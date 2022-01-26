26 января в перенесенном матче 20-го тура лиги 1 «Анже» примет «Сент-Этьен». Встреча пройдет на стадионе «Раймон Копа — Жан-Буин», начало — в 21.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте betcity.ru.

Хозяева — фавориты встречи, по мнению аналитиков легальной букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Анже» можно за 2.20 — это порядка 44% вероятности. Успех «Сент-Этьена» оценивается котировкой 3.50 (28%), а ничья доступна за 3.40 (28%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Анже» можно выиграть 2200 рублей в случае успеха команды Жеральда Батикла.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы на матч — к примеру:

Ф1(0) идет за 1.57 , а Ф2(0) — за 2.50 ;

Ф1(-1) идет за 3.20 , а Ф2(+1) — за 1.34 ;

Ф1(-1.5) идет за 4.20, а Ф2(+1.5) — за 1.23.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 2.26, а ТМ 2.5 — за 1.69.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 2.00. Обратный исход доступен за 1.81.

Шансы «Анже» забить минимум дважды оцениваются котировкой 2.33.

Ждете, что «Сент-Этьен» отличится свыше одного раза? ИТБ2 (1.5) доступен за 3.20.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 6.10.