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Сегодня, 13:15

Мексика — Польша: прогноз на матч чемпионата мира 22 ноября 2022 года

Прогноз на матч чемпионата мира Мексика — Польша 22 ноября 2022 года
Артем Белинин
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Сборная Польши на Евро-2020.
Фото Global Look Press

22 ноября в первом туре группового этапа чемпионата мира сыграют сборные Мексики и Польши. Матч начнется в 19.00 по московскому времени на стадионе «974». Насладиться встречей в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 18.45 мск.

Чемпионат мира. Группа C
22 нояб, 19:00. Stadium 974 (Доха)
Мексика
Польша

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает шансы команд на победу примерно равными. Но с небольшим отрывом фавориты — мексиканцы, поставить на их успех можно за 2.70, это примерно 37% вероятности исхода. Триумф поляков оценен в 3.00 (33%), ничья доступна за 3.10 (30%).

При ставке в 1000 рублей на победу команды Левандовски в случае ее выигрыша выплата составит 3000 рублей.

Если считаете, что поляки не уступят в первом матче на ЧМ, оформите ставку за 1.53.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.93, Ф2(0) — за 1.97.

«Верх» по голам проходит у Польши крайне редко — всего один раз за последние пять встреч. Поставить на тотал меньше 2.5 мяча можно за 1.57.

Эксперты не ждут обмена голами — вариант «обе забьют — нет» доступен за 1.72.

Ждете гол Роберта Левандовски? Поставьте на это за 2.55.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 5.90.

Роберт Левандовски. Мексика — Польша: Левандовски поможет европейцам успешно стартовать на ЧМ

Прогноз и ставка на матч Мексика — Польша

Поляки средне провели последние месяцы — за пять прошедших матчей они накопили две победы, два поражения и ничью. Правда, две последние игры завершились успешно — сухими победами.

У мексиканцев в трех последних матчах случился обмен голами. Дважды зеленые пропустили больше двух мячей, а один раз забили четыре. Так что, несмотря на ожидания экспертов, можно ждать результативную встречу.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.55.

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Сборная Мексики по футболу
Сборная Польши по футболу
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Аргентина — Саудовская Аравия: где смотреть матч чемпионата мира 22 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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