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Калинин: «Нужно приехать в Воронеж, чтобы понять, почему «Факел» должен остаться в РПЛ»

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Защитник «Факела» Игорь Калинин объяснил, почему воронежская команда заслуживает остаться в РПЛ по итогам нынешнего сезона.

«У нас любят футбол. Люди ходят. Мы для кого играем-то? Футбол — игра зрелищная. На матч с «Локомотивом» вообще 2 тысячи приехало. Это приятно. Или лучше, когда ты приезжаешь куда-нибудь и играешь на пустом стадионе? Нужно съездить в Воронеж и тогда будет понятно, почему «Факел» должен остаться в РПЛ», — приводит слова Калинина Sport24.

За тур до окончания сезона «Факел» располагается на 13-м месте в таблице с 29 очками. В заключительном матче команда Игоря Черевченко примет «Ахмат» 25 мая.

Источник: Sport24
Игорь Калинин
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
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Локомотив

 15
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Константин Тюкавин

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