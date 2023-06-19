Армения — Латвия: где смотреть матч квалификации Евро-2024 19 июня 2023 года онлайн в прямом эфире
Армения в матче четвертого тура квалификации чемпионата Европы 2024 года примет аутсайдера группы D Латвию. Игра состоится 19 июня на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване. Стартовый свисток словацкого рефери Петера Краловича прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у команды Александра Петракова больше шансов на успех: коэффициент на победу Армении — 1.78, что составляет примерно 55% вероятности. Выигрыш гостей доступен с котировкой 4.59 (20%) — это наименее ожидаемый исход. Ничья предложена с котировкой 3.79 (25%).
Армяне в случае виктории сравняются по очкам с лидирующей Турцией. Ставка в 1000 рублей на хозяев при благоприятном результате принесет 1780 рублей.
Латвия пока выглядит главным аутсайдером группы: в двух стартовых турах коллектив Дайниса Казакевича уступил Уэльсу (0:1) и Турции (2:3). Верите, что в предстоящем поединке красно-бело-красные наберут первые очки? Поставить на непоражение гостей можно за 2.08.
Правда, наиболее вероятные, по мнению букмекеров, итоги встречи намекают на преимущество Наира Тикнизяна, Эдуарда Сперцяна и компании:
• ничья 1:1 и 1:0 в пользу Армении даны за 6.60;
• триумф 2:0 — за 7.26;
• 2:1 — за 7.75.
Аналитики сомневаются, что разборка получится «верховой»: тотал больше 2.5 гола оценен в 1.97, ТМ 2.5 — в 1.86. Из четырех игр сборные в отборочном турнире на двоих лишь в одной настреляли меньше трех мячей. Армения же наравне с Турцией вообще самая результативная команда группы (при этом сыграла два, а не три матча).
Рынок на обмен точными ударами доступен за 1.90, вариант «обе забьют — нет» идет за практически идентичные 1.89.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9