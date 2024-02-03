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3 февраля, 23:55

«Арсенал» только приходит в себя после неудачного отрезка". Прогноз Адамяна на битву лидеров АПЛ

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Габи Жезус.
Фото Getty Images

4 февраля в 19.30 по московскому времени в 23-м туре АПЛ «Арсенал» примет «Ливерпуль». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Карен Адамян.

Англия. Премьер-лига. 23-й тур
04 февр, 19:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
3:1
Ливерпуль

В какой форме «Арсенал»

«Арсенал» провально завершил 2023 год. В АПЛ «канониры» сыграли вничью с «Ливерпулем» (1:1) и уступили «Вест Хэму» (0:2) с «Фулхэмом» (1:2). А в начале нового календарного года лондонцы потерпели поражение от «Ливерпуля» в 1/32 финала Кубка Англии (0:2). Впрочем, две предыдущие встречи завершились для подопечных Микеля Артеты победами: в премьер-лиге они разгромили «Кристал Пэлас» (5:0) и одолели «Ноттингем Форест» (2:1). После 22 туров лондонцы располагаются на третьей позиции в таблице, отставая от лидирующих мерсисайдцев на пять очков.

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Недавние неудачи «Арсенала» во многом были связаны с проблемами в атаке. На протяжении 4-матчевой безвыигрышной серии «канониры» забили всего два мяча. Также на этом отрезке лондонцы допускали много ошибок в обороне и в общей сложности пропустили семь голов. Однако почти двухнедельный перерыв явно пошел команде на пользу. «Арсенал» отметился сразу пятью мячами во встрече с «Кристал Пэлас», в которой по дублю оформили защитник Габриэл Магальяэс и вингер Габриэл Мартинелли. Затем «канониры» дважды поразили ворота «Ноттингем Форест». В этом матче отлично себя проявил Габриэл Жезус, забивший гол и сделавший ассист.

 
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В какой форме «Ливерпуль»

«Ливерпуль» превосходно проводит текущий сезон. Красные возглавляют таблицу АПЛ, опережая «Манчестер Сити» и «Арсенал» на пять очков. Правда, стоит учитывать, что «горожане» сыграли на одну игру меньше. В пяти предыдущих матчах в чемпионате подопечные Юргена Клоппа разошлись миром с «Арсеналом» (1:1) и победили «Бернли» (2:0), «Ньюкасл» (4:2), «Борнмут» (4:0) и «Челси» (4:1). Кроме того, мерсисайдцы пробились в финал Кубка английской лиги. Продолжает «Ливерпуль» выступление и в Кубке Англии. После победы над Арсеналом (2:0) красные разгромили «Норвич» в 1/16 финала (5:2).

«Ливерпуль» отменно действует как в нападении, так и в защите. Мерсисайдцы делят с «Манчестер Сити» первое место в АПЛ по результативности (по 51 голу), а также лидируют по пропущенным мячам (19). При этом в трех из четырех последних встреч во всех турнирах команда забивала не менее четырех голов. Эта статистика еще больше впечатляет с учетом того, что ни в одном из этих матчей не принял участия Мохамед Салах. Сначала египтянин уехал на Кубок Африки, а затем стал недоступен из-за травмы. В его отсутствие лидерство в атаке на себя взяли Диогу Жота и Дарвин Нуньес. В четырех предыдущих играх Жота забил четыре гола и сделал ассист, а Нуньес записал в свой актив три мяча и результативный пас.

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В последнее время очные встречи команд проходят с минимальным преимуществом «Ливерпуля». В пяти предыдущих матчах во всех турнирах на счету мерсисайдцев две победы при двух ничьих и поражении. Первый поединок соперников в этом сезоне состоялся в 18-м туре АПЛ и завершился ничьей (1:1), после чего «Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в Кубке Англии (2:0).

 
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Прогноз Карена Адамяна на матч «Арсенал» — «Ливерпуль» 4 февраля

«Ливерпуль» набрал потрясающий ход. Мерсисайдцам удается демонстрировать очень высокую результативность, несмотря на отсутствие Салаха. В предыдущем матче они буквально смяли «Челси», который подходил к игре в довольно неплохой форме. «Арсенал» же только приходит в себя после неудачного отрезка и вряд ли может считаться фаворитом предстоящей встречи. Возможно, что на своем поле «канониры» не уступят, однако я уверен, что команда Клоппа выиграет хотя бы один тайм. Ставка на это прошла в восьми последних матчах «Ливерпуля», в том числе в очном противостоянии с «Арсеналом» в Кубке Англии», — заявил Адамян.

В букмекерской компании ФОНБЕТ на победу «Ливерпуля» хотя бы в одном тайме предстоящего матча можно поставить с коэффициентом 1.95.

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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
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