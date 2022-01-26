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Сегодня, 17:15

«Анже» — «Сент-Этьен»: коэффициенты букмекеров на матч лиги 1 26 января

Прямая трансляция матча лиги 1 «Анже» — «Сент-Этьен»
Егор Сергеев
Футболисты «Анже».
Фото AFP

26 января в 20-м туре лиги 1 «Анже» сыграет с «Сент-Этьеном». Встреча пройдет в городе Анжер на местном стадионе и начнется в 21.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте betcity.ru.

Франция. Лига 1. 20-й тур
26 янв, 21:00. Raymond Kopa (Анже)
Анже
Сент-Этьен

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Анже». На успех команды можно поставить с котировкой 2.15 — это примерно 45% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.40 (28%), а победа «Сент-Этьена» есть в линии за 3.60 (27%).

Ф1(-1) идет за 3.20, а Ф2(+1) — за 1.36.

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3400 рублей.

Ставка «Анже» не проиграет» есть в линии за 1.32.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.60. Удаление идет за 3.50.

Удаление и пенальти возможны за 7.00.

 
Футболисты &laquo;Сент-Этьена&raquo;. «Анже» — «Сент-Этьен»: прогноз на матч лиги 1 26 января

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 2.30. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.66.

  • ТМ 0.5 — 9.30;

  • Обе забьют: нет — 1.78;

  • Точный счет: 1:5 — 200.

Прогнозы на спорт
ФК Анже
ФК Сент-Этьен
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Сочи

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Динамо

 5
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 10 1 2
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