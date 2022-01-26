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Сегодня, 15:15

Мали — Экваториальная Гвинея: прогноз и ставки на матч Кубка африканских наций 26 января

Прогноз на матч 1/8 финала Кубка Африки Мали — Экваториальная Гвинея
Матвей Леонов
Футболисты сборной Мали.
Фото Reuters

26 января в 1/8 финала Кубка Африки между собой сыграют сборные Мали и Экваториальной Гвинеи. Встреча пройдет на городском стадионе камерунского города Лимбе и начнется в 22.00. Трансляцию встречи покажет сервис Okko.

Кубок Африки. 1/8 финала
26 янв, 22:00. Limbe (Лимбе)
Мали
Экваториальная Гвинея

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит сборная Мали. На успех команды можно поставить с котировкой 1.74 — это примерно 60% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.40 (29%), а успех Экваториальной Гвинеи есть в линии за 5.70 (11%).

Ф1(-1.5) идет за 3.00, а Ф2(+1.5) за 1.39.

При ставке в 1000 рублей на победу Экваториальной Гвинеи потенциальная выплата составит 5700 рублей.

Ставку «Экваториальная Гвинея не проиграет» можно взять за 2.10.

Шансы Мали забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 5.50.

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Уверены, что Экваториальная Гвинея сумеет отличиться больше двух раз в матче? ИТБ2 (2.5) доступен за 25.0.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:0 в пользу Мали. На него можно поставить за 4.30.

  • ТМ 0.5 — 6.50;

  • Обе забьют: нет — 1.47;

  • Точный счет: 3:1 — 20.0.

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Сборная Мали по футболу
Сборная Экваториальной Гвинеи по футболу
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
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 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
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 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
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 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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