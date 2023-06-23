Португалия — Нидерланды: прогноз на матч Евро-2023 среди команд U21 24 июня 2023 года
24 июня стартует второй тур группового этапа Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года. В одном из матчей группы А сойдутся Португалия и Нидерланды. Игра пройдет на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси, стартовый свисток румынского арбитра Горация Фесника прозвучит в 19.00 по московскому времени. В России легально не показывают турнир.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у команд примерно равные шансы на успех: поставить на победу номинальных хозяев можно с коэффициентом 2.71, что составляет примерно 35% вероятности. Выигрыш оранжевых доступен с котировкой 2.66 (36%), ничья идет за 3.32 (29%).
Думаете, что соперники не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3320 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода поединка выглядят следующим образом:
• ничья 1:1 идет за 5.80;
• 0:0 — за 8.00;
• триумф голландцев 1:0 — за 8.50.
Аналитики сомневаются, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.99, ТМ 2.5 — за 1.82. Неудивительно, что эксперты сомневаются в атакующем потенциале команд, — в первом туре они не забили ни разу.
Вероятность увидеть точные удары от обеих сборных оценена в 1.77, обратный рынок предложен за 2.04.
Прогноз и ставка на матч Евро-2023 среди команд U21 Португалия — Нидерланды
Португальцы стартовали с неожиданного поражения от Грузии, которая по составу выглядит однозначным аутсайдером группы А. Но команда Руя Жорже, имея серьезное игровое преимущество, уступила всухую (0:2). Нидерланды стартовали с нулевой ничьей против Бельгии. Обе сборные не забили еще ни одного мяча на турнире, но при этом показывали симпатичную игру. К тому же соперники располагают качественными игроками в группе атаки: за «оранье» выступают Брайан Бробби, Джошуа Зиркзее, Райан Гравенберх, за Португалию — Педру Нету, Андре Алмейда и Нуну Тавареш.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.99.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9