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Сегодня, 19:15

Кот-д'Ивуар — Египет: где смотреть матч 26 января онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча 1/8 финала Кубка Африки Кот-д'Ивуар — Египет
Матвей Леонов
Футболисты сборной Египта.
Фото Reuters

26 января Кот-д'Ивуар сыграет против Египта в 1/8 финала Кубка Африки. Встреча пройдет на стадионе «Дуала» в одноименном городе Камеруна, начало — в 19.00. Прямую трансляцию встречи покажет онлайн-площадка Okko.

Кубок Африки. 1/8 финала
26 янв, 19:00. Japoma (Дуала)
Кот-д`Ивуар
Египет

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдают предпочтение команде Патриса Бомеля. Вы можете сделать ставку на победу сборной Кот-д'Ивуара за 2.35 — это около 40% вероятности. Успех Египта оценивается коэффициентом 3.50 (27%), а ничья доступна за 2.90 (33%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 2900 рублей, а прибыль — 1900 рублей.

Шансы Кот-д'Ивуара пробиться в 1/4 финала турнира оцениваются коэффициентом 1.64. Проход Египта доступен за 2.26.

Ф1(0) идет за 1.57, а на Ф2(0) — за 2.40.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 2.80, а ТМ 2.5 — за 1.44.

Шансы сборной Кот-д'Ивуара отличиться свыше одного раза оцениваются коэффициентом 2.80.

Уверены, что Египет впервые на турнире забьет больше одного мяча? ИТБ2 (1.5) идет за 4.00.

Не сомневаетесь, что обе сборные отличатся по два раза минимум? Тогда сделайте ставку на «каждая команда забьет больше (1.5)» за 12.5.

Мохаммед Салах. Кот-д'Ивуар — Египет: гол Салаха не спасет «Фараонов» от вылета из Кубка Африки

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.80, а удаления — 4.50.

Пепе — лучший бомбардир «Слонов» на турнире с двумя мячами. Поставить на гол Николя можно за 3.30.

Салах — главный претендент на то, чтобы отличиться в составе Египта. Гол Салаха оценивается котировкой 2.85.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

  • 1:0 — коэффициент 5.10;

  • 1:1 — 5.90;

  • 0:0 — 6.30.

Прогнозы на спорт
Сборная Египта по футболу
Сборная Кот-д`Ивуара по футболу
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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25 тур
26 тур
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29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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