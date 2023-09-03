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Сегодня, 08:15

ЦСКА — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ 3 сентября 2023 года

Прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Зенит» 3 сентября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Вендел («Зенит»).
Фото Телеграм-канал «Зенита»., Telegram

В центральном матче седьмого тура РПЛ сойдутся ЦСКА и «Зенит». Игра пройдет 3 сентября в Москве на «ВЭБ Арене», начало в 17.30 по столичному времени. Встречу рассудит бригада Павла Кукуяна. Прямую трансляцию с 16.30 мск покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также онлайн-платформа «Кинопоиск».

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
03 сент, 17:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Зенит

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: поставить на их победу можно с коэффициентом 2.33, что составляет примерно 42% вероятности. Выигрыш армейцев доступен за 3.14 (31%), котировка на ничью — 3.48 (27%).

Считаете, что команды разделят очки? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3480 рублей.

Соперники встречались в первом официальном матче сезона — в Суперкубке России. Коллективы не выявили сильнейшего (0:0) в основное время, хотя москвичи владели игровым преимуществом. Поставить на то, что и в предстоящем поединке команда Владимира Федотова как минимум не уступит, можно за 1.64.

Наиболее вероятные, по мнению экспертов, исходы поединка намекают на превосходство петербуржцев:

• 1:1 — за 6.00;

• 0:0 и 1:0 в пользу гостей — за 8.25;

• победа «Зенита» 2:1 — за 8.75.

Подопечные Сергея Семака после шести туров отличились больше всех в чемпионате (14), армейцы забили всего на один мяч меньше (13). Тотал больше 2.5 гола идет за 1.97, ТМ 2.5 — за 1.88.

Рынок на обмен результативными ударами доступен за 1.79, обратный вариант — за 2.06.

Клаудиньо и&nbsp;Дуглас Сантос. ЦСКА здорово смотрелся в Суперкубке, но «Зенит» забрал свое. Рассчитывать на реванш армейцам не стоит

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Зенит»

Петербуржцы подходят к матчу с серьезными проблемами в обороне: травмированы Страхинья Эракович, Роберт Ренан и Родригао. Экспериментальное трио защитников Марио Фернандеса, Нуралы Алипа и Данила Кругового уже не справилось против «Балтики» в Кубке России (0:1). ЦСКА же обладает одним из лучших нападений в чемпионате. В хорошей форме находятся Федор Чалов и Антон Заболотный: первый оформил 5+1 во всех турнирах, второй — 3+2.

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 2.25.

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«Фактор Акинфеева может сыграть роль». Прогноз Уткина на битву между ЦСКА и «Зенитом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
3
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
8
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
9
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
10
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 4 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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