В центральном матче седьмого тура РПЛ сойдутся ЦСКА и «Зенит». Игра пройдет 3 сентября в Москве на «ВЭБ Арене», начало в 17.30 по столичному времени. Встречу рассудит бригада Павла Кукуяна. Прямую трансляцию с 16.30 мск покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также онлайн-платформа «Кинопоиск».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: поставить на их победу можно с коэффициентом 2.33, что составляет примерно 42% вероятности. Выигрыш армейцев доступен за 3.14 (31%), котировка на ничью — 3.48 (27%).

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Соперники встречались в первом официальном матче сезона — в Суперкубке России. Коллективы не выявили сильнейшего (0:0) в основное время, хотя москвичи владели игровым преимуществом. Поставить на то, что и в предстоящем поединке команда Владимира Федотова как минимум не уступит, можно за 1.64.

Наиболее вероятные, по мнению экспертов, исходы поединка намекают на превосходство петербуржцев:

• 1:1 — за 6.00;

• 0:0 и 1:0 в пользу гостей — за 8.25;

• победа «Зенита» 2:1 — за 8.75.

Подопечные Сергея Семака после шести туров отличились больше всех в чемпионате (14), армейцы забили всего на один мяч меньше (13). Тотал больше 2.5 гола идет за 1.97, ТМ 2.5 — за 1.88.

Рынок на обмен результативными ударами доступен за 1.79, обратный вариант — за 2.06.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Зенит»

Петербуржцы подходят к матчу с серьезными проблемами в обороне: травмированы Страхинья Эракович, Роберт Ренан и Родригао. Экспериментальное трио защитников Марио Фернандеса, Нуралы Алипа и Данила Кругового уже не справилось против «Балтики» в Кубке России (0:1). ЦСКА же обладает одним из лучших нападений в чемпионате. В хорошей форме находятся Федор Чалов и Антон Заболотный: первый оформил 5+1 во всех турнирах, второй — 3+2.

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 2.25.

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