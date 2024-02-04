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4 февраля, 06:15

«Монако» — «Гавр»: Головин и Кузяев поучаствуют в яркой перестрелке

Прогноз на матч лиги 1 «Монако» — «Гавр» 4 февраля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Далер Кузяев в матче «Гавр» — «Монако».
Фото Global Look Press

4 февраля в 20-м туре чемпионата Франции встретятся команды Александра Головина и Далера Кузяева — «Монако» и «Гавр». Поединок состоится на стадионе «Луи II». Судья Жером Брисар даст стартовый свисток в 15.00 по московскому времени. В России легально не показывают лигу 1.

Франция. Лига 1. 20-й тур
04 февр, 15:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
1:1
Гавр

Аналитики считают, что у хозяев больше шансов на три очка: поставить на успех «Монако» можно с коэффициентом 1.48, это около 63% вероятности. Победу темно-синих предложили с котировкой 6.48 (15%). Ничья доступна за 4.62 (22%).

В первом круге соперники не огорчили друг друга и разошлись «миром» (0:0). Непоражение «Гавра» на стадионе «Луи II» идет за 2.75.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.71, ТМ 2.5 — за 2.12. Вариант «обе забьют» оценен за 1.89, обратный рынок — за 1.90.

Взятие ворот в исполнении Александра Головина дали за 3.00. Гол от Далера Кузяева представлен за 7.50.

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Прогноз и ставка на матч «Монако» — «Гавр»

В предыдущем туре обе команды поучаствовали в ярких перестрелках: монегаски в гостях у «Марселя» (2:2), темно-синие — у «Лорьяна» (3:3). Александр Головин и компания исправно соблюдают тренд на результативные игры: в пяти последних поединках с участием красно-белых неизменно влетало три-четыре мяча на двоих. Партнеры Далера Кузяева пробили «верх» по голам в пяти недавних встречах из семи. Предстоящая разборка соперников на стадионе «Луи II» просто не может получиться скучной — даже несмотря на нулевую ничью в первом круге.

Рекомендуемая ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.11.

Александр Головин
Далер Кузяев
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Гавр
ФК Монако
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
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Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
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Александр Соболев

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