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Сегодня, 16:15

Франция — Греция: где смотреть матч квалификации Евро-2024 19 июня 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча квалификации Евро-2024 Франция — Греция 19 июня 2024 года
Артемий Кутейников
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Оливье Жиру.
Фото Getty Images

19 июня Франция и Греция, первая и вторая команды группы B, сойдутся в четвертом туре квалификации Евро-2024. Игра пройдет на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени и начнется в 21.45 по московскому времени. Главный арбитр встречи — испанец Антонио Матеу Лаос. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа B
19 июн, 21:45. Stade de France (Сен-Дени)
Франция
Греция

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на викторию «Трехцветных» можно с коэффициентом 1.23, что составляет примерно 80% вероятности. Выигрыш греков доступен с котировкой 13.0 (6%), даже ничья идет за гораздо более реалистичные 6.37 (14%).

Думаете, что команды не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 6370 рублей.

Греция стартовала в отборе с двух побед, но встречалась с не самыми сильными соперниками — Гибралтаром (3:0) и Ирландией (2:1). Коллектив Дидье Дешама — гораздо более серьезная оппозиция. Поставить на непоражение андердога можно за 4.27.

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, итога матча отражают огромное превосходство финалистов последнего чемпионата мира:

• успех Франции 2:0 идет за 5.32;

• 3:0 — за 6.42;

• 1:0 — за 6.60.

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Букмекеры ожидают результативную игру: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.35. В квалификации команды устраивают действительно веселые матчи: на двоих провели пять игр, только в одной случилось меньше трех мячей.

Рынок на обмен точными выстрелами предложен за 2.25, вариант «обе забьют — нет» оценен в 1.64.

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Армения — Латвия: где смотреть матч квалификации Евро-2024 19 июня 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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