Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

3 февраля, 18:15

«Алавес» — «Барселона»: где смотреть матч ла лиги 3 февраля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Алавес» — «Барселона» 3 февраля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Илкай Гюндоган («Барселона»).
Фото Global Look Press

В одном из матчей 23-го тура чемпионата Испании «Барселона» сойдется с «Алавесом». Команды встретятся 3 февраля на стадионе «Мендисорроса», начало в 20.30 по московскому времени. Главный арбитр — Хуан Мартинес Мунуэра, трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 23-й тур
03 февр, 20:30. Mendizorrotza (Витория)
Алавес
1:3
Барселона

Букмекеры отдали предпочтение каталонцам: победа команды Хави предложена с котировкой 1.95, вероятность — примерно 51%. Успех хозяев можно взять за 4.05 (23%) — это наименее реальный исход встречи. Разделение очков доступно за 3.70 (26%).

Непоражение «Алавеса» идет за 1.85.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 7.00;

• 1:0 в пользу «Барсы» — за 7.50;

• 2:1 — за 8.50.

Френки де&nbsp;Йонг (&laquo;Барселона&raquo;). «Алавес» — «Барселона»: прогноз на матч ла лиги 3 февраля 2024 года

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.90, ТМ 2.5 дан с такой же котировкой.

Рынок на обмен результативными ударами оценен в 1.77, обратный вариант идет за 2.08.

Комбинированная ставка на победу «Барселоны» и тотал больше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 3.00.

0
Читайте также
На Украине выразили надежду на сохранение помощи США в случае победы Трампа
Зеленский признал застой на фронте из-за задержек поставок вооружений
В Белоруссии усилили меры по охране границы с Украиной
В ЕС сочли украинских беженцев на иномарках не нуждающимися в защите
Популярное видео
«Реал» — «Атлетико»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
Команда Макдэвида — Команда Мэттьюса: финал Матча звезд НХЛ
«Жирона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Алавес» — «Барселона»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
Игроков «Динамо» забросали мусором в Нижнем Новгороде
3 или 5? Сколько будет легионеров в КХЛ?
«Хетафе» — «Реал»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
ЦСКА вышел плей-офф, Тамбиев остается в «Адмирале»
«Атлетико» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
CКА выходит в лидеры, ужасная игра «Сибири», Разин vs оператор
«Сибирь» все дальше от плей-офф
«Сент-Луис» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Салават» вышел в плей-офф, Разин недоволен оператором
«Оттава» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
«Сельта» — «Жирона»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Мухамадуллин сыграл первый матч за «Сан-Хосе»
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Жирона» — «Реал Сосьедад»: прогноз на матч ла лиги 3 февраля 2024 года

«Арсенал» только приходит в себя после неудачного отрезка". Прогноз Адамяна на битву лидеров АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости