Андрей Рублев — Таллон Грикспур: прогноз на матч ATP Галле 23 июня 2023 года
23 июня россиянин Андрей Рублев в четвертьфинале турнира в немецком Галле сразится с голландцем Таллоном Грикспуром. Встреча пройдет последним запуском и начнется не ранее 18.30 по московскому времени. В России она показана не будет. Единственный очный матч остался за седьмой ракеткой мира.
Сейчас Рублев снова фаворит противостояния с Грикспуром, считают аналитики букмекерской компании Olimpbet. На победу российского спортсмена выставлен коэффициент 1.47, что примерно 68% вероятности исхода. А вот успех голландца идет за 2.70 (32%).
Ставка в 1000 рублей на аутсайдера в случае его выигрыша принесет выплату в 2700 рублей, а чистая прибыль составит 1700 рублей.
Тотал больше 23.5 гейма доступен за 2.03, ТМ 23.5 — 1.79. В этом году в Дохе соперники разыграли 27 геймов.
Считаете, что Грикспур, окажется сильнее с форой (+2.5) гейма? Такое условие оценено в 1.99. А Ф1(-2.5) — в 1.83.
Победа Рублева 2:0 по сетам доступна за 2.19, выигрыш Таллоном хотя бы одной партии — за 1.63.
Прогноз и ставка на матч Андрей Рублев — Таллон Грикспур
Грикспур очень хорош в последние полторы недели: выиграл домашний турнир в Хертогенбосе, по ходу расправившись с неплохими соперниками (например, с де Минауром и Руусувуори), а в Галле прошел прошлогоднего чемпиона Хуркача. Голландец явно находится на ходу.
Рублев в этом сезоне пока выиграл только два матча на траве, причем У Ибина прошел лишь в трех сетах. Крепости игры у Андрея на этом покрытии еще нет — он только привыкает к нему. Так что с Грикспуром просто ему не будет. Возможно, фанатам российского теннисиста нужно приготовиться к поражению любимца.
Рекомендуемая ставка: Грикспур возьмет хотя бы один сет за 1.63.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9