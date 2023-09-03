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ЦСКА — «Зенит»: где смотреть матч РПЛ 3 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ ЦСКА — «Зенит» 3 сентября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игорь Акинфеев (ЦСКА).
Фото Телеграм-канал ЦСКА, Telegram

3 сентября ЦСКА и «Зенит» столкнутся в центральном матче седьмого тура РПЛ. Игра пройдет в Москве на «ВЭБ Арене», стартовый свисток арбитра Павла Кукуяна прозвучит в 17.30 по столичному времени. С 16.30 прямая трансляция поединка начнется на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», также встречу покажет онлайн-платформа «Кинопоиск».

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
03 сент, 17:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Зенит

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у команды Сергея Семака больше шансов на победу. Коэффициент на успех петербуржцев — 2.33, что составляет приблизительно 42% вероятности. Выигрыш армейцев доступен за 3.14 (31%), ничья предложена с еще большей котировкой 3.48 (27%).

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Соперники встречались в первом официальном матче сезона — в Суперкубке России. Коллективы не выявили сильнейшего (0:0) в основное время, хотя москвичи владели игровым преимуществом. Поставить на то, что и в предстоящей встрече команда Владимира Федотова как минимум не уступит, можно за 1.64.

Наиболее вероятные, по мнению экспертов, исходы поединка намекают на превосходство петербуржцев:

• 1:1 — за 6.00;

• 0:0 и 1:0 в пользу гостей — за 8.25;

• победа «Зенита» 2:1 — за 8.75.

Вендел (&laquo;Зенит&raquo;). ЦСКА — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ 3 сентября 2023 года

Подопечные Сергея Семака после шести туров отличились больше всех в чемпионате (14), армейцы забили всего на один мяч меньше (13). ТБ 2.5 гола идет за 1.97, ТМ 2.5 — за 1.88. При этом в Суперкубке России соперники до серии пенальти не забили ни разу.

Рынок на обмен результативными ударами доступен за 1.79, обратный вариант — за 2.06. Ставка на «обе забьют» зашла в половине из предыдущих 10 встреч команд в официальных матчах.

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«Локомотив» — «Балтика»: где смотреть матч РПЛ 3 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
3
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
8
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
9
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
10
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 4 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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