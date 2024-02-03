«Арсенал» только приходит в себя после неудачного отрезка". Прогноз Адамяна на битву лидеров АПЛ
4 февраля в 19.30 по московскому времени в 23-м туре АПЛ «Арсенал» примет «Ливерпуль». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Карен Адамян.
В какой форме «Арсенал»
«Арсенал» провально завершил 2023 год. В АПЛ «канониры» сыграли вничью с «Ливерпулем» (1:1) и уступили «Вест Хэму» (0:2) с «Фулхэмом» (1:2). А в начале нового календарного года лондонцы потерпели поражение от «Ливерпуля» в 1/32 финала Кубка Англии (0:2). Впрочем, две предыдущие встречи завершились для подопечных Микеля Артеты победами: в премьер-лиге они разгромили «Кристал Пэлас» (5:0) и одолели «Ноттингем Форест» (2:1). После 22 туров лондонцы располагаются на третьей позиции в таблице, отставая от лидирующих мерсисайдцев на пять очков.
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Недавние неудачи «Арсенала» во многом были связаны с проблемами в атаке. На протяжении 4-матчевой безвыигрышной серии «канониры» забили всего два мяча. Также на этом отрезке лондонцы допускали много ошибок в обороне и в общей сложности пропустили семь голов. Однако почти двухнедельный перерыв явно пошел команде на пользу. «Арсенал» отметился сразу пятью мячами во встрече с «Кристал Пэлас», в которой по дублю оформили защитник Габриэл Магальяэс и вингер Габриэл Мартинелли. Затем «канониры» дважды поразили ворота «Ноттингем Форест». В этом матче отлично себя проявил Габриэл Жезус, забивший гол и сделавший ассист.
В какой форме «Ливерпуль»
«Ливерпуль» превосходно проводит текущий сезон. Красные возглавляют таблицу АПЛ, опережая «Манчестер Сити» и «Арсенал» на пять очков. Правда, стоит учитывать, что «горожане» сыграли на одну игру меньше. В пяти предыдущих матчах в чемпионате подопечные Юргена Клоппа разошлись миром с «Арсеналом» (1:1) и победили «Бернли» (2:0), «Ньюкасл» (4:2), «Борнмут» (4:0) и «Челси» (4:1). Кроме того, мерсисайдцы пробились в финал Кубка английской лиги. Продолжает «Ливерпуль» выступление и в Кубке Англии. После победы над Арсеналом (2:0) красные разгромили «Норвич» в 1/16 финала (5:2).
«Ливерпуль» отменно действует как в нападении, так и в защите. Мерсисайдцы делят с «Манчестер Сити» первое место в АПЛ по результативности (по 51 голу), а также лидируют по пропущенным мячам (19). При этом в трех из четырех последних встреч во всех турнирах команда забивала не менее четырех голов. Эта статистика еще больше впечатляет с учетом того, что ни в одном из этих матчей не принял участия Мохамед Салах. Сначала египтянин уехал на Кубок Африки, а затем стал недоступен из-за травмы. В его отсутствие лидерство в атаке на себя взяли Диогу Жота и Дарвин Нуньес. В четырех предыдущих играх Жота забил четыре гола и сделал ассист, а Нуньес записал в свой актив три мяча и результативный пас.
«Арсенал» — «Ливерпуль»: статистика личных встреч
В последнее время очные встречи команд проходят с минимальным преимуществом «Ливерпуля». В пяти предыдущих матчах во всех турнирах на счету мерсисайдцев две победы при двух ничьих и поражении. Первый поединок соперников в этом сезоне состоялся в 18-м туре АПЛ и завершился ничьей (1:1), после чего «Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в Кубке Англии (2:0).
Прогноз Карена Адамяна на матч «Арсенал» — «Ливерпуль» 4 февраля
«Ливерпуль» набрал потрясающий ход. Мерсисайдцам удается демонстрировать очень высокую результативность, несмотря на отсутствие Салаха. В предыдущем матче они буквально смяли «Челси», который подходил к игре в довольно неплохой форме. «Арсенал» же только приходит в себя после неудачного отрезка и вряд ли может считаться фаворитом предстоящей встречи. Возможно, что на своем поле «канониры» не уступят, однако я уверен, что команда Клоппа выиграет хотя бы один тайм. Ставка на это прошла в восьми последних матчах «Ливерпуля», в том числе в очном противостоянии с «Арсеналом» в Кубке Англии», — заявил Адамян.
В букмекерской компании ФОНБЕТ на победу «Ливерпуля» хотя бы в одном тайме предстоящего матча можно поставить с коэффициентом 1.95.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
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Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
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Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
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Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5