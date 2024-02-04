4 февраля в 20-м туре чемпионата Франции встретятся команды Александра Головина и Далера Кузяева — «Монако» и «Гавр». Поединок состоится на стадионе «Луи II». Судья Жером Брисар даст стартовый свисток в 15.00 по московскому времени. В России легально не показывают лигу 1.

Аналитики считают, что у хозяев больше шансов на три очка: поставить на успех «Монако» можно с коэффициентом 1.48, это около 63% вероятности. Победу темно-синих предложили с котировкой 6.48 (15%). Ничья доступна за 4.62 (22%).

В первом круге соперники не огорчили друг друга и разошлись «миром» (0:0). Непоражение «Гавра» на стадионе «Луи II» идет за 2.75.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.71, ТМ 2.5 — за 2.12. Вариант «обе забьют» оценен за 1.89, обратный рынок — за 1.90.

Взятие ворот в исполнении Александра Головина дали за 3.00. Гол от Далера Кузяева представлен за 7.50.

Прогноз и ставка на матч «Монако» — «Гавр»

В предыдущем туре обе команды поучаствовали в ярких перестрелках: монегаски в гостях у «Марселя» (2:2), темно-синие — у «Лорьяна» (3:3). Александр Головин и компания исправно соблюдают тренд на результативные игры: в пяти последних поединках с участием красно-белых неизменно влетало три-четыре мяча на двоих. Партнеры Далера Кузяева пробили «верх» по голам в пяти недавних встречах из семи. Предстоящая разборка соперников на стадионе «Луи II» просто не может получиться скучной — даже несмотря на нулевую ничью в первом круге.

Рекомендуемая ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.11.