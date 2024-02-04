«Монако» — «Гавр»: Головин и Кузяев поучаствуют в яркой перестрелке
4 февраля в 20-м туре чемпионата Франции встретятся команды Александра Головина и Далера Кузяева — «Монако» и «Гавр». Поединок состоится на стадионе «Луи II». Судья Жером Брисар даст стартовый свисток в 15.00 по московскому времени. В России легально не показывают лигу 1.
Аналитики считают, что у хозяев больше шансов на три очка: поставить на успех «Монако» можно с коэффициентом 1.48, это около 63% вероятности. Победу темно-синих предложили с котировкой 6.48 (15%). Ничья доступна за 4.62 (22%).
В первом круге соперники не огорчили друг друга и разошлись «миром» (0:0). Непоражение «Гавра» на стадионе «Луи II» идет за 2.75.
Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.71, ТМ 2.5 — за 2.12. Вариант «обе забьют» оценен за 1.89, обратный рынок — за 1.90.
Взятие ворот в исполнении Александра Головина дали за 3.00. Гол от Далера Кузяева представлен за 7.50.
Прогноз и ставка на матч «Монако» — «Гавр»
В предыдущем туре обе команды поучаствовали в ярких перестрелках: монегаски в гостях у «Марселя» (2:2), темно-синие — у «Лорьяна» (3:3). Александр Головин и компания исправно соблюдают тренд на результативные игры: в пяти последних поединках с участием красно-белых неизменно влетало три-четыре мяча на двоих. Партнеры Далера Кузяева пробили «верх» по голам в пяти недавних встречах из семи. Предстоящая разборка соперников на стадионе «Луи II» просто не может получиться скучной — даже несмотря на нулевую ничью в первом круге.
Рекомендуемая ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.11.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5