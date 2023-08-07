«Урал» — «Ростов»: прогноз на матч Кубка России 8 августа 2023 года
8 августа «Урал» и «Ростов» откроют программу второго тура Кубка России на этапе Пути РПЛ. Встреча соперников по группе B состоится на «Екатеринбург Арене» и начнется в 16.15 по московскому времени. Судейская бригада, которая обслужит игру, будет названа позднее. В прямом эфире с 15.30 мск поединок покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у хозяев больше шансов на три очка: взять триумф оранжево-черных в основное время можно с коэффициентом 2.40, что составляет примерно 47% вероятности. Выигрыш гостей предложили с котировкой 3.02 (33%). Ничья доступна за 3.37 (30%).
Прошлый визит на «Екатеринбург Арену» принес желто-синим победу (3:1). Считаете, что гости снова одолеют «шмелей»? Ставка в 1000 рублей на коллектив Валерия Карпина в случае удачного исхода принесет 3020 рублей.
Виктория парней Виктора Гончаренко с форой (0) идет за 1.71. Если верите в южан, но хотите подстраховаться, вас ждет рынок Ф2(0) за 2.15.
Соперники обменялись меткими выстрелами в шести предыдущих поединках подряд. «Обе забьют» дали за 1.84, обратный вариант — за 1.95.
Лишь одна из прошлых пяти очных встреч «Урала» и «Ростова» не пробила «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.08, ТМ 2.5 — в 1.76.
В первом туре оранжево-черные дома справились с ЦСКА (2:1), а на выходных прихлопнули «Оренбург» на выезде (2:0). Индивидуальный тотал «шмелей» выше 1.5 точных удара можно сыграть за 2.42.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 1:1. Финиш противостояния с таким итогом представлен за 5.80.
Прогноз и ставка на матч «Урал» — «Ростов»
«Шмели» стартовали в Кубке России с гостевого поражения от «Локомотива» (1:2). Гости «РЖД Арены» отличились первыми, но не удержали преимущество. Южане дома одолели «Рубин» (1:0) и забыли о победах — героически вырвали ничью у «Зенита» (1:1), а после разгромно влетели «Крыльям Советов» в Самаре (1:5). Поездка в Екатеринбург — отличный шанс извиниться перед болельщиками за унизительное фиаско. «Урал» же наверняка мечтает о том, чтобы поправить дела на групповом этапе Пути РПЛ — для этого не найти лучшего места, чем родной стадион. В этом сезоне оранжево-черные пока не уступали дома — выиграли у ЦСКА (2:1) и разошлись миром с «Нижним Новгородом» (0:0). Очные поединки с «Ростовом» часто получаются результативными — соперники пробили «верх» по забитым мячам в четырех из пяти недавних столкновений. Учитывая, что обе команды преисполнены мотивацией, стоит ждать продолжения.
Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.08.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
7
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0