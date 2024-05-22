Калинин: «Нужно приехать в Воронеж, чтобы понять, почему «Факел» должен остаться в РПЛ»

Защитник «Факела» Игорь Калинин объяснил, почему воронежская команда заслуживает остаться в РПЛ по итогам нынешнего сезона.

«У нас любят футбол. Люди ходят. Мы для кого играем-то? Футбол — игра зрелищная. На матч с «Локомотивом» вообще 2 тысячи приехало. Это приятно. Или лучше, когда ты приезжаешь куда-нибудь и играешь на пустом стадионе? Нужно съездить в Воронеж и тогда будет понятно, почему «Факел» должен остаться в РПЛ», — приводит слова Калинина Sport24.

За тур до окончания сезона «Факел» располагается на 13-м месте в таблице с 29 очками. В заключительном матче команда Игоря Черевченко примет «Ахмат» 25 мая.