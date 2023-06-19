Украина — Мальта: прогноз на матч квалификации Евро-2024 19 июня 2023 года
19 июня сборные Украины и Мальты схлестнутся в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года. Игра пройдет в словацкой Трнаве на Городской Арене, стартовый свисток французского арбитра Рудди Буке прозвучит в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Украина — фаворит игры, так считают аналитики букмекерской компании Olimpbet. На победу номинальных хозяев поля можно поставить с коэффициентом 1.14, вероятность этого исхода — примерно 87%. Ничья доступна за 9.00 (11%), триумф Мальты — за 18.0 (2%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае равенства по итогам 90 минут выплата составит приятные 9000 рублей.
Можете взять победу Украины с форой (-2.5) мяча за 2.08. Или же подстраховать Мальту с гандикапом (+2.5) за 1.77.
Тотал больше 3.5 мяча оценен в 1.96, ТМ 3.5 — в 1.87. В двух последних играх с участием жовто-блакитных забивалось не менее пяти голов.
На то, что мальтийцы отличатся, котировка — 2.19. А на отсутствие результативных атак — 1.66. К слову, островитяне поразили ворота семи команд в предыдущих десяти играх.
Эксперты убеждены, что матч завершится победой Украины 2:0 или 3:0. Коэффициент на оба исхода одинаковый — 5.85.
Прогноз и ставка на матч Украина — Мальта
Сборная Мальты попала в откровенно тяжелую группу с двумя топ-командами (Англия и Италия) и двумя крепкими участниками (Украина и Северная Македония). В первых двух турах островитяне прошли проверку главными претендентами на первое место: проиграли 0:2 Италии и 0:4 Англии. В этих играх мальтийцы нанесли всего два удара в створ и ни разу не пробили по воротам родоначальников футбола. Всего они набрали 0.63 xG.
Украина суммарно пропустила пять мячей в битвах с Северной Македонией (3:2) и Германией (3:3), но атакующие линии этих сборных ни за что нельзя сравнивать с мальтийской. Скорее всего, хозяевам удастся наконец отыграть на ноль.
Рекомендуемая ставка: Мальта не забьет за 1.66.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9