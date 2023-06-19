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Сегодня, 14:15

Армения — Латвия: где смотреть матч квалификации Евро-2024 19 июня 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча квалификации Евро-2024 Армения — Латвия 19 июня 2023 года
Артемий Кутейников
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Наир Тикнизян.
Фото Getty Images

Армения в матче четвертого тура квалификации чемпионата Европы 2024 года примет аутсайдера группы D Латвию. Игра состоится 19 июня на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване. Стартовый свисток словацкого рефери Петера Краловича прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа D
19 июн, 19:00. Republic Stadium (Vazgen Sargsyan) (Ереван)
Армения
Латвия

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у команды Александра Петракова больше шансов на успех: коэффициент на победу Армении — 1.78, что составляет примерно 55% вероятности. Выигрыш гостей доступен с котировкой 4.59 (20%) — это наименее ожидаемый исход. Ничья предложена с котировкой 3.79 (25%).

Армяне в случае виктории сравняются по очкам с лидирующей Турцией. Ставка в 1000 рублей на хозяев при благоприятном результате принесет 1780 рублей.

Латвия пока выглядит главным аутсайдером группы: в двух стартовых турах коллектив Дайниса Казакевича уступил Уэльсу (0:1) и Турции (2:3). Верите, что в предстоящем поединке красно-бело-красные наберут первые очки? Поставить на непоражение гостей можно за 2.08.

Правда, наиболее вероятные, по мнению букмекеров, итоги встречи намекают на преимущество Наира Тикнизяна, Эдуарда Сперцяна и компании:

• ничья 1:1 и 1:0 в пользу Армении даны за 6.60;

• триумф 2:0 — за 7.26;

• 2:1 — за 7.75.

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Аналитики сомневаются, что разборка получится «верховой»: тотал больше 2.5 гола оценен в 1.97, ТМ 2.5 — в 1.86. Из четырех игр сборные в отборочном турнире на двоих лишь в одной настреляли меньше трех мячей. Армения же наравне с Турцией вообще самая результативная команда группы (при этом сыграла два, а не три матча).

Рынок на обмен точными ударами доступен за 1.90, вариант «обе забьют — нет» идет за практически идентичные 1.89.

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Украина — Мальта: прогноз на матч квалификации Евро-2024 19 июня 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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