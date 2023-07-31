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31 июля, 22:15

«Амкал» — «Знамя Ногинск»: прогноз на матч FONBET Кубка России 31 июля 2023 года

Прогноз на матч FONBET Кубка России «Амкал» — «Знамя Ногинск» 31 июля 2023 года
Евгений Коростелев
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31 июля в первом круге Пути регионов Кубка России блогерский клуб «Амкал» сыграет с командой второй лиги — «Знаменем» из Ногинска. Игра пройдет на поле Академии Спартак имени Федора Черенкова и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», старт трансляции — в 19.15 мск.

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Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ назвали «Амкал» фаворитом встречи. На его победу в основное время можно поставить с коэффициентом 2.15, что приблизительно 46% вероятности исхода. Ничья и успех «Знамени» доступны за 3.60 (27%).

Ставка в 1000 рублей на клуб второй лиги в случае его выигрыша принесет выплату в 3600 рублей, а чистая прибыль составит 2600 рублей.

Считаете, что «Амкал» не победит по итогам 90 минут? Вариант Х2 предложен за 1.75.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.11.

Условие «обе забьют» предложено за 1.62, «обе забьют — нет» — за 2.35.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 7.50.

Проход «Амкала» в следующий раунд оценен коэффициентом 1.62, «Ногинска» — 2.30. В розыгрыше-2022/23 блогерской команде удалось преодолеть стартовый раунд турнира.

Килиан Мбаппе. «ПСЖ» велел Мбаппе к 31 июля определиться со своим будущим. Кажется, конец трансферной саги близок

Прогноз и ставка на матч «Амкал» — «Знамя Ногинск»

Если в прошлом дебютном сезоне на высшем уровне задачей «Амкала» были не столько победы, сколько продвижение бренда, то сейчас цель четкая — пройти как можно дальше по сетке. Чтобы достичь ее, уже в первом матче команда должна сыграть максимально строго и стройно — никаких развлечений, только футбол и результат. Примерно то же самое наблюдали болельщики в последних матчах амкаловцев в МФЛ — в трех играх было забито всего два мяча.

«Знамя» тоже играет не очень результативно, а в предстоящей встрече на игроков еще и давление будет повышенное, ведь они еще ни разу не участвовали в играх с подобным зрительским интересом. Так что, скорее всего, встреча получится закрытой, а исход может решить всего один мяч.

Рекомендуемая ставка: ТМ 3 гола за 1.68.

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Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Амкал
ФК Знамя (Ногинск)
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«Спартак» — «Балтика»: где смотреть матч РПЛ 31 июля 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 3 : 3
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 0 : 0
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 1 : 1
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 1 : 1
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 1 : 4
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 2 : 0
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 2 : 3
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 2 : 1
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
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Максим Глушенков

Локомотив

 2
Михаил Игнатов

Михаил Игнатов

Спартак

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
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