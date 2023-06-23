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Португалия — Нидерланды: прогноз на матч Евро-2023 среди команд U21 24 июня 2023 года

Прогноз на матч Евро-2023 среди команд U21 Португалия — Нидерланды 24 июня 2023 года
Артемий Кутейников
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Юрген Эккеленкамп (Нидерланды) в матче против Бельгии.
Фото Global Look Press

24 июня стартует второй тур группового этапа Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года. В одном из матчей группы А сойдутся Португалия и Нидерланды. Игра пройдет на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси, стартовый свисток румынского арбитра Горация Фесника прозвучит в 19.00 по московскому времени. В России легально не показывают турнир.

Чемпионат Европы U21. Группа A
24 июн, 19:00. ()
Португалия U21
Нидерланды U21

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у команд примерно равные шансы на успех: поставить на победу номинальных хозяев можно с коэффициентом 2.71, что составляет примерно 35% вероятности. Выигрыш оранжевых доступен с котировкой 2.66 (36%), ничья идет за 3.32 (29%).

Думаете, что соперники не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3320 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода поединка выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 5.80;

• 0:0 — за 8.00;

• триумф голландцев 1:0 — за 8.50.

Аналитики сомневаются, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.99, ТМ 2.5 — за 1.82. Неудивительно, что эксперты сомневаются в атакующем потенциале команд, — в первом туре они не забили ни разу.

Вероятность увидеть точные удары от обеих сборных оценена в 1.77, обратный рынок предложен за 2.04.

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Прогноз и ставка на матч Евро-2023 среди команд U21 Португалия — Нидерланды

Португальцы стартовали с неожиданного поражения от Грузии, которая по составу выглядит однозначным аутсайдером группы А. Но команда Руя Жорже, имея серьезное игровое преимущество, уступила всухую (0:2). Нидерланды стартовали с нулевой ничьей против Бельгии. Обе сборные не забили еще ни одного мяча на турнире, но при этом показывали симпатичную игру. К тому же соперники располагают качественными игроками в группе атаки: за «оранье» выступают Брайан Бробби, Джошуа Зиркзее, Райан Гравенберх, за Португалию — Педру Нету, Андре Алмейда и Нуну Тавареш.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.99.

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PARI признана лучшей букмекерской компанией на премии «Спорт и Россия»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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