ЦСКА — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ 3 сентября 2023 года
В центральном матче седьмого тура РПЛ сойдутся ЦСКА и «Зенит». Игра пройдет 3 сентября в Москве на «ВЭБ Арене», начало в 17.30 по столичному времени. Встречу рассудит бригада Павла Кукуяна. Прямую трансляцию с 16.30 мск покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также онлайн-платформа «Кинопоиск».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: поставить на их победу можно с коэффициентом 2.33, что составляет примерно 42% вероятности. Выигрыш армейцев доступен за 3.14 (31%), котировка на ничью — 3.48 (27%).
Считаете, что команды разделят очки? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3480 рублей.
Соперники встречались в первом официальном матче сезона — в Суперкубке России. Коллективы не выявили сильнейшего (0:0) в основное время, хотя москвичи владели игровым преимуществом. Поставить на то, что и в предстоящем поединке команда Владимира Федотова как минимум не уступит, можно за 1.64.
Наиболее вероятные, по мнению экспертов, исходы поединка намекают на превосходство петербуржцев:
• 1:1 — за 6.00;
• 0:0 и 1:0 в пользу гостей — за 8.25;
• победа «Зенита» 2:1 — за 8.75.
Подопечные Сергея Семака после шести туров отличились больше всех в чемпионате (14), армейцы забили всего на один мяч меньше (13). Тотал больше 2.5 гола идет за 1.97, ТМ 2.5 — за 1.88.
Рынок на обмен результативными ударами доступен за 1.79, обратный вариант — за 2.06.
Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Зенит»
Петербуржцы подходят к матчу с серьезными проблемами в обороне: травмированы Страхинья Эракович, Роберт Ренан и Родригао. Экспериментальное трио защитников Марио Фернандеса, Нуралы Алипа и Данила Кругового уже не справилось против «Балтики» в Кубке России (0:1). ЦСКА же обладает одним из лучших нападений в чемпионате. В хорошей форме находятся Федор Чалов и Антон Заболотный: первый оформил 5+1 во всех турнирах, второй — 3+2.
Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 2.25.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
3
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
4
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
8
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
9
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
10
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 1
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|2 : 1
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|3 : 0
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|2 : 0
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|4
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0