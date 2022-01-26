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Сегодня, 13:15

«Анже» — «Сент-Этьен»: прогноз на матч лиги 1 26 января

Прогноз на матч лиги 1 «Анже» — «Сент-Этьен»
Виталий Пудздрав
Футболисты «Сент-Этьена».
Фото AFP

26 января в перенесенном матче 20-го тура лиги 1 «Анже» примет «Сент-Этьен». Встреча пройдет на стадионе «Раймон Копа — Жан-Буин», начало — в 21.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте betcity.ru.

Франция. Лига 1. 20-й тур
26 янв, 21:00. Raymond Kopa (Анже)
Анже
Сент-Этьен

Хозяева — фавориты встречи, по мнению аналитиков легальной букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Анже» можно за 2.20 — это порядка 44% вероятности. Успех «Сент-Этьена» оценивается котировкой 3.50 (28%), а ничья доступна за 3.40 (28%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Анже» можно выиграть 2200 рублей в случае успеха команды Жеральда Батикла.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы на матч — к примеру:

  • Ф1(0) идет за 1.57, а Ф2(0) — за 2.50;

  • Ф1(-1) идет за 3.20, а Ф2(+1) — за 1.34;

  • Ф1(-1.5) идет за 4.20, а Ф2(+1.5) — за 1.23.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 2.26, а ТМ 2.5 — за 1.69.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 2.00. Обратный исход доступен за 1.81.

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Шансы «Анже» забить минимум дважды оцениваются котировкой 2.33.

Ждете, что «Сент-Этьен» отличится свыше одного раза? ИТБ2 (1.5) доступен за 3.20.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 6.10.

Прогнозы на спорт
ФК Анже
ФК Сент-Этьен
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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