26 января Кот-д'Ивуар сыграет против Египта в 1/8 финала Кубка Африки. Встреча пройдет на стадионе «Дуала» в одноименном городе Камеруна, начало — в 19.00. Прямую трансляцию встречи покажет онлайн-площадка Okko.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдают предпочтение команде Патриса Бомеля. Вы можете сделать ставку на победу сборной Кот-д'Ивуара за 2.35 — это около 40% вероятности. Успех Египта оценивается коэффициентом 3.50 (27%), а ничья доступна за 2.90 (33%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 2900 рублей, а прибыль — 1900 рублей.

Шансы Кот-д'Ивуара пробиться в 1/4 финала турнира оцениваются коэффициентом 1.64. Проход Египта доступен за 2.26.

Ф1(0) идет за 1.57, а на Ф2(0) — за 2.40.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 2.80, а ТМ 2.5 — за 1.44.

Шансы сборной Кот-д'Ивуара отличиться свыше одного раза оцениваются коэффициентом 2.80.

Уверены, что Египет впервые на турнире забьет больше одного мяча? ИТБ2 (1.5) идет за 4.00.

Не сомневаетесь, что обе сборные отличатся по два раза минимум? Тогда сделайте ставку на «каждая команда забьет больше (1.5)» за 12.5.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.80, а удаления — 4.50.

Пепе — лучший бомбардир «Слонов» на турнире с двумя мячами. Поставить на гол Николя можно за 3.30.

Салах — главный претендент на то, чтобы отличиться в составе Египта. Гол Салаха оценивается котировкой 2.85.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ: