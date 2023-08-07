Элизе Мертенс — Дарья Касаткина: девушки устроят качели в первом круге Монреаля
8 августа первая ракетка мира Дарья Касаткина в первом круге турнира в Монреале сразится с бельгийкой Элизе Мертенс. Игра начнется в 2.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Счет личных встреч — 4:2 в пользу представительницы РФ.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Касаткину серьезным фаворитом матча. На ее победу предложено поставить с коэффициентом 1.55, что приблизительно 64% вероятности исхода. Успех Мертенс доступен за 2.44 (36%).
Ставка в 1000 рублей на бельгийку в случае ее выигрыша принесет выплату в 2440 рублей, а чистая прибыль составит 1440 рублей.
Жеребьевка свела Касаткину и Мертенс в первом круге второго турнира подряд — в Вашингтоне уверенную победу праздновала Дарья (2:0). На то, что она снова не отдаст сопернице даже партии, котировка — 2.23.
Можете выбрать один из вариантов для ставки на количество геймов:
Успех Касаткиной с форой (-3.5) гейма оценен в 1.95. Если же верите, что Мертенс не уступит с разницей более трех геймов, оформите Ф1(+3.5) за 1.84.
Тай-брейк в матче предложен за 4.07, его отсутствие — за 1.21.
Прогноз и ставка на матч Элизе Мертенс — Дарья Касаткина
Девушки встречались всего неделю назад в Вашингтоне, и тогда Касаткина с первого взгляда достаточно уверенно обыграла Элизе — 6:3,7:5. При этом девушки, как и всегда, очень часто брали подачи друг друга — 11 раз. А еще более половины из оставшихся геймов были с брейк-пойнтами или со счетом 30-30, на грани. Вероятно, за неделю ничего не изменилось и качели продолжатся.
Рекомендуемая ставка: 10 и более брейков в матче за 1.85.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
7
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0