23 июня россиянин Андрей Рублев в четвертьфинале турнира в немецком Галле сразится с голландцем Таллоном Грикспуром. Встреча пройдет последним запуском и начнется не ранее 18.30 по московскому времени. В России она показана не будет. Единственный очный матч остался за седьмой ракеткой мира.

Сейчас Рублев снова фаворит противостояния с Грикспуром, считают аналитики букмекерской компании Olimpbet. На победу российского спортсмена выставлен коэффициент 1.47, что примерно 68% вероятности исхода. А вот успех голландца идет за 2.70 (32%).

Ставка в 1000 рублей на аутсайдера в случае его выигрыша принесет выплату в 2700 рублей, а чистая прибыль составит 1700 рублей.

Тотал больше 23.5 гейма доступен за 2.03, ТМ 23.5 — 1.79. В этом году в Дохе соперники разыграли 27 геймов.

Считаете, что Грикспур, окажется сильнее с форой (+2.5) гейма? Такое условие оценено в 1.99. А Ф1(-2.5) — в 1.83.

Победа Рублева 2:0 по сетам доступна за 2.19, выигрыш Таллоном хотя бы одной партии — за 1.63.

Прогноз и ставка на матч Андрей Рублев — Таллон Грикспур

Грикспур очень хорош в последние полторы недели: выиграл домашний турнир в Хертогенбосе, по ходу расправившись с неплохими соперниками (например, с де Минауром и Руусувуори), а в Галле прошел прошлогоднего чемпиона Хуркача. Голландец явно находится на ходу.

Рублев в этом сезоне пока выиграл только два матча на траве, причем У Ибина прошел лишь в трех сетах. Крепости игры у Андрея на этом покрытии еще нет — он только привыкает к нему. Так что с Грикспуром просто ему не будет. Возможно, фанатам российского теннисиста нужно приготовиться к поражению любимца.

Рекомендуемая ставка: Грикспур возьмет хотя бы один сет за 1.63.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки