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ЦСКА — «Динамо» Москва: прогноз на матч НХЛ 3 января 2023 года

Прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Динамо» Москва 3 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Владислав Кодола.
Фото Официальный сайт ХК «Динамо».

3 января в КХЛ состоится московское дерби — ЦСКА примет «Динамо». Встреча пройдет на «ЦСКА Арене» и начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире в 17.55 мск ее покажет сайт matchtv.ru, а также телеканал KHL Prime.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у ЦСКА больше шансов на победу. Взять успех армейцев в основное время можно за коэффициент 1.90, это около 52% вероятности исхода. Ничья идет за 4.10 (24%), успех «Динамо» — за 3.90 (24%).

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Триумф красно-синих с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.47, бело-голубых — за 2.75.

Условие, при котором «Динамо» не проиграет в основное время, оценено в 1.90.

Подстраховать гостей с помощью форы: Ф2(+1.5) идет за 1.56. Ф1(-1.5) в таком случае предложена за 2.42.

Эксперты предполагают, что командам по силам забить хотя бы пять голов: на ТБ 4.5 шайбы коэффициент — 1.82, на ТМ 4.5 — 2.03.

Забросят ли обе команды по две шайбы? Такой исход доступен за 2.08.

Можете взять один из необычных вариантов:

  • проброс раньше двухминутного удаления — за 1.25;

  • гол раньше двухминутного удаления — за 3.00;

  • гол раньше офсайда — за 2.75.

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Динамо» Москва

«Динамо» идет на серии из шести побед, одну из них бело-голубые добыли как раз в матче против ЦСКА в конце декабря (2:1). ЦСКА же слишком нестабилен: то обыгрывает СКА и «Локомотив», то уступает «Торпедо». Армейцы явно не настроены бороться за победу в регулярке и будут выжигать в Кубке Гагарина. Поэтому «Динамо» вполне по силам не проиграть в ближайшей встрече.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.90.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
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 - : -
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Ахмат – Оренбург
 - : -
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