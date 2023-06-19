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Украина — Мальта: прогноз на матч квалификации Евро-2024 19 июня 2023 года

Прогноз на матч квалификации Евро-2024 Украина — Мальта 19 июня 2023 года
Евгений Коростелев
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Сборная Украины.
Фото Getty Images

19 июня сборные Украины и Мальты схлестнутся в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года. Игра пройдет в словацкой Трнаве на Городской Арене, стартовый свисток французского арбитра Рудди Буке прозвучит в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа C
19 июн, 19:00. Anton Malatinsky Stadium (Трнава)
Украина
Мальта

Украина — фаворит игры, так считают аналитики букмекерской компании Olimpbet. На победу номинальных хозяев поля можно поставить с коэффициентом 1.14, вероятность этого исхода — примерно 87%. Ничья доступна за 9.00 (11%), триумф Мальты — за 18.0 (2%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае равенства по итогам 90 минут выплата составит приятные 9000 рублей.

Можете взять победу Украины с форой (-2.5) мяча за 2.08. Или же подстраховать Мальту с гандикапом (+2.5) за 1.77.

Тотал больше 3.5 мяча оценен в 1.96, ТМ 3.5 — в 1.87. В двух последних играх с участием жовто-блакитных забивалось не менее пяти голов.

На то, что мальтийцы отличатся, котировка — 2.19. А на отсутствие результативных атак — 1.66. К слову, островитяне поразили ворота семи команд в предыдущих десяти играх.

Эксперты убеждены, что матч завершится победой Украины 2:0 или 3:0. Коэффициент на оба исхода одинаковый — 5.85.

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Прогноз и ставка на матч Украина — Мальта

Сборная Мальты попала в откровенно тяжелую группу с двумя топ-командами (Англия и Италия) и двумя крепкими участниками (Украина и Северная Македония). В первых двух турах островитяне прошли проверку главными претендентами на первое место: проиграли 0:2 Италии и 0:4 Англии. В этих играх мальтийцы нанесли всего два удара в створ и ни разу не пробили по воротам родоначальников футбола. Всего они набрали 0.63 xG.

Украина суммарно пропустила пять мячей в битвах с Северной Македонией (3:2) и Германией (3:3), но атакующие линии этих сборных ни за что нельзя сравнивать с мальтийской. Скорее всего, хозяевам удастся наконец отыграть на ноль.

Рекомендуемая ставка: Мальта не забьет за 1.66.

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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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