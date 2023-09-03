Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 3 сентября 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» 3 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

3 сентября в матче четвертого тура АПЛ «Арсенал» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 18.30 по московскому времени. В России она показана не будет. Главный арбитр — Энтони Тэйлор.

Англия. Премьер-лига. 4-й тур
03 сент, 18:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Манчестер Юнайтед

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают «Арсенал» серьезным фаворитом игры. На победу лондонцев можно поставить с коэффициентом 1.80, что приблизительно 55% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.05 (25%), успех «МЮ» — за 4.30 (20%).

Ставка в 1000 рублей на манкунианцев в случае положительного результата принесет выплату в 4300 рублей.

Вариант «МЮ» не проиграет" оценен в 2.03. Верите, что команда тен Хага наберет очки?

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.55, ТМ 2.5 — за 2.45. Можете взять и другое условие — ТБ 3.5 за 2.30.

На то, что соперники обменяются голами, котировка — 1.53. На противоположный исход — 2.55.

Эксперты убеждены, что «Арсенал» забьет минимум два мяча. Если считаете так же, оформите ставку за 1.62.

Если в матче будет видеоповтор, тогда сумма увеличится в 3 раза.

Клаудиньо и&nbsp;Дуглас Сантос. ЦСКА здорово смотрелся в Суперкубке, но «Зенит» забрал свое. Рассчитывать на реванш армейцам не стоит

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»

У «МЮ» в лазарете сразу несколько важных игроков обороны (Варан и Шоу), но в полном порядке футболисты средней линии и атаки. Плюс на флажке трансферного окна манкунианцы подписали классного марокканского полузащитника Софьяна Амрабата из «Фиорентины». Наверняка он будет готов помочь своей новой команде уже на «Эмирейтс».

Да, пока ребята тен Хага забивают не слишком много (четыре гола в трех матчах), но, учитывая разнообразие и индивидуальную силу игроков, прорвать «красных дьяволов» может в любой момент. Почему бы этому не произойти в матче против «Арсенала»? «Канониры» дома будут стремиться сыграть первым номером, а значит предоставят соперникам зоны. «Фулхэм» и «Ноттингем» этим уже воспользовались.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1) за 1.87 (если «МЮ» забьет один мяч, случится возврат).

Горячий бонус от ФОНБЕТ! Забери фрибет 2000 рублей новому клиенту по промокоду EXPRESS

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Юнайтед
0
Читайте также
Мотострелки разбили ближайшие к позициям РФ блиндажи ВСУ у Соледара
В Норвегии назвали планы по вступлению Украины в НАТО надуманными
В Европарламенте указали на вред антироссийских санкций для ЕС
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Иван Федотов сыграл первый матч за ЦСКА после армии
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Илья Любушкин обменян в «Анахайм»
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
«Салават Юлаев» не зовет легионеров
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ 3 сентября 2023 года

«Локомотив» — «Балтика»: где смотреть матч РПЛ 3 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
3
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
8
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
9
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
10
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 4 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости