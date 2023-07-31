«Амкал» — «Знамя Ногинск»: прогноз на матч FONBET Кубка России 31 июля 2023 года
31 июля в первом круге Пути регионов Кубка России блогерский клуб «Амкал» сыграет с командой второй лиги — «Знаменем» из Ногинска. Игра пройдет на поле Академии Спартак имени Федора Черенкова и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», старт трансляции — в 19.15 мск.
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ назвали «Амкал» фаворитом встречи. На его победу в основное время можно поставить с коэффициентом 2.15, что приблизительно 46% вероятности исхода. Ничья и успех «Знамени» доступны за 3.60 (27%).
Ставка в 1000 рублей на клуб второй лиги в случае его выигрыша принесет выплату в 3600 рублей, а чистая прибыль составит 2600 рублей.
Считаете, что «Амкал» не победит по итогам 90 минут? Вариант Х2 предложен за 1.75.
Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.11.
Условие «обе забьют» предложено за 1.62, «обе забьют — нет» — за 2.35.
Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 7.50.
Проход «Амкала» в следующий раунд оценен коэффициентом 1.62, «Ногинска» — 2.30. В розыгрыше-2022/23 блогерской команде удалось преодолеть стартовый раунд турнира.
Прогноз и ставка на матч «Амкал» — «Знамя Ногинск»
Если в прошлом дебютном сезоне на высшем уровне задачей «Амкала» были не столько победы, сколько продвижение бренда, то сейчас цель четкая — пройти как можно дальше по сетке. Чтобы достичь ее, уже в первом матче команда должна сыграть максимально строго и стройно — никаких развлечений, только футбол и результат. Примерно то же самое наблюдали болельщики в последних матчах амкаловцев в МФЛ — в трех играх было забито всего два мяча.
«Знамя» тоже играет не очень результативно, а в предстоящей встрече на игроков еще и давление будет повышенное, ведь они еще ни разу не участвовали в играх с подобным зрительским интересом. Так что, скорее всего, встреча получится закрытой, а исход может решить всего один мяч.
Рекомендуемая ставка: ТМ 3 гола за 1.68.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
3
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
6
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|3 : 3
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|0 : 0
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|1 : 1
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|1 : 1
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|1 : 4
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|2 : 0
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|2 : 3
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|2 : 1
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0