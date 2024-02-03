В одном из матчей 23-го тура чемпионата Испании «Барселона» сойдется с «Алавесом». Команды встретятся 3 февраля на стадионе «Мендисорроса», начало в 20.30 по московскому времени. Главный арбитр — Хуан Мартинес Мунуэра, трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Букмекеры отдали предпочтение каталонцам: победа команды Хави предложена с котировкой 1.95, вероятность — примерно 51%. Успех хозяев можно взять за 4.05 (23%) — это наименее реальный исход встречи. Разделение очков доступно за 3.70 (26%).

Непоражение «Алавеса» идет за 1.85.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 7.00;

• 1:0 в пользу «Барсы» — за 7.50;

• 2:1 — за 8.50.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.90, ТМ 2.5 дан с такой же котировкой.

Рынок на обмен результативными ударами оценен в 1.77, обратный вариант идет за 2.08.

Комбинированная ставка на победу «Барселоны» и тотал больше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 3.00.