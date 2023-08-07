8 августа «Урал» и «Ростов» откроют программу второго тура Кубка России на этапе Пути РПЛ. Встреча соперников по группе B состоится на «Екатеринбург Арене» и начнется в 16.15 по московскому времени. Судейская бригада, которая обслужит игру, будет названа позднее. В прямом эфире с 15.30 мск поединок покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у хозяев больше шансов на три очка: взять триумф оранжево-черных в основное время можно с коэффициентом 2.40, что составляет примерно 47% вероятности. Выигрыш гостей предложили с котировкой 3.02 (33%). Ничья доступна за 3.37 (30%).

Прошлый визит на «Екатеринбург Арену» принес желто-синим победу (3:1). Считаете, что гости снова одолеют «шмелей»? Ставка в 1000 рублей на коллектив Валерия Карпина в случае удачного исхода принесет 3020 рублей.

Виктория парней Виктора Гончаренко с форой (0) идет за 1.71. Если верите в южан, но хотите подстраховаться, вас ждет рынок Ф2(0) за 2.15.

Соперники обменялись меткими выстрелами в шести предыдущих поединках подряд. «Обе забьют» дали за 1.84, обратный вариант — за 1.95.

Лишь одна из прошлых пяти очных встреч «Урала» и «Ростова» не пробила «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.08, ТМ 2.5 — в 1.76.

В первом туре оранжево-черные дома справились с ЦСКА (2:1), а на выходных прихлопнули «Оренбург» на выезде (2:0). Индивидуальный тотал «шмелей» выше 1.5 точных удара можно сыграть за 2.42.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 1:1. Финиш противостояния с таким итогом представлен за 5.80.

Прогноз и ставка на матч «Урал» — «Ростов»

«Шмели» стартовали в Кубке России с гостевого поражения от «Локомотива» (1:2). Гости «РЖД Арены» отличились первыми, но не удержали преимущество. Южане дома одолели «Рубин» (1:0) и забыли о победах — героически вырвали ничью у «Зенита» (1:1), а после разгромно влетели «Крыльям Советов» в Самаре (1:5). Поездка в Екатеринбург — отличный шанс извиниться перед болельщиками за унизительное фиаско. «Урал» же наверняка мечтает о том, чтобы поправить дела на групповом этапе Пути РПЛ — для этого не найти лучшего места, чем родной стадион. В этом сезоне оранжево-черные пока не уступали дома — выиграли у ЦСКА (2:1) и разошлись миром с «Нижним Новгородом» (0:0). Очные поединки с «Ростовом» часто получаются результативными — соперники пробили «верх» по забитым мячам в четырех из пяти недавних столкновений. Учитывая, что обе команды преисполнены мотивацией, стоит ждать продолжения.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.08.

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