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Андрей Рублев — Таллон Грикспур: прогноз на матч ATP Галле 23 июня 2023 года

Прогноз на матч ATP Галле Андрей Рублев — Таллон Грикспур 23 июня 2023 года
Евгений Коростелев
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Андрей Рублев.
Фото Getty Images

23 июня россиянин Андрей Рублев в четвертьфинале турнира в немецком Галле сразится с голландцем Таллоном Грикспуром. Встреча пройдет последним запуском и начнется не ранее 18.30 по московскому времени. В России она показана не будет. Единственный очный матч остался за седьмой ракеткой мира.

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Сейчас Рублев снова фаворит противостояния с Грикспуром, считают аналитики букмекерской компании Olimpbet. На победу российского спортсмена выставлен коэффициент 1.47, что примерно 68% вероятности исхода. А вот успех голландца идет за 2.70 (32%).

Ставка в 1000 рублей на аутсайдера в случае его выигрыша принесет выплату в 2700 рублей, а чистая прибыль составит 1700 рублей.

Тотал больше 23.5 гейма доступен за 2.03, ТМ 23.5 — 1.79. В этом году в Дохе соперники разыграли 27 геймов.

Считаете, что Грикспур, окажется сильнее с форой (+2.5) гейма? Такое условие оценено в 1.99. А Ф1(-2.5) — в 1.83.

Победа Рублева 2:0 по сетам доступна за 2.19, выигрыш Таллоном хотя бы одной партии — за 1.63.

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Прогноз и ставка на матч Андрей Рублев — Таллон Грикспур

Грикспур очень хорош в последние полторы недели: выиграл домашний турнир в Хертогенбосе, по ходу расправившись с неплохими соперниками (например, с де Минауром и Руусувуори), а в Галле прошел прошлогоднего чемпиона Хуркача. Голландец явно находится на ходу.

Рублев в этом сезоне пока выиграл только два матча на траве, причем У Ибина прошел лишь в трех сетах. Крепости игры у Андрея на этом покрытии еще нет — он только привыкает к нему. Так что с Грикспуром просто ему не будет. Возможно, фанатам российского теннисиста нужно приготовиться к поражению любимца.

Рекомендуемая ставка: Грикспур возьмет хотя бы один сет за 1.63.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Андрей Рублев
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
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 1 : 0
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ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
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