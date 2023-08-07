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«Урал» — «Ростов»: прогноз на матч Кубка России 8 августа 2023 года

Прогноз на матч Кубка России «Урал» — «Ростов» 8 августа 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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ФК «Урал».
Фото Официальная страцица ФК «Урал» ВКонтакте, Соцсети

8 августа «Урал» и «Ростов» откроют программу второго тура Кубка России на этапе Пути РПЛ. Встреча соперников по группе B состоится на «Екатеринбург Арене» и начнется в 16.15 по московскому времени. Судейская бригада, которая обслужит игру, будет названа позднее. В прямом эфире с 15.30 мск поединок покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер».

Кубок России. Группа B
08 авг, 16:15. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Ростов

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у хозяев больше шансов на три очка: взять триумф оранжево-черных в основное время можно с коэффициентом 2.40, что составляет примерно 47% вероятности. Выигрыш гостей предложили с котировкой 3.02 (33%). Ничья доступна за 3.37 (30%).

Прошлый визит на «Екатеринбург Арену» принес желто-синим победу (3:1). Считаете, что гости снова одолеют «шмелей»? Ставка в 1000 рублей на коллектив Валерия Карпина в случае удачного исхода принесет 3020 рублей.

Виктория парней Виктора Гончаренко с форой (0) идет за 1.71. Если верите в южан, но хотите подстраховаться, вас ждет рынок Ф2(0) за 2.15.

Соперники обменялись меткими выстрелами в шести предыдущих поединках подряд. «Обе забьют» дали за 1.84, обратный вариант — за 1.95.

Лишь одна из прошлых пяти очных встреч «Урала» и «Ростова» не пробила «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.08, ТМ 2.5 — в 1.76.

В первом туре оранжево-черные дома справились с ЦСКА (2:1), а на выходных прихлопнули «Оренбург» на выезде (2:0). Индивидуальный тотал «шмелей» выше 1.5 точных удара можно сыграть за 2.42.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 1:1. Финиш противостояния с таким итогом представлен за 5.80.

Килиан Мбаппе. «ПСЖ» велел Мбаппе к 31 июля определиться со своим будущим. Кажется, конец трансферной саги близок

Прогноз и ставка на матч «Урал» — «Ростов»

«Шмели» стартовали в Кубке России с гостевого поражения от «Локомотива» (1:2). Гости «РЖД Арены» отличились первыми, но не удержали преимущество. Южане дома одолели «Рубин» (1:0) и забыли о победах — героически вырвали ничью у «Зенита» (1:1), а после разгромно влетели «Крыльям Советов» в Самаре (1:5). Поездка в Екатеринбург — отличный шанс извиниться перед болельщиками за унизительное фиаско. «Урал» же наверняка мечтает о том, чтобы поправить дела на групповом этапе Пути РПЛ — для этого не найти лучшего места, чем родной стадион. В этом сезоне оранжево-черные пока не уступали дома — выиграли у ЦСКА (2:1) и разошлись миром с «Нижним Новгородом» (0:0). Очные поединки с «Ростовом» часто получаются результативными — соперники пробили «верх» по забитым мячам в четырех из пяти недавних столкновений. Учитывая, что обе команды преисполнены мотивацией, стоит ждать продолжения.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.08.

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«Зенит» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 6 августа 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 - : -
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
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Г
Федор Чалов

Федор Чалов

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 4
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Зенит

 3
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Локомотив

 3
П
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И К Ж
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