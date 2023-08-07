Прогнозы на спорт
Новости
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 18:15

Элизе Мертенс — Дарья Касаткина: девушки устроят качели в первом круге Монреаля

Прогноз на матч WTA Монреаль Элизе Мертенс — Дарья Касаткина 8 августа 2023 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Дарья Касаткина.
Фото Getty Images

8 августа первая ракетка мира Дарья Касаткина в первом круге турнира в Монреале сразится с бельгийкой Элизе Мертенс. Игра начнется в 2.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Счет личных встреч — 4:2 в пользу представительницы РФ.

Квинси Промес (&laquo;Спартак&raquo;). «Спартак» еще ни разу не обыгрывал «Нижний Новгород» дома. Во вторник красно-белые закроют гештальт

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Касаткину серьезным фаворитом матча. На ее победу предложено поставить с коэффициентом 1.55, что приблизительно 64% вероятности исхода. Успех Мертенс доступен за 2.44 (36%).

Ставка в 1000 рублей на бельгийку в случае ее выигрыша принесет выплату в 2440 рублей, а чистая прибыль составит 1440 рублей.

Жеребьевка свела Касаткину и Мертенс в первом круге второго турнира подряд — в Вашингтоне уверенную победу праздновала Дарья (2:0). На то, что она снова не отдаст сопернице даже партии, котировка — 2.23.

Можете выбрать один из вариантов для ставки на количество геймов:

  • тотал больше 20.5 идет за 1.78, ТМ 20.5 — за 2.01;

  • ТБ 21.5 — за 1.97, ТМ 21.5 — за 1.82;

  • ТБ 22.5 — за 2.19, ТМ 22.5 — за 1.66.

Успех Касаткиной с форой (-3.5) гейма оценен в 1.95. Если же верите, что Мертенс не уступит с разницей более трех геймов, оформите Ф1(+3.5) за 1.84.

Тай-брейк в матче предложен за 4.07, его отсутствие — за 1.21.

ФК &laquo;Урал&raquo;. «Урал» — «Ростов»: прогноз на матч Кубка России 8 августа 2023 года

Прогноз и ставка на матч Элизе Мертенс — Дарья Касаткина

Девушки встречались всего неделю назад в Вашингтоне, и тогда Касаткина с первого взгляда достаточно уверенно обыграла Элизе — 6:3,7:5. При этом девушки, как и всегда, очень часто брали подачи друг друга — 11 раз. А еще более половины из оставшихся геймов были с брейк-пойнтами или со счетом 30-30, на грани. Вероятно, за неделю ничего не изменилось и качели продолжатся.

Рекомендуемая ставка: 10 и более брейков в матче за 1.85.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Теннис
Прогнозы на спорт
Дарья Касаткина
0
Читайте также
Суд в Екатеринбурге вынес приговор по делу об отравлении алкоголем 44 человек
Захарова назвала условия справедливого урегулирования ситуации на Украине
МВД России объявило в розыск украинскую журналистку Янину Соколову
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Корбэн Найт покидает «Авангард»
Петр Гуменник: Программа под песню Rammstein
Дэвис и Смолкин: произвольный танец под «Лебединое озеро»
Алина Загитова: Очень личный клип с танцем!
Мичков стал центрфорвардом
Роман Ротенберг отвечает на острые вопросы
Новая хитрость с гражданством
Жизнь «Динамо»: специальный репортаж Шевченко
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Судьи КХЛ снова играют в хоккей: специальный репортаж Шевченко
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Предсезонка «Салавата», запреты Козлова, уверенность Панина
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Новый контракт Ротенберга, Кузнецов отбыл дисквалификацию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Астана» — «Лудогорец»: прогноз на матч квалификации Лиги Европы 8 августа 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.08 18:00
Урал – Спартак
 - : -
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости