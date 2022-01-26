26 января в 20-м туре лиги 1 «Анже» сыграет с «Сент-Этьеном». Встреча пройдет в городе Анжер на местном стадионе и начнется в 21.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте betcity.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Анже». На успех команды можно поставить с котировкой 2.15 — это примерно 45% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.40 (28%), а победа «Сент-Этьена» есть в линии за 3.60 (27%).

Ф1(-1) идет за 3.20, а Ф2(+1) — за 1.36.

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3400 рублей.

Ставка «Анже» не проиграет» есть в линии за 1.32.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.60. Удаление идет за 3.50.

Удаление и пенальти возможны за 7.00.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 2.30. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.66.