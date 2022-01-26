26 января в 1/8 финала Кубка Африки между собой сыграют сборные Мали и Экваториальной Гвинеи. Встреча пройдет на городском стадионе камерунского города Лимбе и начнется в 22.00. Трансляцию встречи покажет сервис Okko.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит сборная Мали. На успех команды можно поставить с котировкой 1.74 — это примерно 60% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.40 (29%), а успех Экваториальной Гвинеи есть в линии за 5.70 (11%).

Ф1(-1.5) идет за 3.00, а Ф2(+1.5) за 1.39.

При ставке в 1000 рублей на победу Экваториальной Гвинеи потенциальная выплата составит 5700 рублей.

Ставку «Экваториальная Гвинея не проиграет» можно взять за 2.10.

Шансы Мали забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 5.50.

Уверены, что Экваториальная Гвинея сумеет отличиться больше двух раз в матче? ИТБ2 (2.5) доступен за 25.0.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:0 в пользу Мали. На него можно поставить за 4.30.