстоит выяснить, кто из них больше достоин Лиги Европы. Шансы «орлов» выглядят предпочтительнее: после победы над грузинским «Динамо» у желто-синих началась черная полоса. Уже четыре матча кряду «Астана» не может выиграть и отличиться — два фиаско от хорватов разбавили нулевая ничья с «Атырау» и поражение «Кызыл-Жар» (0:1) в премьер-лиге. «Лудогорец» затащил два ближайших поединка чемпионата с одинаковым счетом (5:0) и в состоянии оформить как минимум два мяча на старте квалификации младшего еврокубка.
Рекомендуемая ставка: «Лудогорец» забьет больше 1.5 гола за 2.76.
Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
7
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0